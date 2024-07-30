被譽為台中最新必買伴手禮「獻．烘焙」還沒吃過太遜啦！每日新鮮現做的可頌外皮酥脆不油膩，有圓可頌、牛角可頌、日菓頌，甜的、鹹的口味通通有，口味還多達20幾種，咬開滿滿會爆漿的內餡超療癒。另外還有包餡蛋捲、千層捲捲酥也都是人氣品項。現在夏天更是要來支可頌冰淇淋來解熱啦～

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環境介紹

▼獻烘焙位在台中西區美術館附近的巷弄中，開車來的話車位算好停，附近有停車場、路邊也許多停車格。周邊也有審計新村，地理位置相當熱鬧。50年老宅改造外觀很有日系小清新感，給人一種沉靜質感的氛圍。

▼店外貼心提供座椅區，買完迫不及待可以直接開吃！！而且很貼心還有提供冰涼的國寶茶可以潤喉解渴。

▼OMGGGG這是澱粉控的天堂嗎～～（內心興奮尖叫中哈哈哈）而且擺放的好整齊，強迫症看的就覺得療癒XD

▼還記得我第一次吃到圓可頌是去年在加拿大唸書的時候，那時候覺得好新奇原來可頌也可以變圓的XD 但在國外買一顆我記得快要300台幣…(我當時怎麼買得下去！！)這裡竟然通通都是銅板價～大概是$60上下，太不可思議了！看我還不買爆啊

▼ 可頌都是每日新鮮現做，全店的口味選擇竟然有20多種，簡直逼人選擇障礙啦XD 小小店面剛開始營業就擠滿人潮，看每個人都五個起跳的在買，大家看到自己喜歡的口味真的不要猶豫

▼除了圓可頌還有最經典的造型牛角可頌～鹹的、甜的口味都有！

▼雖然客人很多但其實店員都補超快！但建議還是看到喜歡的就快搶！

▼冰櫃裡還有日菓頌系列，每一款又更加精緻可愛，這會捨不得吃吧！！

餐點介紹

甜蜜冰淇淋 $90

▼最近熱到爆真的要靠冰來續命耶～光是看外型就覺得有夠欠吃！酥脆的可頌擠上療癒香濃的牛奶冰淇淋，再淋上香甜的焦糖醬，還會附上一支招牌千層捲捲酥。

▼炎炎夏日的香甜消暑散步美食就是他了！但因為冰淇淋鮮奶成份較多，會融的比較快要吃快點喔！！

▼好不容易來朝聖名店，一次爆拿了好多XD 迫不及待要來幫大家開箱了啦

▼每一款看起來都好可口

▼切開圓可頌看到剖面就忍不住流口水耶！裡面的餡料讓整體濕潤不乾口。超愛他們的茶系列口味，每一款都很好吃。茶香濃郁非常有存在感！最喜歡桂花烏龍茶口味。

青山桂花烏龍 $60

▼本日我的最愛第一名！內餡的烏龍卡士達醬醬香濃郁，還帶點桂花香。最外層還裹上巧克力點綴，層次感豐富又不甜膩

禾都伯爵茶 $60

▼伯爵茶口味的外型好美很華麗耶！頂端還有白巧克力增添口感。香濃順滑的伯爵茶內餡佛手柑的味道我好愛！

京與抹茶 $60

▼抹茶味香氣十足但不會苦！是大家都可以接受的抹度～但可能滿足不了抹茶控ＸＤ

琥珀焦糖海鹽 $60

▼喜歡吃鹹甜交錯的人推薦這款！焦糖味很濃郁又帶點海鹽的微鹹，鹹鹹甜甜的滋味層次感十足。

青蔥圓可頌 $60

▼圓可頌除了甜的之外也有做鹹的！身為大蔥控，青蔥系列我真的要推到爆！！你們看照片就知道這個蔥的用量真的沒在省耶！鹹香的油蔥就是最接地氣的台灣味！香氣十足但不會辛辣嗆口～要不是怕胖我真的好想一次吃兩個ＸＤ

極盛卡士達 $50

▼爆餡可頌的最經典口味就是永遠不敗～咬下去小心裡頭滿滿的卡士達醬爆出來！細緻順滑又不甜膩超過癮

芒果可頌 $80

▼夏季限定的芒果可頌當然不能錯過！裡頭是芒果卡士達，還可以吃到新鮮的芒果果肉～酸甜清爽的滋味絕對不會有人和芒果say no 的XDD

青蔥燻雞可頌盒 $60

德腸起司可頌盒 $60

▼獻烘焙簡直是把可頌皮翻玩到極致，竟然還有U型可頌好可愛～兩款都是鹹口味很耐吃，真的是吃一口就會立馬被秒殺的那種。

▼我對青蔥真的情有獨鍾，狂推青蔥燻雞口味啦！德腸起司也很不錯，香腸脆口搭配起司醬鹹香濃郁。不喜歡吃甜食的人買就對了！相較圓可頌這款造型比較小，吃起來也可以減少一點罪惡感（哈哈哈哈哈哈

千層捲捲酥 $480/盒

▼自製的千層派皮捲起來烘烤，咬下去咖滋酥脆的爽感保證你停不下來耶，真的有夠涮嘴！表面撒上些許脆脆的糖粒增添口感。就讓我幸福的胖死吧XD 漂亮的鐵盒不論自己吃還是送禮都很適合，吃完還很有收藏價值

伴手禮區

▼除了千層捲捲酥之外，還有好多款伴手禮都很適合帶回去送人

▼除了蛋捲之外，包餡料的蛋捲也是人氣品項！不過這次帶走的甜點已經太多，糖份超標啦（哈哈哈哈ＸＤ）下次我一定要再買來試試～看起來就好好吃

菜單

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【獻．烘焙 iminding 】資訊＆其他

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地址：台中市西區五權一街57號

營業時間：10:30-18:00

電話：04-23783202

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