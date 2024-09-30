通霄王煎包蛋餅，苗栗通霄美食推薦。說到通霄美食，肯定少不了通霄媽祖廟口這附近小吃店家，光這裡就有三四家水煎包，每家都有各自擁護者。這次來吃廟口正對面的通霄王記煎包，算是在這頗有名氣，超大顆水煎包裡面滿滿都是韭菜內餡，尤其假日早餐時段都是大排長龍，強烈建議先打電話預訂，現場等幾乎都要排很久啊！！

通霄王記煎包在哪裡

通霄媽祖廟在當地是相當具有歷史性的廟宇，廟口周邊也聚集了許多傳統美食小吃，有些已經傳承到了第二代甚至第三代依然頗有名氣，這次就來吃廟口對面的通霄王煎包。

平日來買還OK，一到假日就超多人潮，還有遠道而來騎車的車友都來這間吃早餐，現場還不一定買的到，一鍋就煎50顆煎包，幾乎都被預訂的訂光啦，強烈建議要提前打電話預訂喔~

通霄王煎包目前由第二代經營，有不少媒體跟美食節目來採訪過

通霄王記煎包菜單價位

煎包一顆20元就只賣韭菜一種口味，另外還有蛋餅、漢堡、三明治等傳統早餐，飲料有豆漿、奶茶、牛奶可以選擇。

通霄王煎包目前都是做外帶，沒有提供內用，可以買完到對面廟口那邊吃

蛋餅$30

聽說通霄人吃蛋餅都沒有在切的，都是直接一大塊給你，自己做的餅皮吃起來口感軟Q

喜歡吃辣的朋友推薦加辣，是店家自己做的甜辣醬，還是有一點辣度的唷~吃起來很夠味

軟Q蛋餅皮裡面包的是蔥蛋，一塊份量挺大的，配個水煎包跟飲料早餐超滿足

豆漿$15

豆漿是傳統古早味，有冰的跟熱的可以選

水煎包$20

推薦招牌必吃水煎包，一顆20元跟棒球一樣大，外表示酥酥脆脆的金黃色外皮，看了好誘人。一口咬下滿滿的韭菜冬粉肉末內餡，料多超實在，老饕吃法還可以把煎包開一個洞灌甜辣醬進去，爆餡又爆漿超好吃。

店家資訊

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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