這次來基隆的正濱漁港，真的讓人感受到滿滿的療癒感。正濱漁港的彩虹屋早已成為熱門打卡景點，而周邊也開了不少景觀餐廳，讓大家可以在美景之下享受美食。其中，我選擇了位於海景第一排的GONG YU café，坐擁整片無敵海景，讓人感覺像是來到了台灣版的威尼斯。更棒的是，每人低消只需100元就能在這裡度過一個超Chill的悠閒下午，真的是CP值爆表！無論是喝咖啡還是享用美食，這裡的環境真的讓人捨不得離開。

在這裡用餐時，透過大片的玻璃窗，正濱漁港的彩虹屋美景盡收眼底，彷彿坐在畫框裡欣賞畫作。影片分享

無論是拍照還是純粹享受風景，GONG YU café 都讓人感覺到一股輕鬆的氛圍。在這樣美麗的環境下，我們當然也要來一場基隆美食的饗宴。



坐在二樓的景觀座位區，吹著冷氣，喝著咖啡，看著台灣版的威尼斯美景，真的是一種奢侈的享受。

最新DM，實際DM以店家為主。

這次我點了他們的招牌菜「黃金飛魚卵佐椒麻黑醋醬乾拌麵」

這道餐點不只擺盤精美，還搭配了飛魚卵香腸、涼菜以及一杯任選的飲品，200元的價格可以說是超划算。

乾拌麵一定要好好攪拌，麻辣的鮮香和Q彈的麵條，再加上特別的飛魚卵，真的是讓人一口接一口停不下來。

除了乾麵，我們還享受了飛魚卵香腸，這道配菜口感獨特，非常適合搭配主食。整個用餐過程中，我們一邊享用美食，一邊欣賞窗外的無敵海景，真的感受到一種不急不躁的生活步調。對了，這裡不收服務費而且不限時，讓你可以慢慢地沉浸在基隆的海風中。



如果你也想找個地方放鬆心情，GONG YU café 絕對是來正濱漁港時不能錯過的選擇！

GONG YU：基隆市中正區正濱路96號；營業時間：10:00-19:00（周二、三公休）

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