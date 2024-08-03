一日之計在於晨，早餐不只要吃飽，也要吃得好~今天跟大家推薦我在雲林就很喜歡的連鎖早餐店「早安山丘」，不只品項眾多，也時常會推陳出新、優惠活動！平易近人的價格，讓你不用花大錢也能享受美好早餐！

「早安山丘」在全台各地連鎖~以湖水綠為標誌性品牌色系，裝潢則以白色及木質色為主，給人一種清新的質感氛圍

早安山丘菜單

此版本是中南區的菜單~可以看到品項很多，從早餐電基本要有的蛋餅、漢堡、吐司，到各式拼盤以及泰式韓式口味都有！

▼特酥肉鬆蛋餅$45

熱愛酥脆口感蛋餅的我，早安山丘的特酥蛋餅我通過！香酥蛋餅皮裡頭內餡滿滿的肉鬆~紮實又飽滿！

▼泰式酸辣卡啦雞腿蛋堡$69

鬆軟的漢堡皮包裹著卡啦雞、煎蛋及生菜，擠上泰式酸辣醬汁，整個厚度很紮實！卡啦雞外脆內嫩、很多汁！吃起來爽脆過癮！

▼椒麻刀削麵加肉$75

在早安山丘獨家上市的馬超乾拌麵，今年有獲得iTQi國際風味絕佳獎章-食品界米其林二星認證，波浪狀的刀削麵吃起來彈牙有嚼勁，搭配特調香辣醬汁，每一口都涮嘴帶勁！

▼日式豬排蛋帕尼尼$65

經過烘靠熱壓的吐司變成酥脆的帕尼尼，中間夾著起司、煎蛋、黃瓜、玉米以及主角日式豬排，口感超滿足！

▼抹茶厚奶酥厚片$45

這個是店家推薦的！在厚片上抹上厚厚一層抹茶奶酥，再經過烘烤後，表面微乾微焦，散發濃濃的奶酥香帶點抹茶的清香~

▼奶酥丹麥$35

將奶酥抹在丹麥上烘烤，丹麥超酥脆~還有淡淡奶油香！他們的丹麥也烤得剛好~不會烤太乾！

▼QQ地瓜球$30

這種雙色包餡地瓜球我超愛！黃地瓜與紫地瓜的絕配組合~吃起來外層香酥Q彈、裡頭鬆軟！

▼薯餅蛋$25

薯餅淋蛋我也好愛！吃得到薯餅的脆和蛋香~

▼小肉豆$35

我是看到小肉豆都會點的人XD像熱狗又像香腸~一口一個真的好好吃

▼蔥油餅加蛋$35

煎得香酥~吃起來Q彈

▼升級套餐(薯條+雞塊*2+熱狗+15元飲品) +$45

推薦一定要加套餐！多了炸物可以吃還有飲料可以喝~當然飲料也可以補差額

▼伯爵紅茶(大)$20／重乳紅茶牛乳(大)$45

飲料可以調整甜度也可以調整冰塊，紅茶本身甘醇順口，再加牛乳調製成重乳紅茶牛乳味道也很棒！而且真的有”重乳”，牛乳的比例有感受到很濃！

整體來說，早安山丘有別於一般傳統早餐店，品項多樣，還有異國口味的各式餐點任君挑選，但是價格卻是如此平價！是日常會想來買的早餐店！

另外8/2～8/ 5早安山丘將在高雄展覽館參加加盟展，只要私訊粉專就能獲得免費入場券 ！有興趣的朋友可以去看看喔

【 早安山丘 中市太平店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/MorningHillBrunch

▸ 地址｜台中市北區太平路205-2號

▸ 營業時間｜06:00-13:30

▸ 電話｜ 04-22066168



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