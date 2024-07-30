我最愛的ABV餐飲品牌開第10間店了！

即將於2022年11月1日全新開幕的

【ABV 南洋餐酒館】

提供泰式料理、越南菜、印尼菜…等，

9個東南亞國家的道地特色料理，

搭配來自世界各國300款以上的精釀啤酒，

以及滿滿的東南亞風情圍繞，

讓你能夠用美食環遊東南亞國家。

#台北餐酒館 #東區美食 #國父紀念館美食

【ABV南洋餐酒館-台北國館店-世界精釀啤酒】

位於捷運國父紀念館站附近巷弄的

【ABV南洋餐酒館】

是ABV Bar & Kitchen 餐飲集團的第10間店，

這裡有全新的南洋風格、全新的裝潢。

主廚團隊還實地走訪考察，

網羅9個東南亞國家的菜色料理，

重新詮釋東南亞特色風味呈現給大家，

再搭配超過三百種的世界精釀啤酒，

讓你能開啟全新的餐酒味蕾旅程！

▼ ABV目前有多間分店 ▼

ABV地中海餐酒館 (光復店/林口店)

ABV加勒比海餐酒館(台北忠孝店/竹北光六店)

ABV閣樓餐酒館-景觀餐廳(板橋府中店/基隡皇冠店)

ABV日式居酒館 (台北中山店/新竹關新店)

ABV美式餐酒館

ABV南洋餐酒館

▼ABV擁有300款以上世界各國精釀啤酒，

讓你挑選啤酒就像環遊全世界，而且每週還會更換新品，

開店至今，已引進超過3000種以上的精釀啤酒，

且店內有專業的精釀啤酒師可協助推薦酒搭餐，

讓你在這裡能吃的美味又歡樂！

▼店內裝潢帶有南洋的氛圍感，

看的到許多設計的巧思。

讓人在此用餐，可享受滿滿的南洋風情。

▼座位區寬敞明亮，

設有4~6人的座位區，

約會、多人聚餐、慶生都合適。

▼戶外座位區

坐在戶外用餐，有許多綠植圍繞，

更是好拍，還很有南洋的渡假風情。

【ABV 南洋餐酒館 菜單】

提供泰國、越南、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞…等，

共九個東南亞國家的道地特色料理，

也有4~8人的套餐可點選，更超值！

還有多款飲品、啤酒可搭配餐點。

▶️ (ABV 南洋餐酒館 菜單)

桌上放有各國的精釀啤酒介紹DM，

可依喜好選擇參考。

▼來ABV，一定要來杯啤酒搭餐！

(喝酒勿開車，未成年請勿飲酒)

【滿月 查拉萬鱷魚精釀淡艾爾】(左)

泰國銷量第一的精釀啤酒品牌！

泰國多間五五星級飯店、米其林餐廳也會使用。

這款啤酒巧妙的平衡了苦澀味和香甜味，

就像泰國民間傳說「查拉萬」一樣。

適合精釀界的老饕們品嚐。

【滿月 布薩峇花神精釀白啤酒】(右)

這款白啤酒喝起來清爽且帶有花香感，

適合不愛酒味重的朋友，搭餐也很對味！

選好餐、挑好啤酒後，

餐點就陸續上桌囉！

【泰式皮蛋海鮮沙拉】

清爽開胃首選！

酥炸後的皮蛋，搭配花枝、鮮蝦，

再淋上特調的泰式醬汁，

吃起來酸香甜中還帶點微辣感，

多層次風味在口中圍繞，相當開胃。

【泰式冬蔭功海鮮湯】

吃泰國菜的必點湯品！

使用多種香料新鮮熬製的湯底，

搭配滿滿鮮蝦、蛤蜊、花枝、淡菜…等海鮮配料，

喝起來酸、香、辣層次豐富，韻味十足！

是道非常開胃又暖心的湯品。超喜歡~

【菲律賓式鮮蝦豬肉春捲】

炸至金黃色澤的春捲，

吃起來皮薄鬆脆，內餡Q彈鮮香，

搭配沾醬後，更增添風味！

這道全家人也都很喜歡，一下子就吃光光了。

【新加坡風味燕麥蝦】

去新加坡旅遊時的必點菜色！

大隻的鮮蝦，鋪著滿滿的麥片，

紅通通又酥香的模樣，超誘人食慾。

▼手掌長的麥片蝦，

吃起來外酥脆內鮮彈，

香香脆脆的口感，美味可口，

會讓人一隻接一隻。

【泰式梅子豬肉咖哩】

以泰式紅咖哩醃漬炒製的梅子豬肉咖哩，

讓豬肉吃帶有南洋的風味，

甜辣有勁，是道下飯的好料理。

【蒜油拌飯】＄30/碗

在菲律賓當地，

蒜油拌飯會用來搭配許多重口味的料理，

吃起來更香，味道也更豐富。

【仁當牛肉】

印尼的國菜，全世界都愛！

ABV結合各式香草、香料以及椰奶，

讓牛肉充份吸收其中的精華細火燉煮而成的料理。

▼仁當牛肉，吃起來軟嫩有味，

還帶有濃郁的椰奶香氣，

搭配米飯食用，更是合拍。

【泰式酸辣火山排骨】

泰國夜市的爆紅美食，

讓你不用飛泰國就吃的到！

ABV選用新鮮豬肋排，加入多種香料燉煮而成，

一出場，鮮豔的紅綠色澤超吸晴，

層層堆疊的樣貌霸氣十足，

讓人忍不住想大口品嚐一番。

▼豬肋排超大一隻，很有份量感！

肉質肥厚軟嫩，完全不乾柴，

沾上醬汁後，吃起來酸辣有勁，不偏激，

讓我們吃得相當過癮又滿意~

品嚐多道的美味東南亞料理後，

還要吃份甜點才有完整的結局！

【斑蘭葉椰奶布丁】

使用東南亞料理常見的「斑蘭葉」，

製成的椰奶布丁，吃起來Q彈冰涼，

有淡淡的斑蘭菜清香及椰奶香氣，

順口又不會過份甜膩，

做為飯後甜點很合適。

【羅望子汁、山竹汁】

吃甜點的同時，

搭配東南亞的特色果汁，也很不錯！

酸甜冰涼，解熱又消暑。

最後，還可以將喝完的啤酒瓶蓋做成紀念品帶回家。

吃完也無需急著離開，

也可戶外座位區，繼續和朋友喝一杯聊聊天，

心滿意足再回家。

《蛋寶543》

ABV是我最常來的餐酒館！

這一次ABV開設全新料理風格的第十間店，

當然要首衝一波來品嚐~~

【ABV南洋餐酒館】

提供泰國、印尼、越南、馬來西亞…等，

東南亞9個國家的特色必嚐料理，

酸、香、甜、辣的多種豐富滋味，

再搭配超過300種的世界精釀啤酒，

直接帶領我們用味蕾來一趟餐桌上的旅行，

而且這裡的環境空間寬敞，氛圍感十足，

來這裡聚餐、慶生、約會都合適，

保証能吃的開心又滿意呢！

推薦給大家~！

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