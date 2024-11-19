[ 大阪+宇治_五天四夜自助_行前準備 ]

大阪，位於日本關西地區的都市，在江戶時代，與 "京都"、"神戶" 合稱 "三都"。現在，與 "東京" 並列為日本最具代表性的城市外，也是世界頗具知名度的國際大都市；更是許多背包客想安全自助行的話，榜上有名的安全城市清單之一

在行程安排上，光是大阪市區的景點、美食非常多，而且位置集中，搭配各式各樣的交通卷、套票，可以在一天內參觀好幾處不同風格的景點。

因此，初次安排 "大阪自助行" 的旅人，依照自己的旅行步調，安排想去的景點、餐廳，查好景點之間的位置與距離，再安排適合的天數、交通套票以及旅館位置，基本上算是還蠻安全的

由於這次安妮王的 "大阪+宇治 自助行"，來了一位吃貨達人規劃行程，所以，滿滿的美食清單，即將呈現~

以下是安妮王-大阪+宇治五天四夜的旅遊行程，內有連結可以點閱

Day 01--大阪人的廚房(上)、半熟起司塔、紅色摩天輪

桃園機場(09:35) --- 關西國際機場(13:05_抵達)(購買大阪周遊二日卷) --- 地鐵心齋橋站 --- 心齋橋柯德酒店(放行李 )---黑門市場 (黑門三平、章魚燒道樂) --- PABLO半熟起司塔 --- 梅田 Hep Five 摩天輪 --- 心齋橋柯德酒店

延伸閱讀 黑門三平-入口即化的鮪魚腹

延伸閱讀 章魚燒道樂 - 正統章魚燒在此

延伸閱讀 PABLO 半熟起司塔 - 口味比台北更多

延伸閱讀 大阪周遊卷景點 - 梅田 Hep Five 摩天輪

Day 02---大阪人的廚房(下)、明太子吃到飽、日本第一瑞士捲、玉出超市 (吃貨的一天!!!)

心齋橋柯德酒店 --- 黑門市場 (新鮮扇貝與海膽、名產伴手禮) --- 大阪生活今昔館 --- 天麩羅(えびのや) --- 堂島蛋糕捲ロール --- 玉出超市 --- 黑門市場 (河豚料理、A5級神戶牛) --- 心齋橋柯德酒店

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延伸閱讀 明太子吃到飽 - 天麩羅えびのや

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延伸閱讀 河豚六吃 - 浜藤河豚

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Day 03--- 行程滿檔的大阪周遊卷之旅

心齋橋柯德酒店 --- 四天王寺 --- 通天閣 --- 大阪城 --- 聖瑪麗亞號+天保山大摩天輪 --- 心齋橋柯德酒店

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點 - 四天王寺

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點 - 通天閣

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點 - 大阪城

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Day 04---抹茶的故鄉 - 宇治 & 和服體驗一日遊

大阪JR站 --- 宇治JR站 --- 抹茶之經典 - 中村藤吉 --- 京都愛和服(宇治平等院店) --- 宇治川京料理 --- 平等院表參道 --- 平等院 --- 宇治神社 --- 宇治上神社 --- 源氏物語博物館 --- 菓子工房 --- 宇治JR站 --- 大阪JR站

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Day 05--- 關西國際機場血拼趣

大阪JR站 --- 關西國際機場(11:35) --- 桃園國際機場(13:50)

以下將針對大阪的交通、住宿、特色伴手禮等內容，提供建議~~

[ 如何從關西國際機場抵達大阪市區 ]

這次安妮王五天四夜的大阪+宇治之旅，由於是第一次到關西地區，每一座城市都很新奇，不過礙於時間有限，因此，"地鐵" 為主要的交通工具。

以下為大家介紹 旅行的起點，如何從關西國際機場抵達大阪市區

(1) 台灣到大阪的廉航班機

由於是連假出國，因此機票一定比平常日貴。

省錢小技巧 : 對於上班族而言，連假是唯一能夠放鬆心情、遠離工作的重要假期。建議決定好旅程日期後，出發前6-8個月開始預訂機票比較划算，尤其是 "大阪" ，機票比其他日本城市來得高

這次安妮王在機票上，去程+回程花費9119元(應該可以更便宜 )

去程 : 桃園機場(09:35)---關西國際機場(13:05) _ 樂桃_4899台幣

回程 : 關西國際機場(11:35)---桃園機場(13:50)_捷星亞洲航空 _ 4220台幣

推薦比價機票網站 Skyscanner_https://www.skyscanner.com.tw/

(2) 購買交通套票 / 問題詢問

抵達關西機場後，除了吃吃機場的食物外，如果有一些交通套票，例如，大阪周遊卷、關西地區鐵路周遊卷等，可以在機場購買~

(3) 關西機場第二航廈 - 關西機場第一航廈

以安妮王這次的班機而言，很幸運地都有經過關西機場第一航廈跟第二航廈，搭乘樂桃航空的話，會在關西第二航廈下飛機，購買所需的交通套票後，跟著人潮走可以看到接駁巴士，免費搭乘約8-10分鐘，即可抵達熱鬧的關西機場第一航廈。

(4) 關西機場 - 市區

最後，來到了關西國際機場第一航廈；可以依照自己的景點安排，選擇適合通往市區的方式。在這裡，安妮王推薦三種通往大阪市區的交通方式

(A) 省錢至上 - 巴士無敵

如果想以省錢為目的，時間其次的話，巴士絕對是還不錯的選擇。

(a) 首先，可以先在關西國際機場附近，找到想去的城市景點站牌。延伸閱讀 關西機場乘車處指南

(b) 最後，當場或線上購買巴士票即可。 延伸閱讀

(B) 就是想像搭飛機一樣快 - 南海電鐵

我已經迫不及待想到大阪展開吃貨+血拚之旅，一刻都不想浪費的話，不用考慮，請買一張 "南海電鐵" 吧

在關西國際機場第一航廈內，有兩種電車可以到達大阪市區，"JR" 以及 "南海電鐵"，其中，以 "南海電鐵" 到大阪市區的速度最快，只要約 40分鐘，就可以從機場到大阪難波市區，再搭配大阪周遊卷，可以說是省錢妙招

延伸閱讀

安妮王建議 : 南海電鐵是快速抵達大阪市區的交通工具，適合第一站就在大阪、而且沒有購買關西地區周遊卷的旅人

(C) 大阪不夠看，我的目標是暢遊關西地區 - JR

如果第一站不是大阪，是志志雄與劍心廝殺的地方 - 京都，或者是A5級和牛的產地 - 神戶等其他國西地區，而且未來的行程是暢遊關西其他城市的話，請買 "關西＆廣島地區鐵路周遊券"

在關西國際機場第一航廈內，有兩種電車可以到達大阪市區，"JR" 以及 "南海電鐵"，其中，如果大阪不是第一個抵達的城市，而且未來的行程安排京都、奈良、神戶、宇治等其他座城市的話，JR 推出了超級厲害的交通套票，"關西＆廣島地區鐵路周遊券"，使用者依照所需的地區範圍、天數購買，直接一張交通票玩遍關西地區。

延伸閱讀

(5) 大阪周遊卷 + 大阪地鐵通_APP

暢遊大阪的最佳交通卷 - 大阪周遊卷，依照天數分為1-2天，除了在期限內無限次搭乘大阪地鐵外，有一些大阪知名的景點門票是免費!!!

延伸閱讀

最後，有了大阪周遊卷仍然不放心，害怕複雜的地鐵路線的話，建議可以先下載 "大阪地鐵通 APP" ，選擇目前站名以及抵達站名，即會出現交通方式，超級方便~~推推推!!!

[ 住 宿 位 置 擇 選 ]

交通機票搞定後，接著便是住宿了。

對於一個背包客旅行，推薦比較多床位的選擇網站-

延伸閱讀 Booking

不過，大阪如此大，美食景點又多，旅館更多，如何規劃適合自己行程的旅館位置呢?

因此，安妮王綜合美食、交通、景點位置等因素，推薦以下兩處適合考慮住宿地點的大阪地區 (僅供參考)

(A) 吃貨+敗家 : 在大阪的行程安排上，如果以美食、血拚為主的旅人，住宿地點建議選擇 "心齋橋"、"日本橋" 、"難波"等地鐵站構築的區域，食物與商店街的聚集地，可以在早晨、晚上享受被食物包圍的幸福感

(B) 交通至上 : 在大阪的行程安排以城市間的往返為主的旅人，住宿地點建議選擇 "大阪JR"為中心，附近的區域，雖然相較於心齋橋地區，沒有較多的美食與商店街，不過是大阪的交通樞紐，城市與城市間往返最方便的地方

[ 小資背包客血拚記 ]

短短的大阪+宇治五天四夜行裡，安妮王帶著後背包+大型手提袋，裝了滿滿將近7公斤的碳水化合物歸國，這是安妮王有史以來在日本，血拚最多的甜食記。

因此，接下來為大家統整安妮王覺得在大阪+宇治，比較有特色的七款伴手禮

(A) 寶可夢迷失血聖地 - 關西皮卡丘限定版

皮卡丘的商品種類非常多，舉凡東京晴空塔、寶可夢中心等，都有大規模的商品；不過，只有在關西國際機場，才能看見這款 "機長版的皮卡丘" 玩偶。

(B) 日本巧克力之庶民品牌 - Kitkat

只要到了日本機場以及景點區，一定會看到 "Kitkat" 這款巧克力品牌的蹤跡，根據不同城市的特色，"Kitkat" 主打的口味也會不同。以大阪京都而言，主打 "抹茶"、 "玄米茶" 等口味，不僅價格親民，而且適合當作分送給同事的小點心，更是熬夜加班的最佳消夜

(C) 看到帆立貝好開心 - 越智本鋪

在黑門市場裡的越智本鋪，販售多種經典又便宜的大阪零食，其中，最知名的便是 "帆立貝"，各式各樣、不同尺寸的帆立貝，不管怎麼看、會必如何換算，都比台北販售的帆立貝還要便宜

(D) 日本餅乾棒之庶民品牌 - Pocky

只要到了日本機場、通天閣等地，一定會看到 "Pocky" 這款餅乾棒品牌的蹤跡，根據季節的變化，"Pocky" 主打的口味也會不同。以春天而言，主打 "櫻花抹茶"，只要在零食區看到一排粉紅色的餘光，不用懷疑，拿一包回台灣啃啃去

(D) 日本餅乾棒之LV品牌 - Baton dor

餅乾棒也可以成為貴婦品牌 ?!

在梅田百貨裡，知名的餅乾棒品牌 - Banton dor，用獨特的包裝配色，打造煥然一新的形象

以Banton dor - 抹茶口味而言，咬下去的瞬間，濃濃的茶香瞬間爆露，仔細一看，餅乾棒周圍均勻地塗上滿滿厚厚的抹茶巧克力，頓時有種幸福的感覺

(F) 爆汁的水果軟糖 - Cororo

這一款精美的軟糖品牌 - Cororo，安妮王在梅田百貨尋獲它的蹤跡，清新爽朗的包裝配色，以及多種水果口味，在眾多大阪的伴手裡找到屬於自己的一片天地。

一盒大約有4-6包，每一包有兩顆圓滾滾的水果軟糖，晶瑩剔透的表面營造寶石奢華般的氣勢，咬下去後有一種 Q彈 的口感，吃得到一粒粒彷彿葡萄籽顆粒般的構造，是一款精緻的零食。

(G) 甜點師的最愛 - 抹茶烘焙粉

在關西的行程裡，會安排 "宇治" 的旅人，對於 "抹茶" 應該不會很討厭。在 "宇治" 的 "平等院表參道" 上，不僅是抹茶品牌聚集之地，更販售只有當地才有的抹茶產品，例如，抹茶烘焙粉、抹茶糖、抹茶蕎麥麵等之類的食品 / 甜點，購買道地的烘焙材料，回國也能自己做抹茶點心。

以上是針對第一次前往大阪 / 宇治 旅行的注意事項。只要初步規劃想玩的景點、訂到便宜的機票、民宿、Wifi機台，在適當的時機換日幣、當地買地鐵卡+下載地鐵通APP ，基本上，大阪對於新手背包客以及自助者而言，算是十分安全的旅遊城市。

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

延伸閱讀 大阪+宇治 五天四夜自助行

延伸閱讀 大阪的日常-激安玉出超市

延伸閱讀 大阪黑門市場-必吃必買大攻略

延伸閱讀 大阪黑門市場-黑門三平

延伸閱讀 大阪黑門市場-章魚燒道樂

延伸閱讀 大阪黑門市場-魚福

延伸閱讀 大阪黑門市場-經典河豚料理

延伸閱讀 大阪黑門市場-丸善食肉店

延伸閱讀 PABLO-半熟起司塔

延伸閱讀 明太子吃到飽-天麩羅えびのや

延伸閱讀 高級的英式下午茶-堂島蛋糕捲ロール

延伸閱讀 大阪周遊卷景點-梅田Hep Five摩天輪

延伸閱讀 大阪周遊卷景點-大阪今昔館

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-四天王寺

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-通天閣

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-大阪城

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-聖瑪麗亞號+天保山大摩天輪

延伸閱讀 抹茶的故鄉-關西宇治一日遊

延伸閱讀 宇治抹茶必吃-中村藤吉

延伸閱讀 宇治之極致-宇治川京料理

延伸閱讀 宇治之日常-菓子工房