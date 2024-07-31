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適合多人聚餐餐廳推薦「ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳」浮誇大份量海鮮燉飯&土耳其肉串 - 軟西，遊記

2024-07-31 15:26:00 軟西，遊記 人氣：108
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軟西，遊記

發表篇數：493篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

ABV地中海餐酒館
place台北市大安區光復南路260巷39號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳

位於國父紀念館站附近的ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳，有超過300種來自世界各地的獨特精釀啤酒，搭配來自地中海國家各地的經典道地菜色，這次因應聚餐餐廳、朋友聚會主題，推出超浮誇巨無霸20-25人份的大份量西班牙海鮮燉飯，更有超過50公分土耳其肉串，上桌的同時絕對讓人驚呼連連，炸物拼盤、烤肉拼盤等餐點也很適合分食，朋友聚餐好吃好玩又好拍，聚餐餐廳台北推薦ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳給軟絲們。ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳一樣收錄在軟西的台北餐酒館板南線餐酒館國父紀念館美食國父紀念館餐酒館推薦

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▻原文:適合多人聚餐餐廳台北推薦》ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳

從國父紀念館站2號出口走過來ABV地中海餐酒館，只需要3-5分鐘，交通地點都很方便，想跟朋友喝酒聚餐搭捷運公車都沒問題。

聚餐餐廳推薦 ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳 用餐環境

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

每次來ABV地中海餐酒館一定要來超壯觀啤酒牆前面看看，超過300種來自世界各地的啤酒選擇，酸的苦的甜的麥味重的通通有，軟西吃過那麼多次ABV系列餐酒館，還沒有喝過一樣的啤酒款式，每次來也幾乎都會看到新的啤酒選擇，服務人員細心介紹，詢問喜歡的香氣風味，不怕喝到不喜歡的款式，要說啤酒餐廳，第一個一定想到ABV

ABV地中海餐酒館座位很多，環境熱鬧昏黃有氣氛，店裡播放著流行樂，ABV牆上電視還會轉播各種運動賽事，酒過幾巡跟朋友微醺聊天小酌剛剛好，可以一起熱血看比賽，是很適合三五朋友、公司行號來吃飯喝酒的聚餐餐廳。

ABV地中海餐酒館菜色選擇多，每隔一陣子就推陳出新，除了有各種地中海國家經典菜餚，菜單上還會推薦搭配的啤酒款式，朋友聚會餐廳選擇ABV系列就對了。ABV地中海餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館板南線餐酒館國父紀念館餐酒館推薦

聚餐餐廳推薦 ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳 美食介紹

煙花女什錦海鮮(NT520)

滿滿海鮮蝦子、淡菜、蛤蜊、 魷魚，配上煙花女醬料，獨特鹹香酸辣多重推疊，這道口味強烈濃鮮，辣得香氣久留口中不散，帶出海味鮮甜，是嗜辣者海鮮控會喜歡的一道。

火烤派對拼盤(NT720)

拼盤總共有三種肉串，豬肉搭配蜂蜜醬、牛肉搭配香料美乃滋、雞肉則是淋上芝麻優格，烤過後肉帶點炙燒香氣，不過稍微偏乾，可以搭配一旁的優格芝麻或是優格黃瓜醬，在肉鹹味中抹上一股清新香氣，這個烤串份量大，很適合大口吃肉的朋朋們。

炸物派對拼盤(雞翅、魷墨)(附薯條、蟹肉沾醬)(NT640)

炸物拼盤的魷魚外層粉用墨魚汁下去調色，吃起來不黑嘴反而飄出陣陣海鮮甘甜鮮香，皮酥內彈吃起來很有咬勁。雞翅則是皮薄肉嫩，骨肉很好分離，肉汁多，超級涮嘴。

炸物拼盤超滿一盤，很適合朋友分食，多人聚餐台北不知道要去哪裡的時候，來ABV地中海餐酒館準沒錯。

醬料搭配起司醬或是辣醬，濃郁乳香豐厚，軟西最推薦搭薯條，金黃酥脆又香氣四溢。

蟹肉沾醬

ABV地中海餐酒館的蟹肉沾醬濃郁奶香，濃稠中還可以吃得到細碎蟹肉塊，當做開胃小點順滑綿密。

單吃或是搭配麵包、沾炸物都可以。

斯拉夫尼亞披薩(NT320)

上面滿滿帕瑪火腿、臘腸片，重點是中間有一個半熟蛋，劃破後蛋液流淌在肉鹹香和Cream Cheese交織乳香氣中，看起來甚是療癒。

ABV地中海餐酒館的披薩餅皮是薄脆款，咬起來會卡滋脆口，鋪了層起司嫩濃和蛋液順滑，上面臘腸、絞肉帶鹹味燻香氣十足，蘑菇讀有的馥郁香氣穿梭其中，這款披薩是柯軟當天第一名。

經典西班牙海鮮鍋飯(NT480)

海鮮燉飯是西班牙家喻戶曉的名菜，上面白蝦、淡菜鮮香撲鼻，濃烈海味襲捲而來，酸甜茄汁融入長米Q彈米心，軟西建議加入檸檬更顯酸甜清新。

除了一般正常SIZE的西班牙海鮮燉飯，ABV地中海餐酒館還有推出超狂巨無霸重量級SIZE海鮮燉飯，適合20-25人分食，需提前3天預定，如果有公司聚餐餐廳需要找一些浮誇大份量餐點，ABV地中海餐酒館的巨無霸燉飯、超長土耳其肉串絕對讓人眼睛一亮，台北特色餐廳聚餐推薦給軟絲們。

土耳其阿達納卡博烤肉串(NT799)

這烤肉串一上桌驚呼也太大太長一支了，用牛、羊肉混合烘烤，加入辛香料，吃起來滿滿肉香，肥瘦均衡，肉汁Juicy，一旁還有五彩繽紛蔬菜轉換口味，還可以搭配下方大餅，不愧是土耳其傳統菜餚之一，ABV地中海餐酒館就這樣把它搬上餐桌，吸睛程度百分百。

聚餐餐廳推薦 ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳 啤酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

比利時CHIMAY修道院啤酒

這款奇美啤酒來自比利時，色澤黃澄，喝起來柔和淡雅，相當清爽，有著淡雅果香，喝起來相當順口，酒趕不重，淡甜甜口可以洗去肉的重鹹，是女孩們會愛的清爽款。

法國柯西嘉島小麥啤酒COLOMBA

這款啤酒顏色比較偏深金色，有著細膩濃郁木質調，喝起來如沐森林，芬芳松木香氣，麥香濃厚，酒在後勁比較明顯。

醉精釀-妄心菠蘿鳳梨氣泡酒

選用台灣鳳梨製造，濃厚清爽酸甜鳳梨香氣，就像甜口滋味的罐頭鳳梨果汁，酒精近乎零感，還有後勁蘋果香，氣泡感爽口。

聚餐餐廳推薦 ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳

位於國父紀念館站附近的ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳，餐點浮誇澎湃，朋友聚餐人越多越好分食，不管是姐妹小酌、尾牙喝酒、慶生吃飯都很適合，還有超過300種啤酒搭餐選擇，每次來ABV地中海餐酒館都有不同的驚喜，台北聚餐餐廳推薦給軟絲們。ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳一樣收錄在軟西的台北餐酒館板南線餐酒館國父紀念館美食國父紀念館餐酒館推薦

▻原文:適合多人聚餐餐廳台北推薦》ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳

※本文為邀稿合作文※ 

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ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳

✓ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳地址：台北市大安區光復南路260巷39號(地圖點我)

✓ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)國父紀念館站2號出口

✓ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳電話：02-87718114

✓ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳營業時間：中午12:00-凌晨01:30

ABV地中海餐酒館官網ABV地中海餐酒館

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✓備註：可訂位、不限時、可包場、有WIFI

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ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳

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