在台北餐酒館中這間法式餐酒館《JK STUDIO法式餐酒館》你一定不能不知道，第一次認識到《JK STUDIO》是被他們家的超大42盎司戰斧牛排給圈粉，現在已經是戰斧牛排教主，旗下有義法餐廳、法式餐酒館、Buger餐廳整體規劃相當完整。這次來到位在捷運劍南路站的《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》品嚐經典的法式餐酒料理，每一道都頗有亮點美味程度相當高。近期還有波士頓龍蝦加價優惠，活體龍蝦品質超新鮮甜度超高，再搭配嚴選的佐餐酒款在這用餐真的很享受，如果你也在找聚會餐廳強烈建議一定要來品嚐一下。

《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》交通方式如何去？

《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》的位置在大直的新地標NOKE忠泰樂生活裡，裡面有很多知名的品牌進駐。不論餐飲還是居家生活、傢具、藝術都有，相當好逛。如果是開車前往有附設收費地下停車場，汽機車都可以。如果是大眾運輸可以搭乘捷運到劍南站後步行約5-8分鐘可以抵達，整體交通很方便。

《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》Google地圖

《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》開店將近一年，跟其他分店一樣在網路上評價相當不錯。將近400則評論依舊保持4.7顆星的高分。裡面網友大推的經典料理油封鴨、都是我喜歡的品項。

《JK STUDIO法式餐酒館》店家資訊

JK STUDIO 法式餐酒館 (大直忠泰店) 地址：104053台北市中山區樂群三路200號5樓(5F-08 電話：02-8502-5666 粉絲專頁： FB 營業時間：依百貨營業時間為主，目前沒有公休 訂位連結 https://reurl.cc/QZ79V9 官網： https://jkstudio.tw/ JK STUDIO 法式餐酒館 (台北信義店) 地址：110台北市信義區基隆路一段147巷5弄13號（近捷運市政府站） 電話：02-2766-1891 營業時間：週三～週日11:30~15:00 17:30~22:00（週一、二公休） 訂位連結 https://reurl.cc/XGNVbR

《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》餐廳環境

目前《JK STUDIO》旗下共有兩間分店，信義跟大直忠泰店是以法式餐酒館形式為主，在桃園中壢的是義法餐廳，另外最新的漢堡品牌也是他們旗下的餐飲系列。

《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》的裝潢風格就像是把巴黎街景搬進NOKE忠泰樂生活裡，門口的座位就像是在街頭用餐一樣輕鬆，挑高的用餐空間在這裡用餐舒適度很高。

整體的色調搭配穩重又有質感，完全就是復刻了法國街頭的小酒館，真的很用心。

每個角落都很美很好拍，很喜歡這樣的湛藍色調搭配同樣質感滿分的燈飾隨便拍都好看。

《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》菜單

《JK STUDIO法式餐酒館》目前有信義店跟大直忠泰店，餐點都是以經典的傳統老法菜為主，所以在這裡可以吃到有別於義法餐廳的料理，很適合搭配個紅白酒佐餐品嚐。菜單中料理選擇性很高，建議可以選擇一樣主餐然後加價NT$420升級套餐就可以享受全品項，我們這天就是這樣搭配。

菜單中除了單點跟套餐，也有下午茶、商業午餐跟四人套餐可以選擇。

《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》菜色介紹

這次來《JK STUDIO法式餐酒館 大直忠泰店》就是為了這黑板上的波士頓龍蝦活動來的，另外他們的經典傳統老法菜也是很誘人，之前看了朋友分享就一直很想吃，這次終於有機會大快朵頤一番，來看一下這天麥仔一行人品嚐了什麼料理吧。

鄉村麵包與發酵海鹽奶油

身為麵包控他們家的麵包他們家的麵包真的很優秀，這款鄉村麵包外酥內軟口感相當好。

搭配發酵海鹽奶油一起品嚐，鹹香中帶著獨特香氣，光是餐前麵包就讓人印象深刻。

經典法式尼斯沙拉

這款沙拉是法國很道地的經典沙拉口味，裡面有一塊油封鮪魚，然後搭配多款生菜、水煮蛋再用蜂蜜芥末籽油醋醬調味，整體相當爽口。

油封鮪魚的口感恰到好處，不會乾柴保留了鮪魚本身的油脂香氣。

蒜香勃根地田螺

這個是來《JK STUDIO法式餐酒館》必點的一款熱前菜，剛送上桌那濃郁的蒜香真的好誘人食慾。

田螺充分吸入了自製的青醬橄欖油。

滿滿的青醬那香氣真的讓人很難停下來。

要品嚐這款田螺除了單獨品嚐也可以搭配旁邊的法棍一起吃。還會附上一個專屬夾固定田螺方便取出田螺肉。

就像這樣用專用夾固定好。

再用叉子輕輕叉著螺肉往外拉整塊螺肉就出來了。

這滿滿蒜香味的螺肉單吃或是搭配麵包都很不錯。

也可以拿法棍沾著蒜香橄欖油一起吃，讓所有精華都一次品嚐到，真的吃過就停不下來了。

波士頓龍蝦方案

● 凡點選任一主食+套餐，加購「蒜香奶油波士頓龍蝦」半隻只要優惠價$580元(原價 $980元) ● 凡點選2份主食+2份套餐，加購「蒜香奶油波士頓龍蝦」整隻只要破盤價$990元(原價 $1880元) ● 每日活動供應數量有限，所以如果想要品嚐這頂級美味記得要先電話確認預定喔。

這個就是加價NT$580的半隻龍蝦，表現可以說是亮點滿滿。 活體的波士頓龍蝦看這飽滿的程度就知道這尾龍蝦有多新鮮。 蝦螯是波士頓龍蝦的重點，直接處理好上桌只要張大嘴品嚐就好，真的太幸福了。

波士頓龍蝦麵

如果覺得加價的龍蝦吃不過癮，他們的經典波士頓龍蝦麵也是我大推的品項。

整隻龍蝦的肉都剝好完全不用自己動手的感覺真好。

麵條吸收了整個龍蝦的精華，那香氣真的沒人能抗拒，太香了。麵條本身的軟硬度恰到好處，不會過軟。

新鮮的龍蝦肉就是療癒，口感彈牙相當好吃。

椒香肉腸炒野菇

這次挑選的料理中我很滿意的是這款下酒料理，帶點微微辣度的椒香肉腸炒野菇，香料味獨特很適合點個佐餐白酒或是啤酒來搭配。旁邊的蘑菇跟野菇都很入味，品嚐一口就很難停下來。

這個肉腸是主廚自製，也是法國傳統菜色之一，獨特的香料味真的很有魅力，肥瘦均勻口感相當不錯。雖然說這些都是下酒料理但他們家的份量真的不小，建議可以一起分食。

板煎小卷與青醬

這款同樣也是服務人員推薦的下酒料理，同樣搭配白酒或是啤酒都很適合。

彈牙的小卷與青醬搭配真是合拍，上面的水田芥香氣獨特，合在一起吃味道很有層次。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒）

既然有了下酒菜，那酒類飲品一定不能少，在《JK STUDIO法式餐酒館》有不少酒類飲品可以選擇，如果不知道要怎麼挑選可以請侍酒師幫你做推薦，像這款DBR Les Legendes Bordeaux Blanc拉菲酒莊傳奇系列波爾多白酒，我就推薦的超好搭配海鮮料理相當合適，口感不甜帶有柑橘果香跟花香，韻味十足。

蟹肉餅與茵陳蒿奶油

升級套餐就可以品嚐到的經典蟹肉餅，也是店裡的人氣商品，一定要試試。

扎實的蟹肉餅從切開的感覺就可以知道。

這蟹肉餅相當扎實，裡面除了蟹肉還有蝦肉，鮮度相當高。整體的味道鮮香好吃層次很豐富，這樣一顆真的是吃不夠好想多來幾顆啊。

小牛胸腺與松子醬

這款是JK新推出的開胃料理，小牛胸線平常比較少有機會接觸到，是幼牛才會有的部位。

這小牛胸線肉的口感很特別，油脂相當豐富，會有一種在嘴裡化開的感覺，底下搭配的松子醬味道濃郁，整體搭配很有特色。現在只要加入JK的官方會員輸入麥仔優惠碼『JKKOL麥仔』就可以得到小牛胸線這道私房料理兌換卷。

麥仔粉絲專屬優惠：兌換方式

粉絲招待:JK主廚私房菜 兌換流程: (1)來餐廳用餐，加入「JK STUDIO」官方line會員(一定要加入會員才領得到喔，line搜尋官方 帳號@jk_studio) (2)輸入優惠碼『JKKOL麥仔』 (3)領取優惠券-粉絲招待:主廚私房菜 乙張 (4)點餐時一併提供給服務人員和核銷，確認兌換 (5)可重複領取，每人，每日限兌換一張

法式小羔羊與波特莓果醬

喜歡吃羊小排的朋友這款真的要點，除了很夠份量外這肉質也是沒話說。

底下搭配的是自製波特莓果醬。

這個熟度大概是7分熟，看起來顏色紅但這樣的嫩度才是最適中的。

（貼心提醒：酒後不開車，未滿18歲請勿飲酒）

WineChateau Les Eyraux Chateau Les Eyraux 2018 艾羅龍船堡一軍紅酒

吃紅肉就是要配紅酒，這支同樣也是請侍酒師替我們推薦。

（貼心提醒：酒後不開車，未滿18歲請勿飲酒）

這款紅酒酒色帶著紅寶石色澤，剛入口莓果、香草等迷人香氣，單寧柔順，酒體結構飽滿。搭配小羔羊排更能提出羊肉的韻味，而且這小羔羊選用的品質相當好，連在場的不敢吃羊肉的友人都讚不絕口。

油封鴨腿佐芥末籽醬

說到油封鴨腿，JK的油封鴨腿絕對是我前三名的口袋名單，同時也是來JK必點的一道經典法式料理。

這鴨腿的外皮好酥脆，用刀子還可以刮出像餅乾一樣的聲音。

裡面的肉質相當軟嫩還很多隻，搭配底下的芥末籽醬更提味。

法式牛肉洋蔥湯

湯品我很推薦這款口味層次很分明的法式牛肉洋蔥湯，洋蔥的甜度與牛肉的油脂達到完美的平衡，鹹度適中搭配裡面的麵包一起品嚐又是另外一個層次的口感。

裡面的牛肉給的相當大方，完全沒有在客氣。

酥皮主廚濃湯

這款升級的主廚濃湯外表的酥皮看起來就很好吃，裡面的湯品是蘑菇濃湯。

這是一般版本的主廚濃湯，這天的濃湯是蘑菇濃湯，口味爽口帶點濃郁口感。

現在只要在訂位時說要慶生JK就會準備這貼心的巧克力蛋糕。

儀式感滿分，來這裡不只聚餐適合如果要慶生這裡也是很棒的選擇。

《JK STUDIO法式餐酒館》慶生方案

凡至JK STUDIO慶生，

即贈JK STUDIO特製小蛋糕一份。

活動規則:

(1) 請提前五日訂位，並告知要前來慶生

(2) 訂位時需預付訂金，每位貴賓$500

(3) 每組訂位皆預備一份蛋糕

(4) 因需要提前預備、製作，故此活動暫時不提供現場顧客，敬請見諒。 歡迎提早預訂，讓JK為您精心預備。

覆盆莓優果飲

這款覆盆莓優果飲是飯後去油解膩飲料的首選，裡面有自製的覆盆莓果醬，搭配完美比例的優格酸中帶甜非常解膩。

法式熔岩巧克力蛋糕

這款巧克力蛋糕也是狠角色，裡面的熔岩巧克力濃郁又不會甜膩，口感很棒。

法式焦糖烤布蕾

吃到這雖然已經飽到頭頂，但還是可以默默把這烤布蕾吃光，表皮的焦糖脆度高，裡面依舊軟嫩。JK STUDIO法式餐酒館的料理水準相當高，不論是前菜還是主餐都頗有亮點，這天點的料理完全無雷道道值得推薦。另外現在正夯的龍蝦優惠活動也不要錯過，最重要的是麥仔我的優惠，只要加入會員輸入『JKKOL麥仔』就可以免費獲得私房菜乙份。

《JK STUDIO法式餐酒館》店家資訊

JK STUDIO 法式餐酒館 (大直忠泰店) 地址：104053台北市中山區樂群三路200號5樓(5F-08 電話：02-8502-5666 粉絲專頁： FB 營業時間：依百貨營業時間為主，目前沒有公休 訂位連結 https://reurl.cc/QZ79V9 官網： https://jkstudio.tw/ JK STUDIO 法式餐酒館 (台北信義店) 地址：110台北市信義區基隆路一段147巷5弄13號（近捷運市政府站） 電話：02-2766-1891 營業時間：週三～週日11:30~15:00 17:30~22:00（週一、二公休） 訂位連結 https://reurl.cc/XGNVbR

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