ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳

位於國父紀念館站附近的ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳，有超過300種來自世界各地的獨特精釀啤酒，搭配來自地中海國家各地的經典道地菜色，這次因應聚餐餐廳、朋友聚會主題，推出超浮誇巨無霸20-25人份的大份量西班牙海鮮燉飯，更有超過50公分土耳其肉串，上桌的同時絕對讓人驚呼連連，炸物拼盤、烤肉拼盤等餐點也很適合分食，朋友聚餐好吃好玩又好拍，聚餐餐廳台北推薦ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳給軟絲們。ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳一樣收錄在軟西的台北餐酒館、板南線餐酒館、國父紀念館美食、國父紀念館餐酒館推薦。

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從國父紀念館站2號出口走過來ABV地中海餐酒館，只需要3-5分鐘，交通地點都很方便，想跟朋友喝酒聚餐搭捷運公車都沒問題。

聚餐餐廳推薦 ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳 用餐環境

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

每次來ABV地中海餐酒館一定要來超壯觀啤酒牆前面看看，超過300種來自世界各地的啤酒選擇，酸的苦的甜的麥味重的通通有，軟西吃過那麼多次ABV系列餐酒館，還沒有喝過一樣的啤酒款式，每次來也幾乎都會看到新的啤酒選擇，服務人員細心介紹，詢問喜歡的香氣風味，不怕喝到不喜歡的款式，要說啤酒餐廳，第一個一定想到ABV。

ABV地中海餐酒館座位很多，環境熱鬧昏黃有氣氛，店裡播放著流行樂，ABV牆上電視還會轉播各種運動賽事，酒過幾巡跟朋友微醺聊天小酌剛剛好，可以一起熱血看比賽，是很適合三五朋友、公司行號來吃飯喝酒的聚餐餐廳。

ABV地中海餐酒館菜色選擇多，每隔一陣子就推陳出新，除了有各種地中海國家經典菜餚，菜單上還會推薦搭配的啤酒款式，朋友聚會餐廳選擇ABV系列就對了。ABV地中海餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館、板南線餐酒館、國父紀念館餐酒館推薦。

聚餐餐廳推薦 ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳 美食介紹

煙花女什錦海鮮(NT520)

滿滿海鮮蝦子、淡菜、蛤蜊、 魷魚，配上煙花女醬料，獨特鹹香酸辣多重推疊，這道口味強烈濃鮮，辣得香氣久留口中不散，帶出海味鮮甜，是嗜辣者海鮮控會喜歡的一道。

火烤派對拼盤(NT720)

拼盤總共有三種肉串，豬肉搭配蜂蜜醬、牛肉搭配香料美乃滋、雞肉則是淋上芝麻優格，烤過後肉帶點炙燒香氣，不過稍微偏乾，可以搭配一旁的優格芝麻或是優格黃瓜醬，在肉鹹味中抹上一股清新香氣，這個烤串份量大，很適合大口吃肉的朋朋們。

炸物派對拼盤(雞翅、魷墨)(附薯條、蟹肉沾醬)(NT640)

炸物拼盤的魷魚外層粉用墨魚汁下去調色，吃起來不黑嘴反而飄出陣陣海鮮甘甜鮮香，皮酥內彈吃起來很有咬勁。雞翅則是皮薄肉嫩，骨肉很好分離，肉汁多，超級涮嘴。

炸物拼盤超滿一盤，很適合朋友分食，多人聚餐台北不知道要去哪裡的時候，來ABV地中海餐酒館準沒錯。

醬料搭配起司醬或是辣醬，濃郁乳香豐厚，軟西最推薦搭薯條，金黃酥脆又香氣四溢。

蟹肉沾醬

ABV地中海餐酒館的蟹肉沾醬濃郁奶香，濃稠中還可以吃得到細碎蟹肉塊，當做開胃小點順滑綿密。

單吃或是搭配麵包、沾炸物都可以。

斯拉夫尼亞披薩(NT320)

上面滿滿帕瑪火腿、臘腸片，重點是中間有一個半熟蛋，劃破後蛋液流淌在肉鹹香和Cream Cheese交織乳香氣中，看起來甚是療癒。

ABV地中海餐酒館的披薩餅皮是薄脆款，咬起來會卡滋脆口，鋪了層起司嫩濃和蛋液順滑，上面臘腸、絞肉帶鹹味燻香氣十足，蘑菇讀有的馥郁香氣穿梭其中，這款披薩是柯軟當天第一名。

經典西班牙海鮮鍋飯(NT480)

海鮮燉飯是西班牙家喻戶曉的名菜，上面白蝦、淡菜鮮香撲鼻，濃烈海味襲捲而來，酸甜茄汁融入長米Q彈米心，軟西建議加入檸檬更顯酸甜清新。

除了一般正常SIZE的西班牙海鮮燉飯，ABV地中海餐酒館還有推出超狂巨無霸重量級SIZE海鮮燉飯，適合20-25人分食，需提前3天預定，如果有公司聚餐餐廳需要找一些浮誇大份量餐點，ABV地中海餐酒館的巨無霸燉飯、超長土耳其肉串絕對讓人眼睛一亮，台北特色餐廳聚餐推薦給軟絲們。

土耳其阿達納卡博烤肉串(NT799)

這烤肉串一上桌驚呼也太大太長一支了，用牛、羊肉混合烘烤，加入辛香料，吃起來滿滿肉香，肥瘦均衡，肉汁Juicy，一旁還有五彩繽紛蔬菜轉換口味，還可以搭配下方大餅，不愧是土耳其傳統菜餚之一，ABV地中海餐酒館就這樣把它搬上餐桌，吸睛程度百分百。

聚餐餐廳推薦 ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳 啤酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

比利時CHIMAY修道院啤酒

這款奇美啤酒來自比利時，色澤黃澄，喝起來柔和淡雅，相當清爽，有著淡雅果香，喝起來相當順口，酒趕不重，淡甜甜口可以洗去肉的重鹹，是女孩們會愛的清爽款。

法國柯西嘉島小麥啤酒COLOMBA

這款啤酒顏色比較偏深金色，有著細膩濃郁木質調，喝起來如沐森林，芬芳松木香氣，麥香濃厚，酒在後勁比較明顯。

醉精釀-妄心菠蘿鳳梨氣泡酒

選用台灣鳳梨製造，濃厚清爽酸甜鳳梨香氣，就像甜口滋味的罐頭鳳梨果汁，酒精近乎零感，還有後勁蘋果香，氣泡感爽口。

聚餐餐廳推薦 ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳

位於國父紀念館站附近的ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳，餐點浮誇澎湃，朋友聚餐人越多越好分食，不管是姐妹小酌、尾牙喝酒、慶生吃飯都很適合，還有超過300種啤酒搭餐選擇，每次來ABV地中海餐酒館都有不同的驚喜，台北聚餐餐廳推薦給軟絲們。ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳一樣收錄在軟西的台北餐酒館、板南線餐酒館、國父紀念館美食、國父紀念館餐酒館推薦。

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※本文為邀稿合作文※

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