父親節、情人節蛋糕推薦這家凝甜手作甜點，位於南勢角的凝甜手作甜點已經開業兩年，以純手工製作的千層蛋糕而聞名，店內的甜點種類繁多，顧客在選擇口味時經常需要花費一番時間，在Google上的評價也高達4.6，非常受歡迎，目前正在推出父親節和情人節的限定款千層蛋糕優惠，早鳥優惠預訂限定款千層蛋糕享受88折的折扣，對於想要購買節日蛋糕的顧客來說，凝甜手作甜點是一個不錯的好選擇唷

凝甜手作甜點｜交通方式、停車資訊

凝甜手作甜點位於興南路上，從捷運南勢角站4號出口步行約五分鐘即可到達，靠近中和國中，不過附近不是很好停車就是了，店面也不大小小的，如果想要買整模的的千層蛋糕要三天前預訂，詳細口味可以上凝甜手作甜點FB追蹤最新資訊->凝甜手作甜點FB

凝甜手作甜點是專賣千層蛋糕甜點的店面，主要是以甜點，蛋糕外帶為主，所以沒有內用，冷藏櫃擺放著各式千層蛋糕、甜點，而且會隨著季節不同推出季節限定的千層蛋糕唷

凝甜手作甜點｜蛋糕種類、價目表

凝甜手作甜點的千層蛋糕種類算是非常多！光是經典千層就有12種之多，然後會隨季節時另推出季節性的千層，尺寸從切片到最大可以訂到八吋，現場不是隨時都有這麼多種類的蛋糕，可以先上LINE、或打電話詢問或預定

凝甜手作甜點也有千層蛋糕有提供冷凍宅配的服務，只要照著指示，解凍的後仍不會影響口感跟味道唷，冷凍宅配運費$200 滿$3000免運，水果類及香草不能冷凍，所以無法宅配

凝甜手作甜點專注於手工製作所有蛋糕，確保每一款蛋糕都能在品質和新鮮度上達到最佳標準。其中，千層蛋糕的製作尤為繁複，需要層層細心塗抹醬料和堆疊餅皮，經過無數次的精細動作，才能製作出既美觀又美味的千層蛋糕

老闆會根據食材的特性和欲呈現的口感風味進行細微調整，這些小細節展示了店家對美味的極致追求，正因如此，製作出來的千層蛋糕才會如此引人入勝、回味再三

再來凝甜手作甜點對於食材的選用都是走高標準規格，像是威士忌生巧克力千層就是用是70%巧克力搭配單一麥芽威士忌，用料很是高檔，但成本卻不太反映在售價上，還是相當親民的價格啊！

蛋糕裝飾也很用心ㄟ！除了可愛的擠花奶油、巧克力外，威士忌生巧克力千層還加上了閃閃發光的金箔唷

凝甜手作甜點｜威士忌生巧克力千層、提拉米蘇千層

這次凝甜手作甜點推出父親節&情人節限定新口味：威士忌生巧克力千層、提拉米蘇千層，即日起～7/31，訂購整模威士忌生巧克力千層或是提拉米蘇千層(4、6、8吋)就享88折優惠，（需提前訂購並完成付款）(8/1起訂購則為原價)

很多節日限定的蛋糕多半會以當季水果為主題，但凝甜手作甜點還蠻出乎我意料的，是以威士忌生巧克力千層、提拉米蘇千層為主打，後來想想好像也是蠻合理，畢竟父親節是屬於父親的節日，用水果繽紛可愛的蛋糕可能不太合適，然後情人節的浪漫要素之一就是巧克力，所以這次推出的千層蛋糕完全就是符合父親節、情人節的意象啊！

威士忌生巧克力千層，威士忌生巧克力千層採用了70%的苦甜巧克力，與精選的單一麥芽威士忌完美融合，烘托出微妙而深邃的酒香，每一口都能感受到巧克力的豐富層次和威士忌的溫暖回甘，口感豐富而複雜，巧克力的濃郁香氣與酒香相互交織，老實說應該是目前我吃過第一名的生巧克力千層蛋糕！

提拉米蘇千層，提拉米蘇千層有分成無酒精、微醺兩種版本，情侶一起過情人節，當然要要選微醺版的唷！

手工烘焙的蛋白蛋糕吸飽了濃郁的咖啡液，與馬斯卡彭起司鮮奶油的組合帶來經典的口感，馬斯卡彭的奶香與咖啡的苦甜味互相融合，創造出令人陶醉的味覺享受，咖啡的香氣深深滲透千層蛋糕每一層，馬斯卡彭的豐潤與鮮奶油的輕盈交織，帶來層次分明且持久的香氣，非常厲害！

這次除了推出期間限定的蛋糕外，還有父親節的威士忌花束，預購加購價$208（原價$288），情人節的金莎花束or玫瑰花束，預購加購價$99（原價$159）搭配購買威力倍增^^

久違凝甜手作甜點的威名已經很久了，如今一吃果然名不虛傳啊！雖然說來現場可以直接點餐，但是建議可以先透過預定會比較方便一點，也可以先預留想要的口味，不然有些口味有很大的機率很早就賣光光，然後如果要整模蛋糕請三天前私訊預訂唷

目前凝甜手作甜點的威士忌生巧克力千層、提拉米蘇千層，即日起～7/31，訂購整模威士忌生巧克力千層或是提拉米蘇千層(4、6、8吋)就享88折優惠，（需提前訂購並完成付款）(8/1起訂購則為原價)，然後取貨日限定，這次取貨日延長8/1(四)～8/11(日)，剛好都跨過情人節跟父親節，如果有打算買蛋糕，真心推薦凝甜手作甜點啦

凝甜手作甜點

地址：新北市中和區興南路二段19號

電話： 02 8941 0266

營業時間：12:00-20:00 (週一公休)

@LINE ID：@419ckndl

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