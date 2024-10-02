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【台北哪裡吃火鍋?】中山北路 天香回味養生鍋 低熱量低脂肪 百吃不膩 全家聚餐的好地方 大正町條通商圈美食饗宴 愛就跟我一起快樂GO !

2024-10-02 01:07:00 跟著Judy愛就GO ! 人氣：119
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窩客好文

跟著Judy愛就GO !

發表篇數：69篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

天香回味養生鍋 總店
phone02-25117275
place台北市中山區中山北路一段135巷35號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台北哪裡吃火鍋?】中山北路 天香回味養生鍋 低熱量低脂肪 百吃不膩 全家聚餐的好地方 大正町條通商圈美食饗宴 愛就跟我一起快樂GO !

台灣人是出了名的愛吃鍋，秋天到了，正是吃鍋的時候

相信很多人吃過，都對這「天香回味養生鍋」叨念著吧。由於天香回味鍋結合多種天然植物所熬煮出的完美湯頭，最重要的是無須任何沾料，便能將各種食材原味完整呈現，口感絕佳，低熱量低脂肪，百吃不膩、令人回味無窮。【台北哪裡吃火鍋?】中山北路 天香回味養生鍋 低熱量低脂肪 百吃不膩 全家聚餐的好地方 大正町條通商圈美食饗宴 愛就跟我一起快樂GO !現在店面已搬遷至中山北路一段，饕客們可不要走錯，此坐落於巷弄間的獨立三層建築，呈現古典時尚又明亮的氛圍，覺得很棒是樓上有獨立包廂，更適合大型聚餐或家庭聚會

【台北哪裡吃火鍋?】中山北路 天香回味養生鍋 低熱量低脂肪 百吃不膩 全家聚餐的好地方 大正町條通商圈美食饗宴 愛就跟我一起快樂GO !

親愛的朋友，愛就跟我一起快樂GO!

從中山北路一段135巷走進

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「天香回味養生鍋」以火鍋傳香千里的餐飲品牌

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「天香回味養生鍋」低熱量低脂肪，百吃不膩

天香回味鍋之湯頭起源，從2002年至今已經飄香22年，來自愛吃火鍋的創辦人林振龍林董20年前在大陸做生意，於是把蒙古火鍋的美味引進來台灣，其製作方式相傳源於成吉思汗時代，當時是專門用於幫助士兵與戰士滋補精力，經過多年的研究改良，並結合多種天然植物所熬煮出的完美湯頭，最重要的是無須任何沾料，便能將各種食材原味完整呈現，口感絕佳，低熱量低脂肪，百吃不膩、令人回味無窮。

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搬遷至中山北路的大正盯條通商圈

獨立的三層建築，更有古典時尚交錯氛圍

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於是先來看看周圍環境，

雖然是三層樓，但有電梯，很方便唷

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新店面 空間感 煥然一新

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【台北哪裡吃火鍋?】中山北路 天香回味養生鍋 低熱量低脂肪 百吃不膩 全家聚餐的好地方 大正町條通商圈美食饗宴 愛就跟我一起快樂GO !尤其樓上的獨立包廂，提供多人的大型聚餐，或是聯誼宴客與家庭聚會

這裡都提供了充足且舒適的空間。

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頂樓包廂有戶外空間

讓賓客們有種氣勢氛圍與隱密性

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一樓則典雅兼具，空間感舒適

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嘿，肚子餓了，聞"香"起舞了

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親切的服務，細細詢問我們的需求

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耶耶，好菜上桌了

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呵呵，香氣讓人欲罷不能

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主打天香養生鍋 鴛鴦雙鍋合一

天香鍋

天香湯頭乃是以多種天然植物佐以多種含辣植物加以長時間熬煮而成，湯頭辣而不辛、麻而不嗆，實為喜好吃辣者之一大福音。湯頭香氣十足，食後香氣盈滿全身，所以取名為天香鍋。

回味鍋

回味湯頭乃以多種天然植物按固定比例加以長時間熬煮而成，絕無添加任何化學原料，各種食材放入湯頭中燙熟即可食用，無須任何沾料即可享受絕佳口感，食材原味及湯頭美味在口齒間竄動，香氣瀰漫持久不散，回味無窮，兼具美味與養生的回味鍋，貼心滿足現代人完整的需要。

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來一口 霜降牛肉與特選霜降豬肉 天香過癮!

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一籃子野菜 必點

以及天香排骨酥與墨魚香腸 必吃

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圓圓珠寶盒，讓人驚豔

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裡面都是寶貝 有天香湯包 仙桃鱈魚子 黃金起司

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腐竹加野菜 入鍋

哇，很入味，一級棒 !

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隨時補充天香湯頭，連打包也會主動加湯

天香回味的服務 親切感十足

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再來一口米作麵 麵沉浸在天香回味鍋裡

不僅口感Q彈 還帶有天香美味

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店長推薦招牌 來一份 金絲戀餅

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原來金絲戀餅 是會牽絲 烤的金脆 好吃

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餐末便是最後的一份甜湯上桌

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這是 天香回味養生鍋 讓人甜甜回味的誠意 

推薦養生吃鍋 全家聚餐的好地方

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是呀，愛吃鍋的朋友們

連 吉伊卡哇 都大力推推推

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台北嗑火鍋哪裡去 ?

愛就跟我們移動腳步一起快樂GO唷!!

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大正町條通商圈「天香回味養生鍋」總店

☎：02-2511-7275

🏠：台北市中山北路一段135巷35號

官網:https://www.tansian.com.tw/

粉絲頁: https://www.facebook.com/tansian.tw/?locale=zh_TW

 

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