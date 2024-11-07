[ 台北京站美食_Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋 ]

台北車站附近的京站二樓，有一家 "Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋"， 店內招牌-雲の鬆餅，嚴選日本原產地物料搭配台灣在地新鮮自然食材，完美比例及熟練製作流程，從軟綿鬆嫩溶於口中的鬆餅糕底，端上桌的不只是一道料理，而是一份簡單的幸福。除此之外，各式各樣的套餐、飲料組合，深受男女老少喜愛 。

因此，本篇為大家介紹安妮王朝聖 "Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋-台北京站店"的記錄，包含地理環境、菜單選擇以及推薦餐點

[ 初訪 _Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋 ]

搭乘台北捷運，搭到台北車站步行5-10分鐘，來到京站百貨公司2樓，就會看到一家粉藍色的店 (超夢幻!!!)。

"Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋-台北京站店"，的裝潢以明亮的木頭、素雅的餐桌為主，整體給人感覺很乾淨愉悅

[ 菜單 _Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋 ]

"Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋"的菜單在第一頁寫得很詳細，主打的甜點、招牌以及低消、10%的服務費等，如果不知道點那些甜食、鹹食的話，可以參考第一頁的推薦餐點。

省錢方案

"Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋"在菜單設計上，建議點一份主餐+249元，就可以同時吃到主餐、雲の鬆餅跟飲料，不僅在價位上比較划算，而且可以把店裡的招牌餐點一網打盡。

[ 安妮王推薦 _Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋 ]

品名 : 莓果塔冰淇淋鬆餅

價格 : 330元

安妮王推薦 : 雲の鬆餅之莓果塔冰淇淋鬆，新鮮的草莓+草莓冰淇淋+些許的冷凍藍莓點綴，最後淋上香甜可口的草莓醬，每一口吃到軟綿綿的香草鬆餅、入口即化外，草莓酸甜的滋味在嘴裡逐漸滲透化開，讓人一口接著一口，不自覺吃光

在莓果塔冰淇淋鬆餅的主體上，大面積黃澄澄的鬆餅，熱騰騰，配上小面積的精緻草莓體，清涼可愛，兩者搭在一起，可以說是 "酸" 與 "甜" 的絕佳組合，成為店裡招牌的雲の鬆餅之一。

品名 : 蒙布朗冰淇淋鬆餅

價格 : 330元

安妮王推薦 : 暖色系的 蒙布朗冰淇淋鬆餅，將一顆猶如黃金般的栗子，切成塊狀，並磨成泥化為條狀，最後覆蓋在冰涼可口的香草冰淇淋上，每吃一口，有一股溫暖濃厚的香甜氣息，配上一杯熱騰騰的清茶，結束這一餐

在蒙布朗冰淇淋鬆餅的主體上，大面積黃澄澄的鬆餅，熱騰騰，配上小面積的精緻蒙布朗冰淇淋，極具藝術感，兩者搭在一起，可以說是 "奢華" 與 "設計" 的絕佳視覺組合，也是店裡招牌的雲の鬆餅之一。

品名 : 濃巧克力冰淇淋鬆餅

價格 : 350元

安妮王推薦 : 咖啡色的雲朵，鑲著金箔碎屑，濃郁的甘納許以及巧克力粉，打造一片壯觀的鬆餅；粉嫩的淺咖啡奶油+薄荷葉，開胃提神；黃金栗子下，戴著巧克力餅乾，裡頭裝著冰涼可口的香草冰淇淋，濃郁的巧克力鬆餅，隨著不同的食材搭配，口感千變萬化。

以鬆餅成份而言，濃巧克力冰淇淋鬆餅的鬆餅非常濃郁，而且在做工上十分精細，香草冰淇淋、薄荷葉以及栗子，小小的配角，在味覺上有畫龍點睛的功效，讓巧克力的口感不會太過死甜，反而有種層次上的新鮮感。

品名 : 手羽先唐揚

價格 : 180元

安妮王推薦 : 六塊酥脆的雞翅，淋上檸檬汁、酸乳酪醬、或者搭配新鮮蔬菜享用，成為一道開胃可口的前菜。

品名 : 唐揚炸雞咖哩飯

價格 : 260元

安妮王推薦 : 濃郁得咖哩醬配上柔軟的蛋外衣，混合紅色的番茄以及綠色的花椰菜，粒粒分明的白飯，每咬一口都是幸福的感受；最後來個酥脆的炸雞塊，成為美好的主餐。

品名 : 起司瀑布雞腿堡

價格 : 280元

安妮王推薦 : 具有視覺性衝擊的 起司瀑布，淋在用料豐富的漢堡上，起司牽絲的滋味配上微甜的蔬菜，或者札實的漢堡麵包跟酥脆的肉塊，都是一份飽足的一餐。

起司瀑布雞腿堡之起司牽絲圖

品名 : 煙燻鮭魚明太子海膽麵

價格 : 290元

安妮王推薦 : Q彈的貝殼麵，混合一粒粒勁辣的明太子，半熟的煙燻鮭魚，柔軟綿密，配上深沉的海帶條，彷彿來到壯觀的海底世界

品名 : 黑鑽松露海鮮湯丼飯

價格 : 360元

安妮王推薦 : 松露的自然芬芳的氣息，以及新鮮的菇類，成為一碗清爽美味的佳餚，變成茶泡飯時，則是濃厚香醇的湯飯。

黑鑽松露海鮮湯丼飯，兩種吃飯，不同景色，多層次的風味。

品名 : 漁夫南瓜海鮮湯

價格 : 340元

安妮王推薦 : 南瓜的甘甜+香醇的奶油，配上巨大的蝦子、貝類、透抽以及魚肉熬成的海鮮濃湯，最後來點綠色的花椰菜點綴，成為一道海陸兼具的濃湯。

品名 : 卡布里蕃茄海鮮湯

價格 : 340元

安妮王推薦 : 黃澄澄的南瓜濃湯轉化為酸甜濃郁的蕃茄濃湯，蕃茄自然的酸甜與海鮮的巧妙組合，帶來一種刺激、開胃的感受。

品名 : 雲之優格(葡萄柳橙)

價格 : 180元

安妮王推薦 : 純白的優格塊化為雲朵，映照在粉紫色的葡萄冰沙上，酸甜的柳橙片以及鮮綠的薄荷葉，為這杯粉嫩的冰沙雲朵，帶來一絲陽光與大地的氛圍。

品名 : 紅絲絨可可

價格 : 160元

安妮王推薦 : 紅石榴巧克力，化為粉紅色的濃稠液體，與堤拉米絲分層的巧克力飲品，攪拌混合，彷彿紅色絲絨般的視覺，喝著，是濃稠的巧克力飲品。

品名 : 覆盆玫瑰烏龍茶

價格 : 130元

安妮王推薦 : 甜甜、酸酸的玫瑰花瓣，遇上深沉的烏龍茶，成為一壺優雅回甘的茶品。

品名 : 薰衣綜合茶

價格 : 130元

安妮王推薦 : 薰衣草的香氣，配上薄荷提神的氣息，紅色清澈的茶品，給人100%的放鬆提神功效。

品名 : 綜合水果茶

價格 : 130元

安妮王推薦 : 檸檬與柳橙片的組合，營造太陽般精神滋潤的茶飲，酸甜的食用感，十分解膩。

[ 總結 _Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋 ]

景點 : Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋(台北京站店)

地址 : 103台北市大同區承德路一段1號京站時尚廣場二樓

網址 : https://www.facebook.com/woosa.pancake/?ref=page_internal

預約 : https://inline.app/booking/-L36k4RLcQz0pL4FOIT7:inline-live-woosa/-L36k4RLcQz0pL4FOIT8

營業時間 : 11:00-22:00

交通方式 : 捷運台北車站步行5-10分鐘即可抵達，台北京站2樓。

安妮王推薦 : 以上是安妮王品嘗的Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋(台北京站店)餐點，主要分為鬆餅、主食跟飲品類。

在鬆餅上，安妮王推薦莓果塔冰淇淋鬆餅與濃巧克力鬆餅，雖然兩者都是季節限定，但是可以吃到不同風味的鬆餅口味-香草/濃巧克力，熱騰騰入口即化的口感，讓人回味無窮。

在主食上，如果想要清淡餐點的話，推薦煙燻鮭魚明太子海膽麵、漁夫南瓜海鮮湯以及黑鑽松露海鮮湯丼飯，新鮮的海味配上蔬果的甘甜，十分清爽；如果偏好酸甜、酥炸口感的話，推薦唐揚炸雞咖哩飯、起司瀑布雞腿堡跟卡布里蕃茄海鮮湯，卡滋卡滋的酥脆口感+豐富的混合食材，十分飽足。

在飲品上，喜愛視覺性網美飲品的話，推薦雲之優格(葡萄柳橙)與紅絲絨可可，粉嫩的色彩彷彿一幅美麗的風景，最後，在點餐後，搭配套餐組合比較划算喔