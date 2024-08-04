后里炸粿生， 台中小吃推薦 。來到后里吃美食，絕對不能錯過后里第一公有零售市場裡的傳統美食，后里炸粿生就隱藏在市場旁的巷子裡，已經是第三代老店。除了招牌蚵嗲肉嗲，也有炒麵豬血湯，早上6點就開始營業，從豐原要去大甲玩會經過，順路來傳統市場吃個早餐吧~

后里炸粿生

地址:台中市后里區大興路47號斜對面

電話:04-2556-5593

時間:06:00~13:00(周一休息)

后里炸粿生在當地小有名氣，也是老店了，網路評價頗高。店面就隱藏在后里第一市場旁大興路巷子裡面，許多人很愛吃他們家的炸蚵嗲。這天從豐原騎車要去大甲，就順路來后里傳統市場吃早餐。

不只是后里，像是豐原、東勢、台中的傳統市場，都隱藏不少厲害的古早味小吃

簡單的小攤，早上6點就開始營業，旁邊有擺放桌椅，有位子就坐吧~

品項很簡單有炒麵湯麵、豬血湯跟多種湯可以選擇，都是銅板價，一個人差不多100元就可以吃很飽。另外招牌必點蚵嗲，太早去可能還沒有，大概要抓8點才有，而且假日有不少人買，可以提前打電話預訂。

自製辣醬，喜歡吃多少自己加

傳統早餐是我的最愛，一碗麵一碗湯超滿足

炒麵淋上肉燥還有豆芽菜、榨菜、韭菜等，當然少不了甜辣醬。他們家不是選用黃麵油麵，口感很Q軟很好吃。

豬血湯的湯頭有加韭菜跟胡椒，微微甘甜，喝起來濃郁大骨香，很順口

不管是綜合湯、瘦肉湯，給的料都很多相當有誠意，湯喝完了還可以再去續碗

瘦肉搭配自製辣醬也很對味

現炸蚵嗲、肉嗲必點，許多人也都慕名而來吃，搭配的是類似肉丸的白色甜甜辣醬

蚵嗲裡面的蚵仔很大顆，外層酥酥脆脆，一口咬下滿滿的韭菜香

肉嗲我覺得更好吃，很紮實的肉塊，搭配沾醬非常有層次，推薦給大家

店家資訊

后里炸粿生

地址:台中市后里區大興路47號斜對面

電話:04-2556-5593

時間:06:00~13:00(周一休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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