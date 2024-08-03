台北CP值最高的無菜單鐵板燒料理，《魚貫鐵板燒》 你吃過了嗎？

一人不用兩張小朋友就可以吃到 龍蝦、A5和牛、南非鮑魚、北海道干貝...等16道頂級料理

不用花大錢也能享用一整套精緻美味的日式鐵板燒，難怪會被網路票選為2024 十大高CP值 無菜單鐵板燒 ，

還在為 朋友慶生、公司聚餐、家人約會 不知要選那家餐廳而煩惱嗎？

別再煩惱了《魚貫鐵板燒》絕對是您最佳的選擇！





《魚貫鐵板燒》位於林森北路上，搭捷運可以在中山國小站下車，1號出口右轉直走到底，路程約6-7分鐘

若開車德惠街上有兩個收費停車場，正後方有國雲停車場，

新生高架橋下也有停車場，走路過來大約五分鐘，不論自行開車或是搭乘大眾運輸工具都很方便

魚貫鐵板燒

地址：台北市中山區林森北路622號1樓

預約專線：02 7729 9099

營業時間：12:00-14:30 ＆ 17:30-22:00

付款方式：僅收現金





店內裝潢以紅、金、黑為主色調，

好喜歡這低調中帶點奢華的風格，

搭配暖色調的木質牆面，給人一種舒適放鬆的用餐氛圍

這樣的用餐環境不論是家庭聚會或宴請賓客，面子裡子都顧到了

用餐包含3個鐵板區40個座位，和１間私密尊榮包廂

包廂內最多可容納12個座位，包廂平日低消$20,000 假日$40,000

今天享用的是價位1800+10%服務費的無菜單料理

內容有日本A5和牛，活龍蝦，活鮑魚，北海道干貝，鱈場蟹等頂級食材，共16道料理

比起眾多日式無菜單料理，《魚貫鐵板燒》不僅餐點豐富多樣化，CP值很高非常划算

若預算較高也可依照顧各需求，客制化菜單，不吃牛也會更換其他食材

任何需求都可在訂位時事先告知溝通

一入座會先奉上香氣迷人的熱茶

酒水Menu

若不喝茶，也可單點酒水或可樂，像我隔壁桌的客人就點可樂來喝











活跳跳的澳洲水姑娘龍蝦和一直扭動身軀的南非鮑魚，

一看就知道是活體海鮮品質沒話說

《魚貫鐵板燒》日本Ａ5和牛五吃 網路上還蠻多人給予高評價

好奇等等會吃到那五種和牛的菜色^^

這一邊擺放是干貝、蔬菜、各種配料一字排開呈現在大家面前，

等等會藉由師傅的巧手料理成美味佳餚





鱈場蟹茶碗蒸/日本櫻麩

蒸蛋柔嫩入口即化，加上 鱈場蟹＆日本櫻麩 也太好吃了吧





北海道煎干貝/魚子醬

干貝乾煎五分熟點綴魚子醬，搭配櫛瓜佐蜂蜜芥末醬

干貝鮮甜加上微嗆芥末醬，在口中激發出不同的感受





乾煎廣島牡蠣/海苔

肥美的牡蠣包裹著海苔一起入口，外酥內嫩有夠鮮香





乾煎雞腿排/青醬

雞腿排是選用肉質較細緻的春雞，加上特製青醬更添風味





建議也可以擠點金桔提味增加香氣唷

和風和牛筋煮/大根煮





蘿蔔吸附了鹹香的湯汁，看這色澤就知道有入味





牛筋燉煮的很透，軟Q軟Q的輕輕一咬就在裡化開







松露和牛煎餃/金箔

金箔松露和牛煎餃，和牛煎餃上層點綴金箔底部鋪上冰花，

乍看之下彷彿是一個珠寶盒貴氣十足





松露和牛煎餃 吃之前要小心會噴汁爆漿唷～

牛肉鮮嫩加上松露醬，咬開瞬間香氣撲鼻，鮮美到不行

水雲醋

吃完松露和牛煎餃 可以來上一杯 以日本海藻加水果醋做成的 水雲醋

酸V酸V的滋味有開胃解膩的效果唷





A5和牛卷/珠蔥

和牛捲上珠蔥大口咬下，軟嫩的和牛配上爽脆的珠蔥，好合拍唷

吃鐵板燒最喜歡一邊享用美食佳餚，一邊看師傅手藝精湛的演出

看著師傅巧手將鮑魚內臟一根根的抽出，過程好療癒唷





接著將蛤蜊白醬淋在鮑魚上，細膩手法讓人目不轉睛







南非活鮑魚/蛤蜊白醬

鮑魚個頭不小會先對切方便一口食用，

彈牙的鮑魚配上濃郁的蛤蜊白醬，

鮮上加鮮咀嚼在嘴裡回味無窮

帝王螺/照燒醬

上菜前服務人員會貼心提醒會有上菜秀，若要拍照請先將手機準備好









只見服務人員緩緩地將水倒下，頓時煙霧迷漫好夢幻唷

滿滿的視覺效果讓人迫不及待的想拍照打卡分享上傳社群







帝王螺肉質飽滿配上照燒醬，Ｑ彈口感越嚼越香





日本鰤魚下巴/柚香大根

鰤魚外皮煎恰恰的吃起來好酥，裡面魚肉油脂豐富保有水分

可以沾點玫瑰鹽一起食用，更能提出魚肉的鮮甜







吃完鰤魚下巴，小鳥胃的我，其實已經有7分飽了^^

還好有清爽的柚香大根，幫助我開胃解膩





今天吃的龍蝦 水姑娘龍蝦產地澳洲，

因紅色外殼很討喜被暱稱為水姑娘







澳洲水姑娘/蝦膏日本葛粉條

龍蝦肉質細嫩有彈性，配上芥末味噌醬一起食用，更能帶出鮮甜味







日本葛粉條吸飽蝦膏鮮味和清脆的皇宮菜一起食用，口感豐富好有飽足感

聽著A5和牛在鐵板上滋滋作響的聲音，撲鼻香氣接踵而來





日本A5和牛/蒜味慕斯

最期待的 A5和牛 終於登場了

近乎入口即化的口感真的太銷魂





和牛表面煎至梅納反應帶有迷人焦香味

而裡面保有和牛軟嫩的口感

吃起來多汁不柴濃郁牛油香氣還會在口中環繞





和牛第一口建議吃原味，第二口可沾點絲滑的蒜味慕斯 增添風味

吃鐵板燒最喜歡看師傅炒飯了，看著飯粒在鐵板上不斷翻炒著，很有幸福感







和牛炒飯

粒粒分明的和牛炒飯香氣迷人

店家用料好大方，裡面滿滿和牛塊，吃起來十分過癮

龍蝦味增湯

鮮美味增湯內吃的到龍蝦，真的是太奢華了

甜點/綠茶

最後甜點是抹茶蕨餅配上綠茶，這組合太完美～

整個SET吃下來心滿又意足，

《魚貫鐵板燒》是我近期吃到最滿意的一家了

不得不說《魚貫鐵板燒》生意真的很好，

用餐當日是平日中午店內客滿高朋滿坐，

連私密尊榮包廂也有人用餐，這次才沒拍到包廂的環境照

聽服務員說近半個月訂位都額滿了，

想吃活體海鮮、日本A5和牛五吃

美味又高CP值的無菜單料理嗎？

心動不如馬上行動手腳要快，快拿電話預約吧！

魚貫鐵板燒

地址：台北市中山區林森北路622號1樓

預約專線：02 7729 9099

營業時間：12:00-14:30 ＆ 17:30-22:00

付款方式：僅收現金