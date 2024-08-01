如果你和我一樣愛吃蝦又懶得剝蝦，那你一定要來試試辛梅阿嬤的蝦滷飯！這裡的蝦滷飯不但銅板價，還能吃到剝好的新鮮蝦肉，搭配上招牌滷汁和香菜，味道真的是超級美味！辛梅阿嬤的蝦滷飯已經是我口袋名單裡的長期愛好，每次來都要排隊，這次趁著平日來，沒想到還沒開門就已經有人在排隊了！想吃的朋友們一定要有心理準備，排隊是避免不了的，但等待絕對值得！

最新的DM上有介紹，招牌必點：月見滷肉飯58元，可惜我去的那天已經賣完了！他們還不定期推出限定的隱藏版餐點，所以要多留意！

另外，這裡的蝦滷飯和蚵滷飯每碗88元，都是現燙剝好的蝦子和蚵仔，搭配招牌滷汁和香菜，吃起來有多層次的口感，真的讓人停不下來！

如果你喜歡吃小菜，他們的嘴邊肉也是一絕，肉質相Q軟嫩，搭配特製的醬料，超好吃的！

不只這樣，他們的消魂鴨肉飯也是必點之一，只要98元再加20元就能指定鴨腿部位，上面撲滿了滿滿的鴨肉，搭配荀絲和小黃瓜，CP值超高！

還有酸菜豬血湯和燙青菜，各48元，我們這次不小心點了一桌，每人平均不到150元就吃得很飽！

最後，別忘了到Google評論，他們還會送你一瓶彈珠汽水喔！這麼多美味的選擇，趕快來試試吧！

辛梅阿嬤的味道：桃園市平鎮區環南路167號；營業時間：11:30-14:00；17:00-20:00

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