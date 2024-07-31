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日本常陸秋蕎麦認定店 水府庵｜茨城美食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2024-07-31 10:05:06 neru.foodie 人氣：55
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：1050篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

🍱茨城官方認證蕎麥麵店！親子丼好好吃🤤

店家資訊

🙌常陸秋蕎麦認定店 水府庵

🔸1 Chome-5-63 Wakamiya, Mito, Ibaraki 310-0013日本

🔸11:30-1400.17:00-20:00(一-五)、11:00-16:00.17:00-20:30(六日)

🔸Google評論分數4顆星(134評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

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來茨城常陸最知名的國營海濱公園～周邊也有很多美食👍

 

挑了這家巷弄間的蕎麥麵店氛圍蠻好的🍜

 

奥久慈しゃも付けけんちんそば 1690円（$345)｜単品奥久慈しゃもの親子丼 1600円($327)

🔸不收服務費

蠻喜歡蕎麥麵沾上醬汁還有雞腿🍗

 

不過親子丼更驚豔！就算是單點親子丼也附一小小碗的蕎麥麵～

這次常陸秋蕎麦認定店 水府庵｜茨城美食推薦分享就到這裡啦！

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