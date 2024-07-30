我最愛的ABV餐飲品牌開第10間店了！
即將於2022年11月1日全新開幕的
【ABV 南洋餐酒館】
提供泰式料理、越南菜、印尼菜…等，
9個東南亞國家的道地特色料理，
搭配來自世界各國300款以上的精釀啤酒，
以及滿滿的東南亞風情圍繞，
讓你能夠用美食環遊東南亞國家。
#台北餐酒館 #東區美食 #國父紀念館美食
【ABV南洋餐酒館-台北國館店-世界精釀啤酒】
- 地址：台北市大安區光復南路280巷39號
- 捷運：國父紀念館站2號出口步行7分鐘
- 電話：02-27210760
- 營業時間：12:00~23:00
- 官網：https://www.abv.com.tw/southeast-asian/
- FB：ABV 南洋餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-國館店
- 球賽轉播節目表：http://abv.com.tw/livesport/
位於捷運國父紀念館站附近巷弄的
【ABV南洋餐酒館】
是ABV Bar & Kitchen 餐飲集團的第10間店，
這裡有全新的南洋風格、全新的裝潢。
主廚團隊還實地走訪考察，
網羅9個東南亞國家的菜色料理，
重新詮釋東南亞特色風味呈現給大家，
再搭配超過三百種的世界精釀啤酒，
讓你能開啟全新的餐酒味蕾旅程！
▼ABV目前有多間分店▼
ABV地中海餐酒館 (光復店/林口店)
ABV加勒比海餐酒館(台北忠孝店/竹北光六店)
ABV閣樓餐酒館-景觀餐廳(板橋府中店/基隡皇冠店)
▼ABV擁有300款以上世界各國精釀啤酒，
讓你挑選啤酒就像環遊全世界，而且每週還會更換新品，
開店至今，已引進超過3000種以上的精釀啤酒，
且店內有專業的精釀啤酒師可協助推薦酒搭餐，
讓你在這裡能吃的美味又歡樂！
▼店內裝潢帶有南洋的氛圍感，
看的到許多設計的巧思。
讓人在此用餐，可享受滿滿的南洋風情。
▼座位區寬敞明亮，
設有4~6人的座位區，
約會、多人聚餐、慶生都合適。
▼戶外座位區
坐在戶外用餐，有許多綠植圍繞，
更是好拍，還很有南洋的渡假風情。
【ABV 南洋餐酒館 菜單】
提供泰國、越南、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞…等，
共九個東南亞國家的道地特色料理，
也有4~8人的套餐可點選，更超值！
還有多款飲品、啤酒可搭配餐點。
▶️ (ABV 南洋餐酒館 菜單)
桌上放有各國的精釀啤酒介紹DM，
可依喜好選擇參考。
▼來ABV，一定要來杯啤酒搭餐！
(喝酒勿開車，未成年請勿飲酒)
【滿月 查拉萬鱷魚精釀淡艾爾】(左)
泰國銷量第一的精釀啤酒品牌！
泰國多間五五星級飯店、米其林餐廳也會使用。
這款啤酒巧妙的平衡了苦澀味和香甜味，
就像泰國民間傳說「查拉萬」一樣。
適合精釀界的老饕們品嚐。
【滿月 布薩峇花神精釀白啤酒】(右)
這款白啤酒喝起來清爽且帶有花香感，
適合不愛酒味重的朋友，搭餐也很對味！
選好餐、挑好啤酒後，
餐點就陸續上桌囉！
【泰式皮蛋海鮮沙拉】
清爽開胃首選！
酥炸後的皮蛋，搭配花枝、鮮蝦，
再淋上特調的泰式醬汁，
吃起來酸香甜中還帶點微辣感，
多層次風味在口中圍繞，相當開胃。
【泰式冬蔭功海鮮湯】
吃泰國菜的必點湯品！
使用多種香料新鮮熬製的湯底，
搭配滿滿鮮蝦、蛤蜊、花枝、淡菜…等海鮮配料，
喝起來酸、香、辣層次豐富，韻味十足！
是道非常開胃又暖心的湯品。超喜歡~
【菲律賓式鮮蝦豬肉春捲】
炸至金黃色澤的春捲，
吃起來皮薄鬆脆，內餡Q彈鮮香，
搭配沾醬後，更增添風味！
這道全家人也都很喜歡，一下子就吃光光了。
【新加坡風味燕麥蝦】
去新加坡旅遊時的必點菜色！
大隻的鮮蝦，鋪著滿滿的麥片，
紅通通又酥香的模樣，超誘人食慾。
▼手掌長的麥片蝦，
吃起來外酥脆內鮮彈，
香香脆脆的口感，美味可口，
會讓人一隻接一隻。
【泰式梅子豬肉咖哩】
以泰式紅咖哩醃漬炒製的梅子豬肉咖哩，
讓豬肉吃帶有南洋的風味，
甜辣有勁，是道下飯的好料理。
【蒜油拌飯】＄30/碗
在菲律賓當地，
蒜油拌飯會用來搭配許多重口味的料理，
吃起來更香，味道也更豐富。
【仁當牛肉】
印尼的國菜，全世界都愛！
ABV結合各式香草、香料以及椰奶，
讓牛肉充份吸收其中的精華細火燉煮而成的料理。
▼仁當牛肉，吃起來軟嫩有味，
還帶有濃郁的椰奶香氣，
搭配米飯食用，更是合拍。
【泰式酸辣火山排骨】
泰國夜市的爆紅美食，
讓你不用飛泰國就吃的到！
ABV選用新鮮豬肋排，加入多種香料燉煮而成，
一出場，鮮豔的紅綠色澤超吸晴，
層層堆疊的樣貌霸氣十足，
讓人忍不住想大口品嚐一番。
▼豬肋排超大一隻，很有份量感！
肉質肥厚軟嫩，完全不乾柴，
沾上醬汁後，吃起來酸辣有勁，不偏激，
讓我們吃得相當過癮又滿意~
品嚐多道的美味東南亞料理後，
還要吃份甜點才有完整的結局！
【斑蘭葉椰奶布丁】
使用東南亞料理常見的「斑蘭葉」，
製成的椰奶布丁，吃起來Q彈冰涼，
有淡淡的斑蘭菜清香及椰奶香氣，
順口又不會過份甜膩，
做為飯後甜點很合適。
【羅望子汁、山竹汁】
吃甜點的同時，
搭配東南亞的特色果汁，也很不錯！
酸甜冰涼，解熱又消暑。
最後，還可以將喝完的啤酒瓶蓋做成紀念品帶回家。
吃完也無需急著離開，
也可戶外座位區，繼續和朋友喝一杯聊聊天，
心滿意足再回家。
《蛋寶543》
ABV是我最常來的餐酒館！
這一次ABV開設全新料理風格的第十間店，
當然要首衝一波來品嚐~~
【ABV南洋餐酒館】
提供泰國、印尼、越南、馬來西亞…等，
東南亞9個國家的特色必嚐料理，
酸、香、甜、辣的多種豐富滋味，
再搭配超過300種的世界精釀啤酒，
直接帶領我們用味蕾來一趟餐桌上的旅行，
而且這裡的環境空間寬敞，氛圍感十足，
來這裡聚餐、慶生、約會都合適，
保証能吃的開心又滿意呢！
推薦給大家~！
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多台北美食：
[台北美食懶人包] ABV Bar & Kitchen精釀啤酒餐廳：ABV美式餐酒館、ABV加勒比海餐酒館、ABV地中海餐酒館、ABV閣樓餐酒館、ABV日式居酒屋 @蛋寶
【台北泰式料理懶人包】泰式餐廳推薦 Zaap Thai&Thai 帕泰家 Thai J 泰集 Lady Nara 聚餐餐廳 @蛋寶趴趴go
【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go
[台北東區美食懶人包] 火鍋/燒肉/牛排/餐酒館/日本料理 #忠孝復興/忠孝敦化/國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go
【台北早午餐懶人包】早午餐、下午茶、甜點、咖啡廳推薦懶人包 @蛋寶趴趴go