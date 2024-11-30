[ 新新加坡自由行_加東半日遊 ]

安妮王在新加坡最後一天早上，由於是第二次自助附有多樣面貌的獅城，所以來個比較少人會去、但卻富有歷史意義的地區-加東區。

新加坡加東區 (Katong) ，是傳統建築林立的住宅區，有著豐富的土生華人 (Peranakan) 歷史和文化，還有道地的叻沙麵、金珠肉粽、真美珍早餐店等，可以說是聚集文化、歷史、美食於一身的地區

可惜的是，交通有點不方便，最近的地鐵站-Eunos，走路到觀光景點要15-20分鐘，在酷熱的天氣走著，根本就是酷刑 ；然而，如果熟悉新加坡公車路線的話， 建議可以直接從市中心(例如，勞明達地鐵站、烏節路、多美哥地鐵站等)搭10/10e/12/14/14A/14e/32/40等公車，只要在「Roxy Sq」站或「The Holy Family Ch」站下車，就是加東區最熱鬧的地方。

通常第一次自助新加坡的旅人，由於交通部方便+鄰近紅燈區(加冷站)+離其他觀光景點的距離甚遠，很少把新加坡加東區 (Katong) 列為必去的清單；不過，如果喜愛有趣的小房子建築、復古的街道、發掘隱藏版的景點/餐廳，安妮王覺得新加坡加東區 (Katong)絕對不會讓人失望

因此，本篇為安妮王朝聖新加坡加東區-Peranakan Houses以及周遭街道場景，記錄新加坡充滿娘惹氣息的地方

[ 新加坡加東區_邁向 Peranakan Houses ]

在新加坡最後一天早晨，安妮王在Eunos下車，筆直地在大馬路上走了15-20分鐘，前往我夢寐以求的彩虹房子-Peranakan Houses

附註 : 對於很常走路的背包客而言，15-20分鐘雖然只是小菜一碟，不過新加坡的炎熱天氣真得不是蓋的，才走個5分鐘，背就濕了......

從地鐵站沿著大馬路走，四周沒有任何遮蔽物，只有車子、平民住家，以及耀眼的太陽

以 "Peranakan Houses" 而言，從地鐵站走路到訪的優勢，就是可以從 "Koon Seng Rd 坤成路" 進入，沿途看著古色古香的建築，最終來到 "Joo Chiat Road 如切路"，也就是 "Peranakan Houses"的所在地

Google 地圖請點我 Eunos 前往 Peranakan Houses

[ 新加坡加東必去-Peranakan Houses ]

"Peranakan Houses"，位於"Joo Chiat Road 如切路"上的房子，中文名稱為 "如切峇峇住宅"，這是一種多元文化混合交織而成的歷史建築；起源於 "峇峇娘惹文化"，融合中國沿岸地區 (福建、漳州、潮州等)、東南亞當地傳統以及歐洲殖民色彩，在多國文化交織下，形成了獨特的土生華人文化－"峇峇娘惹"

以 "峇峇娘惹文化" 而言， 最主要的就是土生華人，也就是移民到新加坡的華人，與當地馬來女子通婚的後代子孫，其中，女性又成為 "娘惹"。

在這種文化交融下，反映了建築、美食以及服裝等物件，以 "Peranakan Houses"而言，可以看到中國傳統的閩式建築、東南亞的大膽配色、以及歐洲國家的精緻雕刻，營造一處獨具特色美感的區域

"土生華人" 建造而成的 "Peranakan Houses"，是新加坡東部的住宅保護區，至今，佇立在人來人往、車輛眾多的街道上，傳遞新加坡獨特的 "娘惹文化"。

景點 : Peranakan Houses

地址 : Singapore, 287 Joo Chiat Rd, 新加坡 427540

交通方式 : Eunos地鐵站，走路約15-20分鐘，或者 搭10/10e/12/14/14A/14e/32/40等公車，只要在「Roxy Sq」站或「The Holy Family Ch」站下車

安妮王推薦 : 好不容易來到新加坡加東區，看到 "Peranakan Houses"，這座兼具多國文化混合的建築，拍照留戀+做娘惹文化的功課，這趟新加坡之旅已經值回票價了

[ 加東區必吃_加東叻沙、金珠肉粽 ]

欣賞完 "Peranakan Houses"後，肚子應該也餓了，沿著紅圈的道路走個10-15分鐘，便可來到著名的加東區美食地區，有328加東叻沙、真美珍咖啡館、金珠肉粽分店等，其中，這條路上也有一些很別致的小房子，對於房子控而言，加東區可以說是拍照聖地。

Google 地圖請點我 "Peranakan Houses" 到 "加東叻沙"

通往 "加東美食區" 的道路上，沒有華麗繽紛的色彩，反而是彩度較低的紅色、黃色以及咖啡色等構築的區域，主要以咖啡館、超市、住宅等用途為主，是一處安靜和諧的地方。

簡潔、乾淨俐落的建築物，外觀構造大同小異，靠著色彩、招牌做區隔，形成另一處特別的商店街。

景點 : 328加東叻沙

地址 : 51 E Coast Rd, 新加坡 428770

交通方式 : Eunos地鐵站，走路約15-20分鐘，或者 搭10/10e/12/14/14A/14e/32/40等公車，只要在「Roxy Sq」站或「The Holy Family Ch」站下車

營業時間 : 10:00-22:00

網址 : https://www.328katonglaksa.sg/

安妮王殘念 : 單純早上還沒開胃，不想吃重鹹的食物，所以就跟328加東叻沙錯過了；不過，328加東叻沙在台灣/台北車站已開設分店，稍微減輕了沒吃到正統加東叻沙的殘念。

在加東區必訪的老店之一，"金珠肉粽" 也是榜上有名，娘惹的傳統食物、南洋歷史，"粽子" 成為新加坡當地本土美食的代表性食物之一。

除了粽子之外，也販售東南亞的甜點，很適合當成消夜或下午茶的點心。

除此之外，也許 "金珠肉粽" 很多人拜訪，各式各樣的調味料、堅果也有販售，很像一間小型的娘惹甜點店。

景點 : 金珠肉粽

地址 : 60 Joo Chiat Pl, Singapore 427784

交通方式 : Eunos地鐵站，走路約15-20分鐘，或者 搭10/10e/12/14/14A/14e/32/40等公車，只要在「Roxy Sq」站或「The Holy Family Ch」站下車

營業時間 : 9:00-21:00

網址 : https://www.kimchoo.com/

安妮王建議 : 好不容易來到加東區，錯過 "加東叻沙" 沒關係，至少回台可以吃到；不過 "金珠肉粽" 只能在新加坡加東區才吃得到，加上重量輕、CP值高、外帶方便，可以算是來到加東區，對自己的犒賞品。

[ 總結_加東區半日遊 ]

"新加坡加東區" 是一處具有娘惹文化、歷史建築、傳統小吃三大特點的區域，以景點 / 美食而言，安妮王規劃了較完整的新加坡加東區_散步地圖，從 Eunos地鐵站開始，包含娘惹博物館、金珠肉粽、Peranakan Houses、328加東叻沙、真美珍咖啡館等地，行有餘力的話，也可以往南走，在加東海岸欣賞日落/夜景。

Google 地圖請點我 新加坡加東區_散步地圖

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

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