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【台中食記】一碗牛肉麵(台中青島店) - 來自新竹竹東的好滋味，慢火燉煮的牛腱心肉質超軟嫩

2024-08-01 14:17:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：113
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：729篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

一碗牛肉麵台中青島店
phone04-22360266
place台中市北區永興街375號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

一碗牛肉麵來自新竹竹東，去年吃過覺得很驚艷，這次吃的是位在台中的青島店，這間是繼台中南屯店後開的第三間分店，老闆繼承竹東爸媽經營10多年的經驗和手藝，牛腱心和湯頭經過長時間慢火燉煮，肉質極為軟嫩，湯頭不加任何人工化學調味，以最原始天然的食材滿足客人挑剔的味蕾。

 

開車前往可停附近的北屯停車場文昌停車場，搭乘捷運至文心崇德站下車，步行約10分鐘可抵達。

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲一碗牛肉麵青島店位在青島路三段和永興街轉角，招牌為很有設計感的酒紅色，風格與竹東店完全不同。

 

一碗青島Menu-2024-05_page-0001.jpg

▲一碗牛肉麵台中青島店菜單：牛肉麵有四種湯底，麵條可選寬麵和細麵，除了招牌牛肉麵，其中溫玉松露牛肉拌麵是台中限定，不吃牛的也有川麻滷肉拌麵的選擇。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲店內用餐空間寬敞乾淨，有吧檯個人座位，也有四人、兩人方桌，角落還有臥榻多人座位區，滿足不同客群需求。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲內場廚房為半開放式空間，隔著條紋玻璃可隱約看見廚房工作情形。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲茶水區提供RO水可自行取用，條紋狀的玻璃杯看起來很賞心悅目。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

 

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲醬料區提供店家特製辣椒醬和酸菜，酸菜口感香脆，酸味恰到好處，加入湯頭中超提味。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

柚香白玉蘿蔔 40元：蘿蔔口感脆甜，與柚子醬的果香味超搭，很適合當飯前開胃菜。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

煙燻滷味拼盤 150元：拼盤內有豬耳絲、鴨珍、脆腸、豆干，四種滷味一次就能吃到超滿足。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲滷味有將食材滷透，完全沒有內臟的腥味，豬耳絲切得非常薄很好入口，鴨珍和脆腸較有嚼勁，豆腐吸附了滿滿的滷汁，搭配麵食很夠味。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

慢燉三享牛肉麵(原味紅燒)(細麵) 210元： 內有牛筋、牛肚、牛腱心三種不同部位的牛肉非常豪華，麵條我選的是圓細麵，軟硬適中，吸附了湯頭的精華吃起來有濃郁的香氣。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲原味紅燒的湯頭口感香醇濃郁，喝起來很溫和完全沒有死鹹感，是會讓人想整碗喝完的湯。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲牛腱心局部帶筋，滷得很夠味，經過長時間的慢火燉煮還能保留肉質的水份和質地，軟嫩到幾乎入口即化，很讓人驚艷！

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲牛肚吃起來有脆度，牛筋有滿滿的膠質，含在嘴中馬上就化開幾乎不用怎麼咬。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

滷肉飯 45元：肉燥使用全瘦肉，搭配鹹香的醬汁與晶瑩剔透色澤飽滿白飯，讓人越吃越開胃。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

川麻滷肉拌麵(細麵) 80元+溫泉蛋 25元：滷肉與滷肉飯一樣為全瘦肉，配菜為青江菜和少許蔥花，將麵拌開後椒香味香氣馬上撲鼻而來，醬汁麻的成份較多，吃到後面的尾韻才會感覺到微辣。

 

【新竹食記】一碗牛肉麵(台中青島店) -

▲溫泉蛋的蛋黃熟度介於液體與膏狀之間，熟度剛剛好，將蛋黃弄破後伴著乾麵一起吃超滿足。

 

 

 

 

雞蛋糕短評：用餐環境乾淨明亮寬敞，店員親切和善有熱情，牛肉麵選用牛腱心，肉質富有豐富膠質口感軟嫩，湯頭口感溫和濃郁，除了招牌牛肉麵，川麻魯肉拌麵也是推薦必吃！


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★☆    
服務★★★★★
CP值★★★★


【一碗牛肉麵台中青島店美食資訊】

地址：臺中市北區永興街375號(近捷運文心崇德站)
電話：0422360266
官網：InstagramFacebook
營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00
外送：
線上預定：ichefpos
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無


【一碗牛肉麵台中南屯店美食資訊】

地址：臺中市南屯區永春東路363號(近Costco臺中店、捷運豐樂公園站)
電話：0424730299
官網：InstagramFacebook
營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00
外送：、foodpanda
線上預定：ichefpos
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

 

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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