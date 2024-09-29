桃園軌道願景館，前身是座鐵道舊倉庫，擁有融合日式與西式建築的獨特風格，非常有歷史價值。2016年這座建築被指定為歷史建築，經過修復後，如今成為展示桃園鐵路地下化與捷運發展願景的博物館，不僅具備導覽、教育、觀光等多功能，也成為近年來桃園超夯的旅遊景點。

館內展覽豐富，佔地約1,735平方公尺，主體建物面積達722平方公尺，讓人深入了解桃園輕便鐵道的歷史。例如早期由大嵙崁輕便鐵道株式會社興建的路線，從桃園博愛路一路延伸至大溪。同時，這裡也展示了現今的捷運棕線，當初它原本是桃園與新莊之間的輕便軌道。展館也包含台灣鐵路系統的歷史發展，讓你一次看盡鐵道變遷。

桃園軌道願景館

電話：03-3392100

地址：桃園市桃園區萬壽路3段245號

開放時間：10:00 – 16:30（星期一休）

值得一提的是，軌道願景館的參觀完全免費，還有小火車可以搭乘，讓親子遊客都能玩得盡興。小火車每天中午12:30到下午1點會稍作休息，之後再繼續運行。館內設有多個展示區域，像是一樓的歷史區、技術區、願景區與多媒體互動區，而二樓則有交通圖書室，提供更多鐵道相關的知識與資料。

如果你是歷史迷，絕對不要錯過這裡保留的桃園驛原型展示。透過舊照片打造出等比例的實體木造模型，完整呈現桃園舊火車站的風采，彷彿讓人一秒穿越回到過去。

戶外展區同樣精彩，展示了古老的桃園火車站月台棚架和全台首創的開放式實體潛盾機。這些設施讓你能夠更全面地了解桃園從過去到未來的鐵路發展過程。

此外，館內還有許多互動體驗活動，像是車長體驗、積木城市、軌道劇院等。不論大人小孩都能參與其中，讓你深入體驗桃園未來的軌道發展，甚至還能搭乘桃園號小火車遊覽一番。

千萬別錯過車長體驗，親身操作一下，保證趣味無窮！

而軌道劇院也是個讓人放鬆的好地方，坐在裡頭，享受著冷氣，靜靜欣賞歷史的演變過程。

最後，月台區更是拍照打卡的最佳地點，站在這裡，彷彿置身於火車上的感覺真實又奇妙。

趕快帶上家人朋友，一起來桃園軌道願景館，感受這段鐵道旅程吧！

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