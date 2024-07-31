最怕空氣突然安靜..最怕吃不到好吃的乳酪蛋糕...

一直以來我都非常鍾愛於乳酪蛋糕，特別是現在有了會與我一起共享乳酪蛋糕的孩子之後，仔細嚴選成了我在購買時候的課題

Bakeryart烘焙雅集是我最近的新歡，透過朋友的推薦讓我認識了這個品牌

可以宅配的乳酪蛋糕，跨越了350多公里的距離，在高雄品嘗台北甜點沒問題

現在就跟我一起來認識這好吃、適合全家人一起享用的乳酪蛋糕吧！

Bakeryart烘焙雅集

官網：https://www.bakerydream.com.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/bakerydream2002/

IG：https://www.instagram.com/bakery_dream20?igsh=aGF2MnA3bTg5ZHA2

營業時間：禮拜一~禮拜五 8:30 -17:30

電話：02-26470899

地址：新北勢汐止區大同路一段302巷18號

烘焙雅集自2002年成立至今已經超過20年了，是許多甜點人心中的不可或缺的一個品牌

隨著網路時代的興起，好吃不僅僅侷限於街坊鄰居，透過專業宅配的運送，全台各地都能吃到這濃郁的乳酪蛋糕

第一次吃總是要挑選綜合，一次可以囊括三種不同風味

綜合靈魂乳酪一個禮盒中共有三種口味＞原味、焦糖、火龍果

從最能吃到乳酪濃郁初始風味的原味、帶點香甜順口的焦糖、結合水果天然食材的火龍果風味，都讓人迷戀不已

之所以稱之為靈魂乳酪，我想它肯定是集結了乳酪蛋糕的精隨，讓人一吃可以吃的到乳酪的靈魂與箇中特色

簡單卻帶有職人感的包裝，收到都覺得用心

烘焙雅集的阿昌師堪稱因為甜點而生的男人，我想這乳酪蛋糕中肯定有著阿昌師愛甜點的靈魂於其中

利用有點輕快的語氣、如朋友分享聊天般的介紹這乳酪蛋糕

好似童話世界中有著許多翩翩起舞的小精靈正在舞動著身體、飛翔在乳酪蛋糕的世界之中

６塊乳酪蛋糕、3種風味，一次一顆不罪惡，分享最快樂

送禮好吃又好看～當然自己吃起來最幸福

每一顆都烤得相當飽滿且扎實；用料非常的實在又天然

烘焙雅集使用的是澳洲頂級乳酪來製作這一顆顆的重乳酪蛋糕；口感上會較為濃郁、綿密

許多重乳酪蛋糕吃了會讓人有較為膩口的感受，烘焙雅集我個人覺得口感與味道恰到好處呢

依照不同的溫度，會有不同的口感

冷凍、冷藏、加熱三種品嘗方式！我個人在炎炎夏日之下最喜歡冷凍吃的口感

並不會有硬梆梆的感受，而是會有宛如冰淇淋濃綿沁涼的口感

冷藏那濃郁的味道更為深厚，藉由唇齒間的溫度來融化它，更細緻

加熱呢？我想應該是屬於更為濕潤柔順的口感，不過在我們家還沒加熱之前就已經被分食完畢，只好等下一回合再繼續XD

原味靈魂乳酪蛋糕當然走的就是最初始的滋味

乳酪含量較高的重乳酪吃的到那乳香滑順、甜鹹比例恰好的清爽度，女生吃起來也覺得沒負擔

底部採用的是燕麥製作；相較於過去吃到的乳酪蛋糕都是以消化餅乾做底，烘焙雅集的乳酪蛋糕吃起來更為健康爽口

焦糖靈魂乳酪蛋糕。

比起原味的靈魂乳酪蛋糕在上頭多淋上了焦糖，厚實的感覺讓人垂涎三尺

焦糖的香滑順口打造了層次度的風味

口感上依舊香醇扎實，咬下去宛如冰淇淋般的口感讓人不覺得甜膩

同樣也是以燕麥顆粒作為底層，多了酥脆、多了清新風味！口感上的層次度也提升許多

限量！超級限量的紅龍果乳酪蛋糕。

真的不是我在說限量的，因為賣完不知道會不會再有！

我那天真的老爸看到這一塊蛋糕立刻跟我說＂唉唷～是不是發霉了＂

對，雖然烘焙雅集沒有添加防腐劑，但是全程以低溫保鮮宅配，所以送到消費者手上的時候依然是保有新鮮度

那是....火龍果的黑色籽好嘛！

真的是非常的真材實料

以新鮮的火龍果磨成醬結合澳洲乳酪及芬蘭燕麥，打造出一顆顆新鮮實在的火龍果乳酪蛋糕

孩子吃這個，我很放心

因為天然無添加，一顆小小的小朋友當下課點心也很合適

吃過這麼多乳酪蛋糕，烘焙雅集不僅清爽天然，口感綿密程度佳，重點是乳香濃醇又不覺得有負擔

讓人吃了之後會想要再吃一次！

不僅適合家人聚會的時候來一盒，辦公室團購也很適宜

跟大家分享這等美味滋味