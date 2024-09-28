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[台南食記] 川牛木石亭～台南丼飯推薦！厚切牛排、松阪豬、唐揚炸雞，高CP值台南牛丼附送免費雞湯！

2024-09-28 21:14:00 狡兔 人氣：146
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窩客好文

狡兔

發表篇數：484篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

川牛木石亭(台南永華店)
phone06-2630825
place台南市南區永華路一段233巷1號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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1.png

記得幾年前，狡兔曾經探訪嘉義的一間個人燒肉專門店，那時候聽說它是「川牛木石亭」相關品牌，很可惜台南沒有！如今，從中部發跡的「川牛木石亭」在全台各地持續拓展服務據點，目前已有18間分店，而台南第一間分店就開在南區！

 

 

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該店位於永華路一段，狡兔揪小叮噹出門前瀏覽了網路評論，當天確實感到不虛此行！

 

 

 

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從上午11:00一直開到晚上9:00，營業時間頗長！主食販售丼飯、拉麵，單點則備有小品、炙燒、炸物，可視個人食量及喜好去點購套餐。

 

 

 

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門口擺著大型菜單看板，吸引了不少過路客的目光！其實肉肉控大可不必猶豫，邁開步伐勇敢走進來吧！

 

 

 

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一旁還放置紙本菜單，我覺得這尊小白象真可愛呀！

 

 

 

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主打丼飯，招牌料理首推極盛牛肉丼飯！採用大量的雪花牛，亦可單點肉品。

 

 

 

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堅持使用原塊肉，嗜吃肉塊的饕客不妨參考厚切板腱牛排！口感Q彈而軟嫩！

 

 

 

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至於忌吃牛的看倌可選豬肉、雞肉系列，採取直火炙燒、舒肥等烹調方式，兼顧健康及美味。

 

 

 

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價格平實，用餐環境舒適，冷氣再配上音樂，如同身處天堂啊！

 

 

 

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廚房的外觀設計就像是一座亭子，頗具巧思，裝潢溫馨洋溢著日本風情。

 

 

 

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哈！店裡的人員都是小鮮肉！隔著乾淨透明的玻璃，可觀賞大廚的精彩備餐過程！瞧那熊熊火焰正在烤炙肉片！

 

 

 

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除了內用、外帶，該店也有跟Uber Eats外送平台互相配合。

 

 

 

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自助區提供餐具、雞湯，而套餐附搭的飲料置於冰箱內，店家開放顧客自取。

 

 

 

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哇！備好一大鍋任由大家喝到飽的免費雞湯！著實令人感動！

 

 

 

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適逢離峰時段前來，狡兔聽說樓上也有用餐區，於是趁隙參觀一下。

 

 

 

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二樓的空間顯得更加開闊！適合團體聚餐，店家歡迎包場洽詢！

 

 

 

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門外是陽台，狡兔萬萬想不到室外居然還規劃座位！

 

 

 

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自助區的設備比照一樓，應有盡有絕不虧待顧客！

 

 

 

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新上市的泰式椒麻雞腿丼飯，看起來很厲害！納入下次再訪的待嚐清單內！

 

 

 

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初來乍到若有選擇障礙照過來！熱銷前三名是蒜香嫩雞丼飯、豬肉丼飯、牛肉丼飯。

 

◎ 川牛木石亭之菜單：

https://photos.app.goo.gl/oPC27qAQSt2U1GMQ7

 

 

 

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推出ABCDEF六種套餐模式！滿足不同客群的需求！

A：溫泉蛋+25元飲料

B：黃金泡菜+溫泉蛋+25元飲料

C：旬野時蔬+溫泉蛋

D：金黃薯條+25元飲料

E：唐揚豆腐+溫泉蛋

F：唐揚炸雞+25元飲料

 

 

 

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狡兔和小叮噹的兩份丼飯分別升級B套餐、F套餐，外加單點柚香蘿蔔、炙燒厚切牛排。

 

 

 

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<雞湯>

他們家的雞湯很可以耶！濃醇暖心！台南最知名的連鎖燒肉店也有附送雞湯，但那價位實在無法常常上門光顧，這裡的消費相對親民多了！

 

 

 

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<炙燒厚切牛排>

來這邊也可以大啖日式排餐！不想吃飯就單點厚切牛排，佐以洋蔥、青蔥，份量不容小覷！

 

 

 

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無需多餘的調味，只要肉質夠新鮮，透過簡單的炙燒工序，精準拿捏熟度，保留了肉汁，咬下去軟嫩略帶筋理。

 

 

 

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<柚香蘿蔔>

對於醃製類的小菜，我個人尤其偏好鮮脆、酸甜的品項，這道柚香蘿蔔正中下懷！

 

 

 

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蘿蔔切得大塊豪邁，卻絲毫沒有生澀感，十分入味！

 

 

 

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<溫泉蛋>

軟潤的溫泉蛋可單吃或加在丼飯上，底下伴隨著日式醬油。

 

 

 

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<黃金泡菜>

相較於一向紅豔重口味的韓式泡菜，黃金泡菜是趨近溫和的另一種存在，老少咸宜。

 

 

 

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質地嫩脆爽口，滋味甘甜微辣，相當開胃且下飯！

 

 

 

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<唐揚炸雞>

廣受好評的唐揚炸雞，推薦初訪必點啊！若選擇F套餐就是雙主餐的概念！爽吃兩種肉肉！

 

 

 

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這一盤炸雞的份量，我覺得即使單點也划算！不僅塊數多，個頭更是超乎我所預期！

 

 

 

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麵衣是走脆皮路線，外觀頗誘人！附帶的洋蔥和青蔥有助於適時解膩。

 

 

 

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外酥脆、內鮮嫩，調味適口不過度，讓小叮噹一連嗑了好幾塊！

 

 

 

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<極盛牛肉丼飯>

真不愧是招牌料理，一出場的氣勢令人折服！小鳥胃看倌們請斟酌點餐！飯上的肉片堆疊成山，加以兩大片的海苔！

 

 

 

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大量肉片都充份吸收了醬汁，而且下方的白飯也澆淋足夠醬汁，不會有食之無味的窘況發生。

 

 

 

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雪花牛肉片的油花比例高，吃起來細膩柔軟，鹹中帶甜很對味！

 

 

 

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再加上一顆溫泉蛋，如此紮實的一碗丼飯，不僅有飽足度，也有滿足感！

 

 

 

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吃著吃著，赫然發現中間還夾藏不少豆芽菜呢！

 

 

 

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<炙燒松阪豬丼飯>

這道也是人氣料理之一，想必識貨的饕客無法忽視這裡的松阪豬！肉量同樣給得很狂！

 

 

 

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真材實料看得見！松阪豬鋪好鋪滿，每塊的厚度也極富有誠意，並輔以柚香蘿蔔。

 

 

 

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黃金六兩肉的魅力無窮！嫩脆彈牙有咬勁，炙燒手法牽引出迷人的香氣及甘味。

 

 

 

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<25元飲料>

套餐任選25元飲料，我們怕吃得太撐所以跳過汽水，選了蘋果汁、檸檬紅茶。

 

 

 

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我們當天品嚐的牛肉、豬肉、雞肉，表現都是高水準！川牛木石亭提供穩定鮮美的肉品，再搭配多元化的小菜、單點，讓顧客免花大錢也能吃到優質日料！

 

 

**個人體驗文，僅供參考**

 

 

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↓ 川牛木石亭(台南永華店) 

臉書：https://www.facebook.com/chuanniu27/

地址：台南市南區永華路一段233巷1號

電話：06-263-0825

營業時間：週一至週日 11:00~21:00

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[台南食記] 川牛木石亭～台南丼飯推薦！厚切牛排、松阪豬、唐揚炸雞，高CP值台南牛丼附送免費雞湯！

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