🍱茨城官方認證蕎麥麵店！親子丼好好吃🤤

店家資訊

🙌 常陸秋蕎麦認定店 水府庵

🔸1 Chome-5-63 Wakamiya, Mito, Ibaraki 310-0013日本

🔸11:30-1400.17:00-20:00(一-五)、11:00-16:00.17:00-20:30(六日)

🔸Google評論分數4顆星(134評論)

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來茨城常陸最知名的國營海濱公園～周邊也有很多美食👍

挑了這家巷弄間的蕎麥麵店氛圍蠻好的🍜

奥久慈しゃも付けけんちんそば 1690円（$345)｜単品奥久慈しゃもの親子丼 1600円($327)

🔸不收服務費

蠻喜歡蕎麥麵沾上醬汁還有雞腿🍗

不過親子丼更驚豔！就算是單點親子丼也附一小小碗的蕎麥麵～

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