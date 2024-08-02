台中高CP值千層蛋糕推薦！「2度C Ni Guo」綜合千層平均一片只要108元，每日新鮮現做，成份天然又好吃！送禮自吃兩相宜～(台中伴手禮/生日蛋糕/彌月蛋糕)

台中高CP值平價千層蛋糕推薦！超過30層的大塊千層蛋糕，綜合千層平均一片只要108元，超划算！重點是成份天然又好吃，而且每天新鮮現做，堅持不販售冷凍千層蛋糕，這點超加分！「2度C Ni Guo」千層蛋糕口味高達20種，每日口味不固定販售，依臉書、官網公告為主，店內賣最好的是四片裝的綜合千層，平均每片只要108元，CP值真的很高！而且每日限量36組，晚來就買不到了！另外「2度C Ni Guo」也有販售戚風蛋糕，超推吃得到芋頭顆粒的清香芋泥口味。「2度C Ni Guo」目前在台中共有4間門市，下次來台中旅遊，想找甜點店、台中伴手禮或是生日蛋糕、彌月蛋糕，那麼這間「2度C Ni Guo」推薦給你！

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「2度C Ni Guo逢甲店」就在逢甲夜市車來車往的福星路上，丈青色的招牌大大寫著店名，走過、路過不易錯過！

「2度C Ni Guo」目前都是外帶店，逢甲店門口還有個打卡牆可以拍照～

玻璃櫥櫃中會展示這一週的千層蛋糕，每週口味都會在臉書及官網上公告，如果想要購買整顆的指定口味，記得事先電話預定，也能選擇宅配唷！大理石塗面的外帶盒非常有質感，拿來送禮也很適合，如果會離開冷藏太久，可以額外加價保冷袋唷～

🔺綜合千層四片裝 $430

店內最熱銷的就是這個「綜合千層四片裝」，平均每片千層蛋糕只要$108元，而且每天限量36組，口味方面會依照當天店內販售種類為主。

「2度C Ni Guo」必吃的招牌千層口味就是這個「斑馬巧克力千層」，表層有可可粉妝點的斑馬紋路，夾層內餡是一顆顆的甘納許巧克力，每一口都是淡雅的巧克力香氣。

「酸甜檸檬千層」表面以檸檬醬來妝點，每一口都是香甜的檸檬香氣，而且酸甜平衡的很剛好，不禁會讓你一口接一口，是我當天的MVP！

🔺8吋綜合千層 $1300

「8寸綜合千層」全部共有12塊千層蛋糕，六種口味各兩塊，真的超適合生日派對、家庭聚會或是公司活動，口味店家隨機搭配，會依當週販售的口味為主。

「鮮芒果千層」為每年7、8月限定，內餡以鮮奶油混合新鮮愛文芒果製作，所以吃得到芒果果肉，上層還以芒果醬妝點，入口是濃厚的芒果香甜滋味，一定要趁新鮮吃！

「清香芋頭千層」入口芋香超明顯！使用大甲芋頭製作，表層跟中間夾層都有厚厚的芋泥，芋頭口味是當天最不甜的一款，芋頭控不要錯過！

🔺清香芋頭蛋糕 $300

「清香芋頭蛋糕」是蓬鬆柔軟的戚風蛋糕體，夾層還吃得到芋頭顆粒，吃起來是純粹的芋頭香結合蛋糕香，整體甜度也不會太高，成份天然，大人小孩都很適合吃。

「2度C Ni Guo」的千層蛋糕完全就是一個模範生，千層皮很柔軟，幾乎是入口即化，鮮奶油有添加香草籽，每層厚薄度均勻，並以減糖方式製作，整體吃起來不會太甜膩，重點是絕不販售冷凍千層，吃到的都是最新鮮、成分最天然的千層蛋糕，這間「2度C Ni Guo」絕對是台中必吃平價千層蛋糕，甜點控、小資族不要錯過了！