FORE restaurant 柴燒牛排，台中西區國美館附近知名的高檔頂級牛排、情侶約會餐廳。FORE restaurant 柴燒牛排主打用龍眼木直火炭燒料理，大火快速熟成保有肉汁，還增添了柴燒煙燻香氣，不管是柴燒牛排、炭烤季節海魚都相當美味~FORE restaurant門口有提供免費專屬停車位，不少家庭客來用餐，也有多個包廂適合聚餐慶生，情侶約會則是推薦你晚上來更浪漫。➤完整菜單

FORE restaurant 柴燒牛排

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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FORE restaurant 柴燒牛排 位置與停車

FORE restaurant 柴燒牛排位在台中西區五權西四街、美術綠園道上，周邊美食餐廳林立，距離台中的國立台灣美術館、審計新村等台中熱門景點不遠。

餐廳門口提供停車，含門口木棧道可停8-9台車，若門口停滿可尋找綠園道周邊停車格停車or美村南屯路口停車場(無特約)，搭乘火車者可以到五權車站、公車者可到美村五權八街口or南屯美村路口，步行大約都3分鐘左右。

門口的九重葛樹搭配紅磚與玻璃屋，不管是白天或晚上都相當引人注目，尤其是在夜晚餐廳內燈光亮起，更加浪漫~

除了非常適合情侶約會，妮妮布魯還發現有許多推著嬰兒車來用餐的家庭客，是少見不拒絕12歲以下孩童的高檔牛排餐廳喔！

FORE restaurant 柴燒牛排 用餐環境

店內座位區相當多元，有適合多人聚餐的長桌、情侶約會的窗邊高腳椅、家庭客的四方桌，以及多個包廂。

窗邊座位是情侶約會最愛選擇的位置，垂吊的燈飾與窗外的綠意花景在夜晚更顯浪漫

2樓有多個包廂適合辦活動、聚餐，從小包廂到大包廂有6~40人的選擇，部分有提供投影布幕，但為維護用餐品質，沒有提供麥克風音響。

包廂的每人低消是$2000+10%，不足人數時會有最低包廂費，更多細節請在訂位時電話詢問店家。

食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主

FORE restaurant 柴燒牛排1樓有個窯烤爐，可以清楚看到真的是用龍眼木柴燒

特殊的窯烤爐架可以手動調整高低位置，控制食材與火的距離，讓妮妮布魯覺得更厲害的是抽風系統，即使木頭柴燒大火炙烤食材，但炭火的味道僅附著在食材上，而沒有飄散到座位區、用餐區的冷氣溫度也是舒適宜人的~

看著主廚直火炙燒牛排的畫面真的很誘人

相當期待龍眼木炭燒後牛排的煙燻風味

除了牛排之外，還有其他食材也會用柴燒方式料理

半開放的料理台可以看到帥氣主廚處理食材的過程

新鮮食材搭配適量的海鹽、胡椒調味就很美味

直火炙燒後的牛排會依不同肉品先幫你事先分切、擺盤、搭配海鹽、義式香草醬

FORE restaurant 柴燒牛排 菜單、壽星優惠

有提供個人餐、多人分享餐及單點菜色，平日中午則有提供商業午餐 (如遇國定假日則無提供)

低消為每人$1000+10%，個人餐為個人低消，述無法累計

5歲以上低消 每人$1000+10%

5歲以下低消 每人$500+10%

請看完整菜單

每週五晚上凡年齡18歲（含）女性於IG/FB打卡分享活動，即招待調酒乙杯

當月壽星出示會員壽星當月生日券，享「個人套餐乙份」75折優惠（詳細活動辦法依門市公告為主）

食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主

FORE restaurant 柴燒牛排 餐點介紹

妮妮布魯這次點的是2份個人套餐，包含前菜、熱前菜、主餐、配菜、湯品跟甜點飲品

套餐均附脆皮法國麵包與特製奶油，在特製奶油上有培根碎與珠蔥花，增添香氣與視覺色彩。

前菜-鮪魚赤身塔塔

以黑鮪魚赤身搭配白酒醋醃製的酸黃瓜，沾點酸奶油更顯清爽

前菜-烤蘿蔓凱薩沙拉

稍微經過炭火炙烤過，減去生菜的青澀味，但又保留清爽脆口感，搭配優格凱薩醬、起司粉、培根碎，也是相當有層次~

熱前菜-炭烤劍旗魚腹肉

使用生食級的旗魚腹肉，肉質不但彈嫩，也有著微微煙燻香氣，搭配底部什錦豆、帶點清爽酸香的苦艾酒奶油醬汁與綠色巴西里油，香氣十足而不厚重

熱前菜-干貝佐西巴牙冷湯

嚴選2S生食等級大干貝，炙燒後帶出濃郁香氣，不只表面有著濃郁煙燻味，就連一旁葡萄也烤過帶出焦糖味。從這4道前菜與熱前菜來看，發現主廚很喜歡帶點清爽酸香的醬汁，但不同料理搭配的酸爽醬汁又有著不同，像這盤干貝佐西巴牙冷湯的白色西班牙白冷湯中，加了水梨醋是屬於酸甜型的。

主餐-美國頂級肋眼8 oz

3分熟的美國頂級肋眼經過龍眼木直火炭燒鎖住肉汁水分，外層烤到梅納反應至有點焦脆感，使得肉香十足！但是裡面卻保有粉紅水嫩色澤，厲害的是下刀切開時不帶血水～很嫩，卻不會有過生不敢入口感。

雖然牛排是用加熱過的白瓷盤裝盛，上桌後不會再加熱，但建議你點餐時先不要點太熟，如果上桌後覺得熟度太生還有得補救，但一開始就點太熟會錯過享受到牛肉粉嫩的美味～

主餐-每日限量海魚

每日限量海魚的品種依當天進貨決定，這天妮妮布魯吃到的是黃雞魚

每日限量海魚經過處理後，透過炭火直接炙燒，魚皮烤到焦香四溢、金黃焦脆，煙燻香氣沁入魚肉當中，魚肉帶點厚度卻非常細緻甜美，除了單吃之外還可以搭配一旁義式香草醬轉換風味～

點套餐可以用一杯280元的優惠價加購紅、白酒，除了自己看菜單上的風味介紹之外，也可以請服務員依照你當日餐點特色推薦。

店員推薦Langhe Rosso DOC義大利紅酒，帶有熟莓果香氣與適度的單寧感，正好搭配今日的炭火直燒的美國肋眼牛排；Robinvale Wines Chardonnay白酒有著熱帶水果風味適合搭配油脂豐富的海鮮。

未成年不可喝酒、喝酒不開車

配菜-季節時蔬、薯條

和主餐同時上桌的季節時蔬中有櫛瓜、玉米筍、番茄、花椰菜，也是用炙烤方式呈現。搭配酥脆的薯條可以讓你享受肉品時轉換不同風味。

湯品-松露烤南瓜濃湯、海鮮蝦清湯

松露烤南瓜濃湯頗有濃稠度，帶點堅果香而不會過於奶味，相當滑順好喝

海鮮蝦清湯，有著超濃郁蝦殼香氣與厚重蝦膏感，感覺就是用了十分大量蝦頭熬煮的高湯~

甜點-每日甜點

這是一款讓我們相當驚豔的甜點，原以為餐後甜點只是個簡單冰淇淋之類，但沒想到卻是如此豐富、多層次變化的精緻甜點，以香草冰淇淋為主體，搭配焙茶泡泡、蕾絲餅乾作點綴，裡面還有焦糖凍、椰糖餅，以及最底層帶有顆粒的花生醬，每一口都是驚喜，而且好好吃！讓人印象深刻~

餐後飲品-精選咖啡、檸檬紅茶

精選美式咖啡上還打出泡沫，再用一顆咖啡豆點綴，有著咖啡厚度與酸香，但是順口不苦澀。

檸檬紅茶也很清爽，特別是在品嘗完炙燒海魚之後飲用，更是覺得舒服。

整體感想：

FORE restaurant 柴燒牛排在台中可是知名的高檔牛排餐廳、也是少有用龍眼木直火炭燒的牛排，不只店面外觀相當顯眼、氛圍浪漫適合情侶約會，餐點精緻度也是從前菜到最後的甜點都充分表現。不管你是情侶約會、慶生聚餐、求婚辦活動、家庭用餐都很適合來。

FORE restaurant 柴燒牛排 店家資訊

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