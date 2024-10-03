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(新竹美食)中央市場44攤「阿金黑糯米餃」--- 獨門黑白雙色糯米餃，湯圓外皮水餃內餡，入口Q彈軟嫩好滋味!

2024-10-03 08:34:00 SJKen 人氣：74
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窩客好文

SJKen

發表篇數：992篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

阿金黑糯米餃
phone03-5281979
place新竹市北區西門街2巷1號44室
作者本次評價：
4.50
美味度
5.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
4.50
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(新竹美食)「阿金黑糯米餃」(White and purple sticky dumpling, light dishes booth), Hsinchu, central market, SJKen, Oct 3, 2023(新竹美食)「阿金黑糯米餃」(White and purple sticky dumpling, light dishes booth), Hsinchu, central market, SJKen, Oct 3, 2023(新竹美食)「阿金黑糯米餃」(White and purple sticky dumpling, light dishes booth), Hsinchu, central market, SJKen, Oct 3, 2023(新竹美食)「阿金黑糯米餃」(White and purple sticky dumpling, light dishes booth), Hsinchu, central market, SJKen, Oct 3, 2023

 (本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

去年初訪新竹市，陸續吃了不少美食，一開始先造訪了觀光客雲集的新竹都城隍廟美食商圈，被裡面大多攤位沒冷氣，用餐空間狹窄到吃個餐點要跟鄰桌客人摩肩​擦踵所嚇到，就沒再造訪過，因為不想花錢還活受罪! 

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之後上網搜尋新竹美食，在地人推薦中央市場內有兩攤新竹獨門專賣糯米餃的攤位，原本兩家都想去嚐鮮，但第一家擁有70年歷史，位於中央市場92號攤的糯米水餃，是生意最好的攤位，但第一次造訪就被其非常奇葩的服務方式與用餐環境嚇到! 根據在地人告知，規矩是老闆娘還沒開口問你之前，客人不必開口點餐，也不會有人理你，因為不管客人有多少，點餐下廚收錢的都只有一位老闆娘,，我當天看到的情形也的確是如此，然後在等待的過程中，被廚房裡的一隻突然出現，活生生到處攀爬的大蟑螂嚇到，立馬起身離開!

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最後在中央市場繞了一圈後，發現了這家位於中央市場44攤，最邊角的「阿金黑糯米餃」，除了主打黑白雙色的糯米餃(嚴格來說是紫色與白色)外，也賣客家湯圓、餛飩、水餃、滷肉飯、炒麵飯與各類湯麵，客人雖不多，不管是在地老顧客，還是像我這種一看就知道是外地觀光客，老闆與老闆娘的服務態度都很好。

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當天點了一碗招牌「阿金黑糯米餃」(NT$60/碗)，一碗中有六顆糯米餃，糯米餃的口感，入口比起一般我們熟悉的餃子入口更為軟嫩綿密，你就想像內餡是水餃豬肉餡，但外皮像客家湯圓，一次就吃到湯圓加水餃的雙滋味，因為每顆糯米餃剛好一口大小，吃起來方便，湯頭配料中有骨肉、芹菜與又豐富，整個餐點好吃又平價，吃完又有飽足感， CP值一整個超高!

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下次如果有機會造訪新竹中央市場，首推這位於中央市場內44攤，餐點平價美味老闆又親切的「阿金黑糯米餃」。 

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阿金黑糯米餃(新竹市中央市場內)
營業地址 : 300新竹市北區中央市場44攤
營業時間：週二到週日 07:00 ~ 14:00 (每週一公休)
營業電話：(03) 528 - 1979

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

文章標籤
新竹美食 中央市場44攤 阿金黑糯米餃
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