吃心絕對 6 小時 ago 在〈高雄美食 – 金億昌海鮮粥 蝦仁飯專賣店 x 品嚐澎湖直送的海味饗宴！〉中留言功能已關閉

關於 金億昌海鮮粥 蝦仁飯專賣店

「金億昌」這名字源自澎湖赤崁村，是老闆祖父時代一艘船的名號，目前在新光三越、義大還有彩虹市集都有分店。

餐廳擁有自家的漁船團隊，利用這一優勢，結合多年餐飲經驗，將最新鮮的海鮮直送餐廳，讓客人享用到最鮮美的海鮮料理。

金億昌海鮮粥 蝦仁飯專賣店 店內外環境

▲金億昌夢時代店的店內環境融合了現代與鄉村風格，營造出溫馨且舒適的氛圍，最有Fu的是門口的這處座位區，有一艘木船做的座位，還有大量的漁船元素，另有以下特色。

1. **大木桌與編織椅**：中央擺放著一張大木桌，搭配黑色金屬桌腳，周圍是四張編織座椅，既實用又美觀。

2. **灰色長椅與靠墊**：右側有一排灰色長椅，配有黃色和灰色的靠墊，增加了舒適感和色彩的層次。

3. **藝術牆面**：長椅後方的牆面裝飾著由多個小方塊瓷磚組成的藝術裝置，呈現出藍綠色調的波浪圖案，增添了視覺上的趣味。

4. **白色百葉窗與吊飾**：左側有白色百葉窗板和一些用繩子或線製成的小人形吊飾，為空間增添了獨特的裝飾元素。

5. **藍色瓷磚地板**：地板鋪有藍色瓷磚，白色的勾縫線條與木桌形成鮮明對比，營造出活潑的氛圍。

金億昌海鮮粥 蝦仁飯專賣店 菜單

金億昌海鮮粥 蝦仁飯專賣店 餐點介紹

爆量蝦仁飯 330元



▲這套餐以大量新鮮的海蝦仁為主角，蝦仁鮮甜多汁，不同於養殖蝦，海蝦的味道更為鮮甜，更保留了獨特的海水鹹香， 搭配飛魚卵香腸，增添了獨特的風味和口感，另附兩道小菜、湯品與甜點。這是一道讓人食指大動的美味料理。



▲▼附餐的飛魚卵香腸。結合了香腸的豐富口感和飛魚卵的鮮美滋味。這道菜的特色在於其外皮酥脆，內餡鮮嫩多汁，並且每一口都能品嚐到飛魚卵的微妙鹹味和彈牙口感。

小卷麵線 380元

▲▼小卷為主料，搭配細緻的麵線，湯頭鮮美，口感豐富。小卷的鮮甜與麵線的滑順完美結合，是一道不可錯過的海鮮佳餚。



▲澎湖人在地的吃法還加入地瓜。

4人套餐 1999元

四人套餐有主餐8選3、海味3選1，炒食蔬、澎湖海菜炒蛋、澎湖花枝丸、每位附白飯、、飯後甜品、飲料。

蔥爆牛肉



▲▼這道菜以嫩滑的牛肉片搭配香氣四溢的蔥段，經過大火快炒，保留了牛肉的鮮嫩和蔥的香氣。

家常麻油松阪豬



▲▼松阪豬肉質脆嫩，搭配麻油和薑片炒香，口感豐富且充滿薑香。

金湯酸菜魚



▲▼這道菜以烏鯉魚的鮮魚片和酸菜為主，湯頭酸辣開胃，魚肉鮮嫩，酸菜爽脆，是一道非常受歡迎的川菜。

古早味蔥油雞



▲▼這道菜以嫩雞肉搭配蔥油，雞肉鮮嫩多汁，蔥油香氣濃郁，讓人回味無窮。

炒時蔬



▲▼新鮮的時令蔬菜經過簡單的炒製，保留了蔬菜的原汁原味，清爽可口。

澎湖海菜炒蛋



▲▼澎湖特產的海菜搭配雞蛋炒製，海菜的鮮味和雞蛋的嫩滑相得益彰。

澎湖花枝丸



▲▼使用澎湖新鮮的花枝製成，口感Q彈，搭配特製的醬料，風味獨特。

單點 – 古早味雞肉卷(2條) 128元



▲▼經典的台灣小吃，深受許多人的喜愛，這道菜的特色在於其外皮酥脆，內餡鮮嫩多汁，以豆皮包裹豬肉、魚漿、雞肉等食材，再經過油炸而成。

飲料 – 紅茶



▲四人套餐附的飲料以紅茶為主。

飲料 – 奶蓋紅茶 套餐升級加價 40元



▲奶蓋紅茶是一種在紅茶上加入厚厚一層奶蓋的飲品，口感濃郁滑順，帶有一點鹹味，與紅茶的香氣相得益彰。飲用時，可以先品嚐奶蓋的濃郁，再喝紅茶，或是將奶蓋與紅茶攪拌均勻，享受兩者融合的美味。

飲料 – 珍珠奶茶 套餐升級加價 40元



▲台灣的經典飲品，由奶茶和珍珠組成。奶茶通常使用紅茶或綠茶作為基底，加入奶精或鮮奶，口感香濃順滑。珍珠是由木薯粉製成的小圓球，經過煮熟後Q彈有嚼勁。飲用時，吸管可以同時吸到奶茶和珍珠，帶來豐富的口感層次。

金億昌海鮮粥 蝦仁飯專賣店 營業資訊

前鎮區中華五路789號8樓

夢時代購物中心

營業時間：11:00–22:00

電話：07-841-0976

🚈 輕軌夢時代站 走路1分鐘

🚇 捷運凱旋站 走路13分鐘