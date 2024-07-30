貝大小姐：晚上帶你去桃園吃好料!

瑞餚姐：吃好料要跑桃園喔…那亮點是什麼？！

貝大小姐：1380的日式無菜單料理就可能吃到龍蝦，夠不夠亮點？！

瑞餚姐：不會吧！1380的無菜單料理就有龍蝦，你要確定欸…

貝大小姐：你到底要不要去啦…很囉嗦耶…

瑞餚姐：就不能讓我傲嬌一下嗎？

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桃園無菜單料理 │ 宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店

之前貝大小姐聽過新竹的朋友說

在新竹都城隍廟旁有一家成立於2018年的宗初食堂日式無菜單料理

主廚阿宗師傅開店的初心是將真誠注入每一道料理

因此命名為宗初食堂

深受新竹老饕們的喜愛

經常是一位難求！

今年宗初食堂日式無菜單料理北上到桃園開店囉

雖然離板橋還是有些距離

但總是比到新竹近多了

而且是全新的店面

兩姐姐當然要帶著大家先來嚐鮮囉！

宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店 │ 在哪裡

全新的宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店位在寶山公園附近

開車前來的朋車

可以在店家旁邊、寶山公園斜對面

就有寶興停車場可以停車

步行一分鐘即可到店！

宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店 │ 用餐環境

宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店車有著4扇的大片落地窗

店內的座位、格局清晰可見

日式簡樸的設計透著低調奢華的風格

店內與廚房間的隔間牆上

有著4個大尺寸的活體水族箱

滿滿的波士頓龍蝦、野生龍蝦

還有在其他店家很少看見的海膽這裡都有…

餐廳內的座位區寬敞舒適

燈光柔和

適合約會、好友聚餐

宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店還有10人包廂（低消2萬元）

很適合家庭聚餐或商務聚會！

宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店 │ 菜單價位

入座後在每一桌的桌面角落會有訂餐的QR Code

因為宗初食堂是日式無菜單料理當然沒有菜單

但可以看到套餐的價格

價位有1380/2000/3000/4000/5000

現在最主打的是：1380元的套餐可以吃到活體龍蝦

這CP值也太高了吧！

宗初食堂 日式無菜單料理 桃園分店 │ $1380套餐介紹

$1380的套餐總共有10道料理及一道甜點

CP值很高！

北海道柑橘素麵

前菜是一道冷麵

碎冰的冷湯裡

有著一顆新鮮的生食級干貝

像漢堡般地夾著二片薄薄的檸檬片

加上口感啵啵啵的海葡萄

以及QQ的蕎麥麵

湯裡有著萬壽菊葉、紫蘇葉及柴魚香氣、微酸、鮮美

炎炎夏日吃著這道前菜超清爽！

綜合生魚片

擺盤大器的生魚片

加上不斷湧出的乾冰

讓這道生魚片一整個霸氣出場

鮪魚、旗魚、海鱺、鮭魚加上鮭魚卵新鮮登場

海鱺上灑著黑色顆粒的紫蘇塩提味

更加鮮甜美味！

唐揚雞蛋豆腐+波龍鰲

原以為最上面的是炸蝦天婦羅

沒想到竟然是波士頓龍蝦螯

第一次吃到炸的波士頓龍蝦螯口感很特別

下方的唐揚雞蛋豆腐浸泡著甜甜的天婦羅湯汁

貝大小姐超愛！

櫻桃鴨胸岩石燒

三片櫻桃鴨放在燒燙燙的岩石上

想烤出什麼樣的熟度都可以自己決定

搭配著青菜及蘆筍一起吃

淡淡的焦香味很迷人！

乾煎鲍魚鴨肉高湯巴撒米克醋花椒油

新鮮彈牙的鮑魚搭配著鴨肉高湯

加入了巴撒米克醋及花椒油

讓湯頭的微酸清香！

清蒸波龍魚露高湯

清蒸的波士頓龍蝦搭配著魚露高湯

加上了蔥、薑、辣椒絲及鳥龍茶葉所做出的醬汁

淋在波士頓龍蝦一起吃

前所未有的茶香醬汁口感很特別且很好吃！

清蒸日本青甘佐蟹肉高湯

香氣濃郁的紫蘇嫩芽和櫻花蝦底下

有著一片厚切的日本青甘搭配黃金蟹肉焿

醋香提出了鮮味十足

吸飽了湯汁的娃娃菜更是清甜爽脆

青甘沾著盤邊的柚子胡椒更是別有一番風味！

烤鯖魚釜飯

烤鯖魚鎖住了鯖魚的肉汁

恰到好處的烤功讓鯖魚的魚皮帶著迷人的焦香味

搭配鹹香啵啵的鮭魚卵和超有特色的釜飯

讓兩姐姐意猶未盡

吃了還想再吃！

喜歡吃海膽的朋友還可以加價單點

搭著釜飯一起吃喔…

山當歸蛤蜊湯

山當歸的香味很有溫補的感覺

加入蛤蜊與山當歸的香氣完美結合

讓湯頭更加溫潤鮮美！

手工奶烙抹茶沐斯紅豆泥蜂蜜

手工奶烙裡有著超濃的奶香

沐上柔細的抹茶沐斯

以及微甜的紅豆泥及淡淡的蜂蜜香

讓每一口奶烙會因為與抹茶、紅豆泥及蜂蜜的多寡

而有了口感上不同的層次與變化！

宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店 │ 店家活動

你吃過黑色的墨魚冰淇淋嗎？

這可以只有在宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店吃得到的

現在只要在宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店用餐

在Google留下評論

就可以兌換一支手工冰黑墨金箔冰淇淋

結合了墨魚汁、海塩、金箔

這麼特別的口感一定要來一支試試！

在宗初食堂日式無菜單料理 桃園分店用餐

每一道料理的都會讓人驚喜連連

不但滿足了視覺上的享受

更重視食物原味

卻又能以深厚的料理底蘊呈現絕佳口感

每個季節都會推出全新的時令菜色與套餐

懂吃的你一定會一試成主顧啊！

店家資訊

宗初食堂 日式無菜單料理 桃園分店

訂位連結：

https://inline.app/booking/-MjX79iI9VsmK0M_wekD:inline-live-2/-NtF-VkPXANMpmN9cl7M?language=zh-tw

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電 話：0932 037 117

地 址： 桃園市桃園區民有三街483號

營業時間：週一~週日 11:30-15:30 / 17:30-21:30

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