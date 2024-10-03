中和福州乾拌麵:新北市中和區莒光路23號，電話: 02 3234 3243，營業時間:11:00-14:00、17:00-21:00

福州乾拌麵或稱傻瓜乾麵在台北到底有幾家，老實說我早就搞不清，但就我了解應該是從台北南區，或是更正確的說法是「小南門」一帶，而目前為止我最愛的一家「中原福州乾麵」也在那一帶，那是一碗改變了我對「乾麵」定義的麵館，那是2011年我跟著小吃教父舒國治老師腳步的一家乾麵。13年後，我又在中和嚐到一碗足以和那一碗比美的福州乾拌麵，並且，這家的滷味，尤其是松阪肉那是一絕。但記得，早點來，因為每天都有一塊，切完就明天請早。

中和福州乾拌麵，正確的地址是中和莒光路(不是板橋的莒光路)，地理位置離中和環球不遠。三環線比較近的應該是中原or板新站。

前面是餐車，後面是冷氣開放的內用區，生意強強滾..六點不到擠滿了用餐的客人，外帶還不少外帶的客人。

menu和一般乾拌麵倒也相去不遠，連餛飩、丸子、蛋包湯也都一個樣，燙清菜外帶生意最好的滷味。

滷味就是這一大鍋，愛吃什麼自己夾，肉論斤賣，切多少算多少，其中的松阪肉最受歡迎，因為只有一塊，晚來吃不到。

滷味的盤子邊上會寫上多少錢的紅字，加上兩碗乾麵，一碗綜合湯和燙高麗菜，吃得飽飽，價位個人是覺得合理。

桌上的調味料我幾乎沒動...但看大家都用這辣油加在乾麵上，我也加了一小匙。結論，直接吃比較香。

理論上福州乾拌麵和基隆乾麵的純魚有一點像，都是以豬油為底，基本則加上油蔥。記得第一次在中原福州看到時，心想這碗什麼也沒有的白麵能好吃嗎....不誇張這一碗跟那時差不多潔白，豬油香、麵香也相去不遠，堪稱好吃的亂七八糟，就是那種簡單到不能再簡單的乾麵，但就能讓你每一口都連說幾聲:「好好吃」。

因為看多數人都會加一、兩匙辣油進麵裡，照辦煮碗後也的確多了層次的香，但我還是偏好單純的福州乾麵，就跟舒國治老師說的那樣。

綜合丸湯，大骨帶點油蔥，規規矩矩的好喝，但基本上這類乾麵的湯差不多就這個味道。

餛飩、福州魚丸、貢丸、虱目魚丸、蛋包各一，也都有不錯的表現，但也就差不多一樣的等級。

滷味切了松阪、帶皮的豬腳肉、豆皮、小腸、蘿蔔，一共是290元。

松阪微脆軟Q，油質豐厚，甜得亂七八糟，醬汁同樣是微微偏甜和討喜的魯汁鹹和淡淡的中藥氣息，

豬腳肉很入味，鹹香油甜，帶皮的地方微微的Q彈，和松阪肉有不分勝負的美味，肉肉控記得都切上一份。

蘿蔔軟透入味，入口微微爆汁，湯香蘿蔔甜，飽嘴也涮嘴。

豆皮也是我偏好的口感，微微的滋潤，豆皮甜和醬汁的鹹香呼應，咀嚼端還有一點繞舌的豆汁。

腸子的份量也算是蠻多，沒有任何異味，滷汁到位也入味。但我比較愛油質更豐富的大腸!!!

燙高麗菜則沒啥好說，真要說就是脆、甜，原汁原味。

中和福州乾拌麵:新北市中和區莒光路23號，電話: 02 3234 3243，營業時間:11:00-14:00、17:00-21:00

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