這間「參堂居酒屋」竟然喝得到哈利波特裡的霍格華茲奶油啤酒！餐點有上百種選擇，真的會有選擇障礙，生意非常好，建議事先訂位！板橋串燒居酒屋推薦！

這間「參堂居酒屋」竟然喝得到哈利波特裡的霍格華茲奶油啤酒！啤酒加上鮮奶油、奶蓋，原來這就是神奇的魔法飲料？！「參堂居酒屋」內用超有日式氛圍，讓你一秒到日本！串燒類都是以日本職人精神炭火直烤，吃起來就是特別香！推薦必點「月見雞肉丸」，沾上蛋黃後滋味更濃郁好吃！濃郁明太子系列也是必點！烤至焦香脆口的「柚香雞皮」不要錯過～「午仔魚一夜干」超大隻，肉質細嫩無腥味，超推薦！黑板上還有隱藏版菜單可以參考！整體酒類選擇豐富又有特色，絕對是板橋串燒居酒屋首選推薦！這間「參堂居酒屋」就位在板橋江子翠捷運站附近～對了，生意很好，建議事先預約！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「參堂居酒屋」位在江子翠捷運站附近，從四號出口步行過來約10分鐘路程，開車族可以停在「莊敬立體停車場」或是萬板橋下平面停車場。

「參堂居酒屋」店裡、店外都是很正統的日式居酒屋風格，真的讓你一秒到日本！店內小而溫馨，此起彼落的談笑風生，我想這就是居酒屋的魅力吧！

點餐除了菜單上的之外，還有黑版上的隱藏版料理，真的不知道吃什麼的話，可以抬頭看看牆面上的熱銷排行版～一上桌還會先招待一盤毛豆，醃得很入味非常開胃。

「參堂居酒屋」的串燒都是用木炭直火燒烤，多了股炭味更香更好吃！而且店內串燒都是一份兩串，很適合點來分食。

🔺月見雞肉丸 $130

「月見雞肉丸」手工拍打的雞絞肉丸，就像是炭烤雞肉漢堡，沾上生蛋黃，濃郁滑順的口感，誰能不愛？

🔺蔥燒牛肉串 $130

🔺剝皮辣椒牛肉串 $150

🔺鹽烤牛小排 $190

🔺明太子雞肉串 $120

「蔥燒牛肉串」同時吃得到焦香的牛肉與青蔥的脆甜，搭在一起根本天作之合。

「鹽烤牛小排」非常軟嫩多汁，帶有炭香簡單的調味就很好吃了！

來居酒屋用餐，肯定少不了「蔥鹽牛舌」，薄切牛舌包入滿滿手作蔥鹽，肉脆蔥香非常好吃。

「剝皮辣椒牛肉」烤好後撒上蔥花，鹹香滋味就是下酒菜的首選推薦。

「柚香雞皮」烤至焦香脆口，帶有醬料甜甜的柚子香氣，真的非常涮嘴好吃！

「明太子雞肉串」上頭明太子醬擠超多，吃起來超過癮～

🔺明太子山藥 $120

「明太子山藥」的明太子醬料擠得超級厚，撒上海苔香鬆增添香氣，日本山藥口感很清脆，搭在一起絕對好吃！

🔺酒蒸蛤蜊 $160

「酒蒸蛤蜊」入口是濃濃酒香，以薑絲、蔥花提味，蛤蜊大顆又飽滿，咬下去還會噴汁，好吃到湯汁都喝光光。

🔺櫻花蝦炒飯 $150

這道「櫻花蝦炒飯」也很不錯，炒飯粒粒分明，每一口都是櫻花蝦香氣，同時還吃得到蝦卵嗶嗶啵波的口感。

🔺明太子白醬海鮮烏龍 $200

「明太子白醬海鮮烏龍」一上桌就被它香氣撲鼻而來！烏龍麵條非常彈牙，濃稠白醬融合明太子海鮮香氣，每一口都是濃郁滑順，裡頭還有不少蟹肉棒、蛤蜊、鮮蝦等等配料，麵食控必點！

🔺午仔魚一夜干 $280

油脂豐富且肉質細緻的「午仔魚一夜干」必點！重點是魚肉香甜無腥味，魚刺也偏少，讓不愛吃魚的朋友也愛不釋口。

🔺味噌豆包燒 $100

特色「味噌豆包燒」是老闆自創料理，塞滿青蔥非常特別，外皮烤至金黃色澤，口感相當酥脆，帶有甜味噌的香氣，真的好吃又下酒，難怪是店內熱銷排行榜之一！

🔺酥炸三角骨 $120

「酥炸三角骨」咬下去卡滋卡滋，口感外酥內脆，還附上胡椒鹽可以搭配享用。

🔺起司麻糬燒 $120

飯後甜點可以來份「起司麻糬燒」，以起酥皮包入麻糬下去炭烤，最後淋上煉乳，口感又酥又柔軟，甜度也很剛好，推一個！

🔺霍華格茲奶油生啤酒 $160

🔺蜂蜜柚子生啤酒 $140

右邊那杯「蜂蜜柚子生啤酒」喝得到柚子果肉，是款香甜爽口的妹酒。

這杯「霍華格茲奶油生啤酒」很像進入了哈利波特的世界裡，用浮誇造型的酒杯盛裝，真的超適合打卡拍照！啤酒混合著鮮奶油，上頭還淋上奶蓋，並撒上愛心造型Oreo碎片，入口綿密濃郁，意外很好喝耶！

🔺蜜桃多多沙瓦 $120

🔺薄荷檸檬沙瓦 $120

沙瓦可以選擇有酒精或無酒精相當貼心，每杯都有貼上有趣的slogan！「蜜桃多多沙瓦」像果汁般一樣的順口好喝～「薄荷檸檬沙瓦」就是杯經典的Mojito，沁涼薄荷與檸檬完美融合，絕對是吃串燒的首選組合！

「參堂居酒屋」生意真的超好，當天用餐時段都是客滿，另外也很喜歡他們家的裝潢以及日式居酒屋氛圍，整體餐點也都有水準，特別是以直火炭烤的串燒，吃起來特別香，想找美酒佳餚、氣氛又好的地方嗎？那就很推薦你來這間板橋參堂居酒屋，絕對是下班放鬆小酌的好地方。