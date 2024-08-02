景點：黑廟(黑屋博物館)Baandam Museum（Black House）

地址：306 Maekok Rd, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai

電話：+66 53 776 333

開放時間：9:00~17:00

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清萊三廟的最後一間就是黑廟，也是所謂的黑屋博物館，他算是一個私人的收藏展示空間，園區比起藍廟還要更寬闊，除了前面主殿的黑色系建築外，後方更帶有一種部落遺蹟的原始風貌。

黑廟雖然是這樣叫但其實並不是廟，是一個博物館為主體的園區，由泰國的藝術家Thawan Duchanee(塔萬‧杜查尼)所設計興建，不但已死亡和地獄為題又以黑色系做基礎，所以才被稱作黑屋博物館，而主殿也仿造了泰國廟宇的結構而因此又被稱作黑廟，與之前分享過的白廟、藍廟是清萊的必訪三廟，入口這間小的黑色建築由柚木建造同時供奉有神像，窗花雕刻非常漂亮，最特別的是牆邊角落有一整排的黑色大象。

在小黑屋後念的巨大黑房子就是黑屋博物館的主建築，這棟的空間很大，基本上展覽內容都在這裡面，有很多很大型的物品，像是巨大桌子上鋪著鱷魚皮、以及牛角打造的椅子等等，還有人在演奏樂器，雖然有不少藏品但我個人覺得這裡的參觀性相比藍白廟的建築藝術會少一些，而主建築後面才是這個黑屋博物館真正的精華所在。

出了主殿往後就會再看到一棟小一點的廟型建築，特別喜歡這裡的木雕細節，少了色彩卻更有別樣的風情，周圍則經常出現小型大象的雕塑，比較特別的是出現了象頭神，這是印度神話裡的神祉，特別受到歡迎和喜愛，泰國則視象神為藝術之神，這麼看來在黑屋博物館看到祂倒也是正常。

後面的園區範圍還不小，零散座落著大小不一的傳統房舍，加上森林樹木環繞非常有走入原始部落的氣氛，如果說在藍廟要吃一下跌豆花冰淇淋，那來到黑廟自然是要吃一下黑色的竹炭冰淇淋，不過這個吃完晚上上廁所也會黑黑的喔，整體來說三廟裡面我自己最喜歡白廟，觀賞度、藝術性都非常棒，藍廟藝術性也很棒但有點偏小，加上規畫問題我覺得稍微可惜一點，黑廟則是後面的這個園區更有意思範圍也較大，跟團來比較輕鬆加上有導遊說明，缺點是沒辦法自己決定停留時間，包車的話則是可以根據自己的喜好來決定移動的順序和停留長短，大家可以評估看看適合甚麼方式。

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