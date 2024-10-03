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花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

2024-10-03 02:35:04 寶貝小飄 人氣：77
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：549篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 花蓮市

造訪商家：

古早味米粉湯宵夜場
place花蓮縣花蓮市新港街42-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

今天宵夜吃哪家??
今晚就來吃花蓮宵夜美食，隱藏於巷弄間古早味美食
來份米粉湯，再切一盤淋上醬油膏的黑白切~最好再來杯古早味紅茶
營業至深夜兩點，夜晚不怕肚子咕咕叫
花蓮夜晚想吃宵夜，就來古早味米粉湯宵夜場吧!!

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

說到國民美食，你會想到那些呢??
美食寶島台灣，各地都有屬於自己代表性的美食
魯肉飯、臭豆腐、麵線、雞排、肉圓等等
可說是銅板美食的代表作~
話題轉到宵夜這塊，在夜晚肚子餓~但又不想吃太油膩!!
那就來吃古早味米粉湯宵夜場

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

位於花蓮巷弄間的古早味米粉湯宵夜場
販售多樣化的中式餐點，像是米粉湯、麵類、肉燥飯等等…
不只主餐好吃~黑白切小菜一要點上一盤來品嘗~
說真的地點真的很不好找，如果沒有仔細給它經過一下
你可能都會錯過難得嘗鮮的機會呢!!!

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

簡約的裝潢、寬敞又舒適的用餐環境
用餐起來十分不錯~
畫好想要吃得餐點後，至櫃檯買單回座位做好即可
稍等片刻餐點就會送上桌喔~
餐具在櫃台旁，記得先自取喔~

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

今天吃擔心晚上吃太多，來份米粉湯準沒錯
古早味的傳統滋味，湯回甘不死鹹，加點胡椒提味更對味喔!!
有湯有料，讓你夜晚罪惡感會稍微減低一些~

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

麵條主食提供五種麵條供你挑選
個人偏愛拉麵麵條，又Q又彈吃的更加順口
所以選拉麵又不加價，當然是選拉麵~
肉燥乾麵攪拌後，肉燥香氣與麵條完美結合
香純不死鹹，吃下去相當爽口呢~

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

喜歡麻醬乾麵的朋友，香濃麻醬香氣~也是不錯的選擇!!

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

疑~好像少了些什麼對吧!!!
沒錯就是小菜!!
吃了主菜，怎能少了爽口必搭的小菜呢!!!

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

清爽解膩好幫手，涼拌小黃瓜必吃選擇!!
酸甜爽超解膩，小黃瓜相當清脆~嘴中滋滋作響口感十足~

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

其他小菜如肝連海帶滷蛋都點上一份~
如果對於選擇有障礙，那可以選黑白切拼盤
老闆幫你配最經典的小菜，讓你吃的開心又滿意~

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

最後別忘記點上一杯紅茶來喝!!
古早味的爽口紅茶，不論是餐前飲用或是餐後飲品
都是超搭的~

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

古早味米粉湯宵夜場 在價格上屬於中低價格
米粉湯加肝連，也只要百元有找
也就是經濟實惠的銅板美食了~
在豪華一點，點個菜及紅茶~150左右可以輕鬆搞定~

不得不說這裡的價位及菜份量都給得相當足夠
以這價位來說，整體上CP值極佳~便宜又大碗
花蓮旅遊夜晚肚子餓麻??
那就來古早味米粉湯宵夜場
享受美味超值的古早味宵夜吧!!!

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

花蓮縣花蓮市[食]花蓮 古早味米粉湯宵夜場 巷弄間平價令人驚艷的好味道

古早味米粉湯宵夜場
花蓮縣花蓮市新港街42-1號
營業時間：17:00–02:00 (周日休息)

 

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