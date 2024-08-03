▲超過23年老字號的『燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力』，有個日式乾淨明亮舒適的場地，服務熱忱溫馨，以新鮮豐富的食材，魅力的炭火，燒烤出絕妙好滋味，這裡很合適親朋好友們聚餐，年節聚會的場所；父親節、情人節、中秋佳節將近，提早跟朋友邀約聚餐在這裡，燒烤出幸福的美味吧!

『燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力』

地 址：新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號

電 話：02 8285 5521

營業時間：週一至週四 17:30–23:30；週五 17:30–23:50；週六 17:00–23:50；週日 17:00–23:30

粉絲團： 燒肉屋 ( 蘆洲店 )~ 感受日式炭火魅力

▲『燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力』位在蘆洲區永安北路二段的巷弄裡，其實依上面紅線箭頭圖示走，從捷運「徐匯中學站」二號出口右轉的小巷子，再右轉走到底，不到2分鐘就到了，附近也有停車場，交通上非常便捷。

▲會介紹那麼詳細，是建議饕客們來這裡小酌，就不用開車了。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲傍晚時分，店家的門口待位區，原木和風佈置，日式燈籠成排垂掛，金黃的燈光，溫馨迎賓。

▲入門櫃檯，服務人員溫馨笑臉迎接。

▲入門左邊臨窗的位子，整排原木四人桌椅，小隔間半隱私的設計，日式溫馨氛圍滿分。

▲餐廳用餐區域很大，走道動線寬廣舒適，座位上的低垂排煙設備，讓室內空氣清新，服務人員穿插其間，忙得不可開交，依舊不減笑顏。

▲靠牆的日式料理用餐區，裝潢都是典雅的原木作風格，整間暖色系的佈置色澤，讓用餐的氛圍，滿滿溫馨與放鬆。

▲溫馨有型，想像得出在這半開放的小包廂，舒適用餐氛圍滿分。

▲最裡面有間餐桌崁入式的和室包廂，無論是商務聚餐、家庭聚會、情侶約會，在這隱密的私人空間用餐，都合宜。

▲越夜越美麗，滿室賓客，熱鬧非凡。

▲每天擦得明亮的低垂排煙機下，潔淨的餐桌迎賓，準備點餐開動了。

▲「Menu」設計高雅的圖文菜單，單品選項非常的豐富，價格親民。

(圖片下載編輯自店家的Menu)

▲店家的菜單，套餐料理非常的豐富，從二人份至五人份的，讓客人選擇其所愛。

▲「Menu」酒單上有、生啤、及氣泡飲，價格平實。​

▲調味醬盤：味噌醬、燒肉醬、椒鹽、韓式辣椒醬，以及蒜泥等各種調味沾醬，都是店家主廚手作醬料，待客人上桌後，服務人員才從冰箱冷藏端上來的，小細節大用心，都有兼顧到食客的衛生食安。

▲一杯溫馨的雞湯茶，幸福開動。

▲雞湯，服務人員端來的茶水，竟是溫熱的雞湯。

▲以壺裡的雞湯當茶迎賓，雞湯微鹹鮮甜順口開胃，暖心暖胃，整個溫馨感滿分。

▲店家熟稔度很優，快手快腳的不一會兒，把我們點的食材盤，都全給端上來了​。

▲「椒鹽豬小排」、「 松阪豬」、「牛五花」

▲「椒鹽豬小排」

▲「椒鹽豬小排」高檔的肉質，新鮮看得見。



▲「牛五花」

▲有厚度的「牛五花」肉質新鮮高檔，油花均勻美麗。

▲「松阪豬」：眼見為憑，店家的肉質都是上選的，新鮮度自是不在話下。

▲「雞腿肉」新鮮肉質，看得出進貨自當天現宰的品質。

▲一盤五隻大「草蝦」，店家很用心，連蝦子外殼都是撥好的，非常方便又衛生。

▲木炭火把肉片，燻烤得炭香四溢，「牛五花」油脂的豐富，更讓炭火的火焰升高，讓人感受到日式炭火魅力。

▲不管是「松阪豬」、「椒鹽豬小排」、「牛五花」或是大「草蝦」，用碳火烤出來的肉，總是會特別的香，滑嫩鮮甜是它的代名詞。

▲店家手作的燒肉醬汁，讓烤物增添鹹郁的柔嫩口感。

▲頂級肉品撒鹽就很好吃，肉質吃起來Q嫩可口，時而添加蒜泥、韓式辣醬來提味，增添辛香層次美味口感。

▲「牛五花」軟嫩Q彈，吃到鮮嫩多汁的美味。

▲有厚度的「椒鹽豬小排」，本身就灑了椒鹽，烤好肉質就有鹹中帶鮮甜，原汁美味口感了。

▲「松阪豬」烤到二面微焦黃，吃起來Q脆，香甜入口。

▲「雞腿肉」烤熟之後，灑點鹽，或加上店家的燒肉醬汁調味，吃起來外酥內Q嫩，口味迷人。

▲已去殼的大「草蝦」，烤到二面微鮮紅，肉質新鮮彈牙，吃起來Q脆，海鮮風味，鮮甜入口。



▲「山藥」

▲「山藥」稍微烤一下，香酥脆中帶柔滑，非常爽口解膩。



▲「韓式泡菜」

▲用「韓式泡菜」，包烤好的牛五花肉食用，去油膩，微鹹酸辣爽口。



▲「奶油金針菇」

▲熟食：「奶油金針菇」 溫熱中，柔嫩帶Q脆口感，非常好吃。

▲「韓式拌飯」牛/加蛋

▲一大石鍋的「韓式拌飯」內有多種小菜、雞蛋及牛肉片，拌均菜飯，營養滿分，加上韓式辣醬，微辣口感，美味升級。



▲吃烤肉一定要來杯冰涼的飲品：「生啤酒」、「可爾必斯」

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）



▲「生啤酒」冰涼爽口，是燒肉最好的良伴。 （未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲「可爾必斯」完全不含咖啡因，兒童可以放心飲用，加了冰塊的「可爾必斯」 微甜解膩，是不喝酒的首選。

▲店家新推出酒精飲品：「紅茶梅酒」、「芒果梅酒」，是慶祝父親節、情人節等的節日首選。

（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

▲在忙得不可開交的日子，下班後與麻吉摯友，在店裡輕柔的音樂，溫馨的氛圍中，大口喝酒，大口吃烤肉，輕鬆愉悅，讓忙碌了整天，疲憊不堪的心靈，得到慰藉與解放，那種微醺Relax的解放快感，真的很幸福，寫來推薦給饕客們。 （未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

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傻惠資訊：

一、來店消費拍照打卡上傳 FB/IG/Google ， 招待：可樂/西打/紅茶/果汁/烏龍茶 擇1（限1人一次）。

二、滿額贈活動時間：8/5-8/11，消費滿1,500元贈送一個手作貓咪造型夾（金額無累加），無挑色隨機贈送。

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『燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力』

地 址：新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號

電 話：02 8285 5521

營業時間：週一至週四 17:30–23:30；週五 17:30–23:50；週六 17:00–23:50；週日 17:00–23:30

粉絲團： 燒肉屋 ( 蘆洲店 )~ 感受日式炭火魅力

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。