最近回台中 豐原 終於不是吃在地口味的炒麵豬血湯，偶爾也要升格文青優雅風一下，這間連鎖的 土木公社．炭烤土司 就是近期的心頭好啊，不但環境舒適，早餐的品項豐富而且價格平實，可以吃得飽飽也吃得開心，早上六點半就開始營業，對於早起的居民和上班上學族群可以說是相當友善，美妙的一天就讓香噴噴的炭烤土司來開啟吧 💕

土木公社炭烤土司_豐原店｜外觀

土木公社．炭烤土司 在台中地區就有好幾家分店，因為地緣關係我只來過 豐原店 ，本店位在 豐原太平洋百貨 旁邊的巷弄裡，鐵路高架化後這裡變成自行車道，沿途綠意盎然也是民眾喜歡散步的地方，老房子改造的兩層樓店面充滿著日式文青風，一樓是點餐櫃檯及廚房，用餐區是在二樓，這家生意很好耶，內用和外帶的人都不少，可見多麼熱門

知道這一間是我們在自行車道散步時發現的，看見二樓那唯美的窗台，就下定決心要找一天去坐坐

土木公社．炭烤土司(豐原店) 的門口就有招牌人氣Top菜單，感覺每一樣都很厲害，跟著點準沒錯啦

撇見店面側邊的小巷子，外牆一樣點綴著文藝清新的風格，我覺得是蠻用心展現自己特色的小店

土木公社炭烤土司_豐原店｜店內環境

如果是內用可以直接走上二樓先找座位，從樓梯間一直到樓上的佈置，你會發現依然處處用心，可愛的小壁燈和Logo、乾燥花、美麗的綠色植栽

樓梯較小而且稍微陡，行走時請放慢腳步注意安全

二樓用餐區不算大，有面對鐵路窗邊的一整排單人坐椅，還有雙人及四人桌總共約可容納20人，採用深色實木的沉穩色調裝潢，大面積的窗戶讓採光通透明亮，白色浪漫的窗簾與一排綠色行道樹更顯舒心，這一排座位區很受歡迎唷

倚著窗邊有和煦的陽光照映，微黃的小燈增添了溫暖，早晨綠意滿滿看了精神百倍、活力十足

坐在景觀第一排還能看見火車奔馳的畫面唷

二樓的一個角落也佈置得復古文青，相當好拍照

店內採半自助的方式用餐，餐具和醬料可以自取 ，用餐結束也需要自行分類回收，因為容易客滿所以用餐時間為一小時

土木公社炭烤土司_豐原店｜菜單

土木公社 除了主打 炭烤土司 之外，還有各式 蛋餅、鐵板麵、三明治、全麥堡、點心單品及飲料 ，也有 社長套餐

★升級A套餐 有 沙拉、玉米濃湯

★升級B套餐 有 沙拉、

30元以下飲品(可補差價)

★升級C套餐 有

脆薯或麥克雞塊(擇一)

30元以下飲品(可補差價)

我們內用時是直接到二樓選擇座位，桌上都有附設 「掃描點餐教學步驟」 ，點完餐點等震動機響起再到一樓取餐即可，其實還蠻方便的

土木公社炭烤土司_豐原店｜餐點分享

★特製花醬雙牛三明治(加購 79元變A套餐)

我們將原本單點的 花生醬+牛肉總匯三明治 ($110) 升級成A套餐，也就是加購了$79元，多了 沙拉 和 濃湯 ，沙拉有兩種口味可以選擇，分別是 日式胡麻 和 柚香和風， 而這次我選了日式胡麻沙拉，而這樣的套餐不到$200元，不但擺盤有著文青質感也頗有飽足感，個人覺得很超值

▲日式胡麻沙拉

沙拉以木盆盛裝，附上日式胡麻醬，生菜都很新鮮而且清爽又開胃

▲ 玉米濃湯

早上想喝一點熱熱的來暖胃，所以選擇有濃湯的A套餐，隨餐的玉米濃湯不錯喝，濃稠度剛剛好

▲ 花醬雙牛三明治

炭烤總匯三明治系列 均有生菜、番茄、小黃瓜、蛋片、起司，我們當天點 花生醬雙牛三明治 ，多了雙份牛肉片，吐司也烤得香香酥酥，內層抹上薄薄的花生醬，吃起來口感很豐富，配料也是實實在在，不愧是店裡的排行前三名 ✨

★ 拿鐵咖啡 $55

這一杯冰拿鐵是老爺點的，算順口就中規中矩囉，反正他有喝到拿鐵就開心哈哈哈

★ 拔絲起司蛋餅 $50

他們家的脆皮蛋餅外皮酥脆，不會過於油膩，香香的好吃，裡面包著濃郁起司，家人也很喜歡喔，不過這次居然沒有特別點 豐原店的限定版 的 瑪格麗特拔絲蛋餅 和 拔絲芋泥蛋餅 真是殘念，一定要再找機會來試一試他的厲害

土木公社炭烤土司_豐原店 用餐後感覺還不錯，喜歡店裡的小文青風格，而且營業時間很早，吃個早餐不必等到快中午，蛋餅和炭烤土司都是我們喜歡的口味，雖然不是精緻豪華的擺盤但屬於樸實的簡單美味，價格上可接受，這家內用和外帶的人都不少，不能訂位所以需要直接現場等候喔，豐原好吃的早餐店就分享給大家囉 ^^

土木公社炭烤土司_豐原店｜資料

✅地址 : 台中市豐原區博愛街43巷19號

✅電話 : 04 25281228

✅營業時間 6:30-13:00

✅公休日: 以臉書粉專公告為主

✅官方網站: 土木公社炭烤土司_豐原店

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主