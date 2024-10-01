台南鍋燒意麵，市立醫院附近美食，老潮派鑄鐵鍋燒.

終於邁出高雄插旗台南，首間店座落在東區生產路上.

很有異國風橘色門面超顯眼，有鍋燒界愛馬仕之稱！

更是榮獲２０２４高雄鍋燒麵大賞比賽，二個大獎.

榮獲「網路票選人氣第一名」及決賽「最佳賣相獎」.

新品鍋燒湯頭持續研發，每次用餐都讓味蕾有新記憶.

台南鍋燒意麵「老潮派鑄鐵鍋燒」數十種異國風味鍋燒湯頭！限定內用潮派布丁超滿足

老潮派鑄鐵鍋燒│台南店│餐廳外觀

老潮派鑄鐵鍋燒，台南首間分店，位於東區生產路上.

鄰近台南機場、台南市立醫院，周邊安靜都是住宅區～

門面橘色系外觀很搶眼.

門口可停機車，汽車有路邊停車格.

宣傳標語更是打著「鍋燒界的愛馬仕」.

看得令人不免會心一笑！

老潮派鑄鐵鍋燒│台南店│室內環境

走入室內，先是長長廊道，擺放二人桌.

最末才是用餐區，以四人桌位為主.

進來左邊就是點餐櫃台，有提供椅子可以等待休息.

初次用餐，等待時間，就來看看牆面的鍋燒介紹.

真的是一間店比一間店強大！

還能看到嚴選食材、精心熬煮，湯頭熬煮研發.

裡面的用餐座位很多，還滿適合多人一起聚餐！

餐具和面紙都在自助櫃區，自由取用.

老潮派鑄鐵鍋燒│台南店│菜單品項

每次來用餐都有新品湯頭、炸物、飲料.

人都很期待每一次來老潮派鑄鐵鍋燒用餐.

超過十種鍋燒湯頭自由選擇.

搭配白飯及五種麵體，變化出多款風味.

還能加購起司、雞蛋、雙倍麵.

除了鍋燒，還有各式炸物點心、飲品、潮派布丁.

背面菜單有超值優惠套餐、雙人套餐.

點了叻沙湯頭、青花椒湯頭，搭配意麵，是我最愛的組合！

以及五香雞翅、蘋果醋飲、潮派布丁.

叻沙意麵

每次吃鍋燒系列都愛配上傳統意麵.

老潮派鑄鐵鍋燒最浮誇的鍋燒擺 盤.

上桌就讓人驚呼，手機先吃絕對的.

整碗鍋燒擺滿配料，看得讓人心好澎派.

整塊炸金針菇，是老潮派鑄鐵鍋燒一大特色.

真的要趁熱吃，酥脆金針菇口感，冷了會油一點.

浸潤在湯頭中變得軟滑，口感又不一樣！

我最愛一上桌，就大口吃下炸金針菇，風味最好.

鍋燒配料真的很多樣，雞蛋、玉米筍、花枝、丸子、鮮蝦、豬肉片、格仔、青菜、菇菇、豆皮等海陸食材.

而且煮得很入味，帶有叻沙獨特香氣，料多超滿足.

可以看到配料的份量十足，豬肉片軟嫩.

花枝圈切得厚實，蛤仔也飽滿大顆.

鮮蝦的肉質脆甜，有高麗菜和青江菜.

很少鍋燒放到二種蔬菜呢！誠意十足.

叻沙湯頭濃郁醇厚，真的一口接著一口很涮嘴.

大碗公的湯就喝光見底.

青花椒意麵

喜愛辣味湯頭的很推薦青花椒湯頭，也是近期新品！

一樣選擇意麵，意麵吸收青花椒湯頭變得微辣，特別過癮.

整碗鍋燒配料都是一樣，差別在湯頭風味.

整體擺盤賣相真的很讚！

難怪，深受客人推薦，獲得最佳賣相獎.

我很喜歡他們家鍋燒的料都放得很多這一點.

而且幾乎都是原型食材，沒有火鍋配料搭配.

有的就是丸子和豆皮，其他都是海鮮肉片及蔬菜菇菇.

可以讓愛吃鍋燒的我們，吃得健康又均衡.

這樣滿滿的海鮮食材，光是用看得讓人食慾大開！

有點半熟的雞蛋，帶點濃稠狀蛋黃.

裹上意麵香，濃郁很順口.

意麵口感軟滑有Ｑ勁，吸收湯頭微辣帶香，特別爽口.

青花椒湯底算是中小辣度，有著獨特青花椒香，味道清香很迷人.

可以看到使用得熬煮湯底的食材哦！

五香雞翅

外皮炸得金黃酥脆，肉質細嫩多汁，趁熱吃飽滿肉汁，完全不乾澀！

潮派布丁

餐後甜點一定要點，內用限定潮派布丁.

紮實度還挺夠的，帶有軟綿口感.

有著濃濃蛋香，配上苦甜焦糖入口，層次豐富.

幸福指數往上加分！

上面還有插上老潮派的小卡！

蘋果醋飲

這次點的二款湯頭都是重口味.

搭配蘋果醋飲，是新品飲料哦！

選用杯子款也很有質感.

微酸刺激舌尖，口感清爽，喝起來暢快無比.

超過十種鍋燒湯頭，每天一款，也要吃上大半月！

每次都有新品湯頭，讓人充滿期待感～

用餐時間生意超好，內用外帶都很熱鬧.

建議提早電話訂餐，才不用辛苦等待哦！

台南吃什麼？小吃、餐廳！

⭕台南炸雞【巷口炸雞 永康大灣店】比臉大的甘梅雞排超夠味.人氣必點醬蒜炸雞

⭕台南冰品【西門吹雪】木質清幽空間氛圍.雪花冰刨冰拉麵熱壓吐司.正餐輕食大滿足

⭕台南燒烤【請上桌－國際港灣 】海鮮蒸籠熱炒超澎派！自動旋轉燒烤輕鬆聊天

⭕台南外燴【村委燴】客製化特色串燒美食.有調酒師現場調酒秀創意美酒

⭕台南小吃【歐家蚵仔煎】安平天后宮前舒適空間菜色豐富.蚵仔煎/虱目魚湯/蝦捲蚵捲大推薦

⭕台南餐酒【杏花村】巷弄中式老屋氛圍酒吧.復古風竹盤烤物好好吃.盤器花飾精緻超美

⭕台南甜點【白面酥生 法式千層脆片】薄脆餅香的千層法夾超美藝術甜點.鬆脆茶香的法式千層脆片

⭕台南伴手禮【南房狀元】台南４００百虱大吉限定好禮！結合開隆宮Ｑ版娘娘特色蛋捲超有趣

⭕台南牛肉麵【國華美食魷魚羹】國華街傳統小吃美食.牛肉麵＄９０大塊有厚度

⭕台南伴手禮【韓金婆婆日式手工豆腐酪】季節限定夏日豪華版芒果樂園雪花冰！