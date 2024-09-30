幾年前來過ANGLE一次之後一直沒時間寫食記

後來再訪的時候覺得美味依舊而且價格一直都沒有太多調漲很甘心

連天母的二店都開了再不好好留下紀錄實在有點對不起美味

ANGLE位在台北大安區瑞安街巷弄裡鄰近公園鬧中取靜

三面環窗的三角窗黃金地段讓人走過總會多看幾眼

屋簷下的戶外座位非常Chill舒適時常客滿

店裡一直都保持著簡約的日式文青氛圍

木質調與金屬兩種材質的家具打造出一種輕工業風格

開放式廚房空間常常飄來食物的美味香氣

很喜歡成排黑白色系的咖啡器具一字排開很有專業架式

有點三角又像是不規則多邊形的室內亂中有序散落座位

多半是雙人座位但桌面偏小我個人覺得更適合一人作業

部分座位旁有插座或是延長線可以利用充電

不限時的ANGLE到晚上打烊前一直都有許多客人專注在書本或電腦的世界

也常常會遇到學生團體或青年創業感覺的人們來此討論

整個學術專業氣氛滿載

身為一家自家烘焙咖啡廳的ANGLE當然也有販售咖啡豆

多種單品豆選擇包裝也很有質感

手沖咖啡從淺到深焙不同焙度都有品項供應

價格落在200元上下一杯算是中上的單品價位

義式咖啡品項有非常多口味的拿鐵跟卡布奇諾

冰滴咖啡少見提供配方豆跟單品兩種選擇

茶葉選用對我來說品質穩定好喝的瑪黑兄弟

如果不喝咖啡的話我自己會想喝看看店家調配的鮮奶茶

無咖啡因的飲品以巧克力跟果汁為主

第一次看到有提供熱柳丁汁的店家很神奇

除了飲品之外我每次來都無法錯過ANGLE的食物

不論鹹食或甜點基本沒踩過雷全都好吃

當天有提供的蛋糕本人長相可以從冷藏櫃窺視一二

戚風蛋糕有些口味上桌時才會進行擺盤裝飾

森半焙茶奶油蛋糕 160元

茶口味的蛋糕永遠是我的最愛

鬆軟的焙茶戚風蓬鬆非常Q彈到幾乎拿起盤子可以晃動的程度

吃起來就像棉花糖或雲朵輕盈

有著濃郁的焙茶香氣不會太甜

一旁搭配的蜂蜜可以隨自己喜好淋上更添甜蜜

單吃是帶點微苦的大人味

加上蜂蜜則是天然不會咬舌的清甜

鮮奶油打發程度也很完美

奶味濃郁但入口清爽

檸檬蛋糕 150元

外觀很有老奶奶檸檬蛋糕的味道

口感偏紮實是個真材實料的磅蛋糕

雖然還是有點微乾但不減美味

頂部覆蓋雪白的檸檬糖霜帶來爽口的甜味

加上柑橘香氣滿載的黃檸檬皮屑讓鼻尖也吸取芬芳

樸實單純的家常甜點看似簡單要好吃其實不容易

培根生菜番茄脆皮三明治 180元

俗稱的經典款BLT三明治以鬆軟濕潤的厚片土司包夾豐富餡料

足足有三大塊閃爍金黃色澤的吐司外酥內軟

吃完真的很有飽足感



豐富的新鮮生菜清脆多汁

培根有一定厚度肥瘦剛好很柔嫩有食感

番茄片帶來爽口解膩的酸甜果汁

抹上同樣也是酸甜味的凱薩醬非常搭配不會過分油膩

冰滴單品咖啡 180元

我必須認真說雖然知道冰滴不便宜但這份量還是嚇到我

少到一度讓我懷疑有人偷喝了我的咖啡

淺焙單品表現不俗有著很清爽的酸度

尾韻甘甜自帶酒香沉醉

黑糖拿鐵 180元

當初推坑ANGLE給我的朋友大推的飲品就是黑糖拿鐵

拿鐵不僅奶泡濃郁飽滿泡沫細緻綿密

表面的黑糖均勻以噴槍烤過融化形成酥脆糖衣薄膜

遠遠就能聞到香甜的黑糖獨特味道

喝起來甘甜非常療癒暖心

真的羨慕附近居民可以有ANGLE相伴

隨時想吃甜點或喝咖啡都很方便

如果我住在附近真的很可能會天天造訪

是個不管工作或單純跟朋友聚會都很適合的可愛咖啡廳

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/06/16

花費: TWD520(冰滴+蛋糕+三明治各1)

ANGLE

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10:00-22:00 (週六日自09:00起)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區瑞安街206號

電話: 02-2706-6672



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