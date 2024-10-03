(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

去年初訪新竹市，陸續吃了不少美食，一開始先造訪了觀光客雲集的新竹都城隍廟美食商圈，被裡面大多攤位沒冷氣，用餐空間狹窄到吃個餐點要跟鄰桌客人摩肩​擦踵所嚇到，就沒再造訪過，因為不想花錢還活受罪!

之後上網搜尋新竹美食，在地人推薦中央市場內有兩攤新竹獨門專賣糯米餃的攤位，原本兩家都想去嚐鮮，但第一家擁有70年歷史，位於中央市場92號攤的糯米水餃，是生意最好的攤位，但第一次造訪就被其非常奇葩的服務方式與用餐環境嚇到! 根據在地人告知，規矩是老闆娘還沒開口問你之前，客人不必開口點餐，也不會有人理你，因為不管客人有多少，點餐下廚收錢的都只有一位老闆娘,，我當天看到的情形也的確是如此，然後在等待的過程中，被廚房裡的一隻突然出現，活生生到處攀爬的大蟑螂嚇到，立馬起身離開!

最後在中央市場繞了一圈後，發現了這家位於中央市場44攤，最邊角的「阿金黑糯米餃」，除了主打黑白雙色的糯米餃(嚴格來說是紫色與白色)外，也賣客家湯圓、餛飩、水餃、滷肉飯、炒麵飯與各類湯麵，客人雖不多，不管是在地老顧客，還是像我這種一看就知道是外地觀光客，老闆與老闆娘的服務態度都很好。

當天點了一碗招牌「阿金黑糯米餃」(NT$60/碗)，一碗中有六顆糯米餃，糯米餃的口感，入口比起一般我們熟悉的餃子入口更為軟嫩綿密，你就想像內餡是水餃豬肉餡，但外皮像客家湯圓，一次就吃到湯圓加水餃的雙滋味，因為每顆糯米餃剛好一口大小，吃起來方便，湯頭配料中有骨肉、芹菜與又豐富，整個餐點好吃又平價，吃完又有飽足感， CP值一整個超高!

下次如果有機會造訪新竹中央市場，首推這位於中央市場內44攤，餐點平價美味老闆又親切的「阿金黑糯米餃」。

阿金黑糯米餃(新竹市中央市場內)

營業地址 : 300新竹市北區中央市場44攤

營業時間：週二到週日 07:00 ~ 14:00 (每週一公休)

營業電話：(03) 528 - 1979



(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。