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台北大安-[ANGLE Cafe] 科技大樓站10分鐘隱身瑞安街老公寓住宅區，三面落地窗採光明亮舒適，美味三明治與戚風蛋糕，日式簡約文青木質調自家烘焙咖啡廳

2024-09-30 22:51:00 Elisa 人氣：115
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窩客好文

Elisa

發表篇數：436篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Angle cafe' 自家烘焙咖啡館
phone02-2706-6672
place台北市大安區瑞安街206號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

IMAG2137_结果

幾年前來過ANGLE一次之後一直沒時間寫食記

後來再訪的時候覺得美味依舊而且價格一直都沒有太多調漲很甘心

連天母的二店都開了再不好好留下紀錄實在有點對不起美味

ANGLE位在台北大安區瑞安街巷弄裡鄰近公園鬧中取靜

三面環窗的三角窗黃金地段讓人走過總會多看幾眼

屋簷下的戶外座位非常Chill舒適時常客滿

IMAG2145_结果

店裡一直都保持著簡約的日式文青氛圍

木質調與金屬兩種材質的家具打造出一種輕工業風格

IMAG2144_结果

開放式廚房空間常常飄來食物的美味香氣

很喜歡成排黑白色系的咖啡器具一字排開很有專業架式

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有點三角又像是不規則多邊形的室內亂中有序散落座位

多半是雙人座位但桌面偏小我個人覺得更適合一人作業

部分座位旁有插座或是延長線可以利用充電

IMAG2153_结果

不限時的ANGLE到晚上打烊前一直都有許多客人專注在書本或電腦的世界

也常常會遇到學生團體或青年創業感覺的人們來此討論

整個學術專業氣氛滿載

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身為一家自家烘焙咖啡廳的ANGLE當然也有販售咖啡豆

多種單品豆選擇包裝也很有質感

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手沖咖啡從淺到深焙不同焙度都有品項供應

價格落在200元上下一杯算是中上的單品價位

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義式咖啡品項有非常多口味的拿鐵跟卡布奇諾

冰滴咖啡少見提供配方豆跟單品兩種選擇

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茶葉選用對我來說品質穩定好喝的瑪黑兄弟

如果不喝咖啡的話我自己會想喝看看店家調配的鮮奶茶

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無咖啡因的飲品以巧克力跟果汁為主

第一次看到有提供熱柳丁汁的店家很神奇

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除了飲品之外我每次來都無法錯過ANGLE的食物

不論鹹食或甜點基本沒踩過雷全都好吃

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當天有提供的蛋糕本人長相可以從冷藏櫃窺視一二

戚風蛋糕有些口味上桌時才會進行擺盤裝飾

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森半焙茶奶油蛋糕 160元

茶口味的蛋糕永遠是我的最愛

鬆軟的焙茶戚風蓬鬆非常Q彈到幾乎拿起盤子可以晃動的程度

吃起來就像棉花糖或雲朵輕盈

有著濃郁的焙茶香氣不會太甜

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一旁搭配的蜂蜜可以隨自己喜好淋上更添甜蜜

單吃是帶點微苦的大人味

加上蜂蜜則是天然不會咬舌的清甜

鮮奶油打發程度也很完美

奶味濃郁但入口清爽

IMAG2148_结果

檸檬蛋糕 150元

外觀很有老奶奶檸檬蛋糕的味道

口感偏紮實是個真材實料的磅蛋糕

雖然還是有點微乾但不減美味

頂部覆蓋雪白的檸檬糖霜帶來爽口的甜味

加上柑橘香氣滿載的黃檸檬皮屑讓鼻尖也吸取芬芳

樸實單純的家常甜點看似簡單要好吃其實不容易

IMAG2149_结果

培根生菜番茄脆皮三明治 180元

俗稱的經典款BLT三明治以鬆軟濕潤的厚片土司包夾豐富餡料

足足有三大塊閃爍金黃色澤的吐司外酥內軟

吃完真的很有飽足感

IMAG2150_结果
豐富的新鮮生菜清脆多汁

培根有一定厚度肥瘦剛好很柔嫩有食感

番茄片帶來爽口解膩的酸甜果汁

抹上同樣也是酸甜味的凱薩醬非常搭配不會過分油膩

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冰滴單品咖啡 180元

我必須認真說雖然知道冰滴不便宜但這份量還是嚇到我

少到一度讓我懷疑有人偷喝了我的咖啡

淺焙單品表現不俗有著很清爽的酸度

尾韻甘甜自帶酒香沉醉

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黑糖拿鐵 180元

當初推坑ANGLE給我的朋友大推的飲品就是黑糖拿鐵

拿鐵不僅奶泡濃郁飽滿泡沫細緻綿密

表面的黑糖均勻以噴槍烤過融化形成酥脆糖衣薄膜

遠遠就能聞到香甜的黑糖獨特味道

喝起來甘甜非常療癒暖心

 

真的羨慕附近居民可以有ANGLE相伴

隨時想吃甜點或喝咖啡都很方便

如果我住在附近真的很可能會天天造訪

是個不管工作或單純跟朋友聚會都很適合的可愛咖啡廳

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/06/16

花費: TWD520(冰滴+蛋糕+三明治各1)

ANGLE

FB粉絲團/IG

10:00-22:00 (週六日自09:00起)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區瑞安街206號

電話: 02-2706-6672


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Elisa

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