合隆羽藏 Health Life

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產品連結：【主打星69折】精梳棉寢飾

前陣子整理了老家的舊房間，因為一直都只有木地板，想來弄張床睡睡~

弄好床墊之後看起來感覺還不錯吧~

床包的部分則是選購了 合隆羽藏 Health Life 的精梳棉寢飾，而且他們現在正在打69折呢，非常划算~

這個系列目前總共推出了三種顏色，這次入手的是蒼白灰和忍冬綠，

非常有質感的顏色，混搭也好看，一點也不會覺得衝突

我最喜歡 合隆羽藏 Health Life 的一點，

就是他們家這種枕套、床包和被套都分開獨立銷售的方式，讓大家可以自由選配~

棉纖維是天然纖維，具有良好的吸濕放濕性，能讓織物保持水平衡狀態，觸感舒適，

肉眼看起來有微微的霧面光感，非常有氣質

全包式鬆緊帶的床包 (高35公分)，適合25公分以下床墊，

如果床墊高度26~40公分左右可以購買他們家的天絲加高床包喔~

品質都非常好， 車線也非常精緻

他的被套 是設計成鈕扣開口，大大顆很好釦，而且是暗扣，表面上完全不會看見扣子，

這樣的設計也比較不會像拉鍊式的，有時候睡覺腳會去刮到很不舒服，

被套的內側還有八條綁繩的設計，可以輕鬆固定被胎，不會睡到後面皮肉分離擠成一團~

歐式信封枕套的側開口設計，不會像側拉鍊式的老是有個東西在那邊，

拉鍊式的很容易會夾東夾西的壞掉，還是這種開口設計的好裝好脫，喜歡~

而且他的布料設計的很足，像我置入這種不規則形狀的枕頭，也不會被限制住，

裝進去之後外觀看起來還是一樣漂亮，不需要特地去訂製枕頭套，非常方便~

精美的刺繡，簡約又有質感的點綴

可以整套同色搭配，也可以不同顏色搭配都很不錯，不一定要整套都同一個顏色，

或是平常自己使用之後，只有其中一個部分需要替換，就不需要整組這樣買，可以省下不少錢呢~

冬天也可以和其他被子做不同質感與色彩的搭配。

像我這樣床包和枕頭套一個顏色，被套一個顏色，也很好看。

而且精梳棉很耐洗又不容易洗毛球，對我這種懶的整理保養的人來說，非常加分，

只要注意他不能乾洗，不能烘乾就行了。