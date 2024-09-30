台中伴手禮推薦 ，立喜餅店。后里30年老字號名店，店內招牌杏仁瓦片更榮獲2023年台灣百大糕餅伴手禮金質獎，立喜餅店還有多款麵包、點心、餅乾、甜點跟各式禮盒，推薦可以到現場店內看看。下午時段還有香噴噴麵包出爐，也是后里許多在地人常來光顧的麵包店。

立喜餅店 后里總店

地址:台中市后里區甲后路一段612號

電話:04-2556-5503

時間:08:00–22:00

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立喜餅店在哪裡?

立喜餅店位在后里熱鬧的甲后路上，店面就在大馬路旁，紅色招牌挺顯眼

立喜餅店店內環境介紹

立喜餅店是后里在地老字號餅店，創辦人從在豐原學習糕餅，後來在后里經營至今已經40餘年，其中也獲得不少獎項，慢慢的在后里做出自己的口碑。

立喜餅店以糕餅為主力，店內也有販售各式各樣麵包點心，選擇真的滿豐富的

手工餅乾、點心

烘焙小點心，平常可以買些回去當零嘴，小朋友也愛吃

小蛋糕、甜點

4吋5吋小蛋糕，還有銅板價小甜點，買回去也能在家享受平價下午茶

現烤麵包

近期相當流行的花瓣千層蛋塔真的很夯，酥脆千層塔皮，搭配那迷人的蛋塔餡，讓人看了口水快流出來

麵包出爐時段大約下午3~4點，麵包會陸續出爐，差不多4點品項最齊全，可以來挑麵包

沙拉麵包、肉鬆麵包、蔥麵包、菠蘿麵包都應有盡有

當天現烤出爐，買回家當明天早餐剛剛好

節慶蛋糕、生日蛋糕

後方冰箱有尺寸比較大的慶生蛋糕，以傳統奶油水果蛋糕為主

常溫糕點

另外也有常溫蛋糕可以選擇，當早餐當點心都很可以

月餅、糕餅、伴手禮禮盒

店內的各式月餅跟禮盒是熱銷商品之一

除了禮盒也有零售小包裝可以買來嘗嘗鮮

禮盒手提袋充滿喜氣又大方，送禮或自用都很不錯

三寶梯如禮盒

立喜餅店三寶梯如禮盒曾獲台灣百大伴手禮獎項，杏仁瓦片餅乾稱之為梯如，源自法文原文Tuile之音譯，三寶梯如禮盒包裝簡單大方，一次可以吃到三種口味餅乾

禮盒裡面有葵花子酥、杏仁瓦片、芝麻餅乾三種口味，都是個別小包裝，平常帶一小包在身邊也方便

背後都貼有保存期限，不過通常很快就吃完了，因為太好吃啦~

杏仁瓦片真的很適合當下午茶點心，用來招待客人也很不錯

杏仁瓦片輕巧薄脆，微甜卻不膩口，夾帶著杏仁片的香氣，越吃越涮嘴

葵花子酥滿滿的葵花子跟白芝麻，用料非常實在，清脆的口感，每口都滿滿的堅果香

滿滿的黑白芝麻真的養生又好吃，不沾手不黏牙還香酥脆，長輩也會喜歡的口味

蝴蝶酥禮盒

人氣蝴蝶酥禮盒，很深受年輕族群的喜愛，包裝小巧可愛，吃完的鐵盒還能當作收納盒

他們家的蝴蝶酥比我想像中還要大片，打開全是奶油的香氣，太迷人了

愛心的造型相當討喜，上面有撒上些許糖粒讓整體吃起來更有口感

蝴蝶酥吃起來很紮實也相當酥脆，吃了一片就停不下來，很適合配個咖啡或茶類

店家資訊

立喜餅店 后里總店

地址:台中市后里區甲后路一段612號

電話:04-2556-5503

時間:08:00–22:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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