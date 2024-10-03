SKATER JOHN 的粉絲們快來看！這隻超萌的滑板狗狗終於快閃來到新竹啦！💥 穿著藍色小帽、踩著生膠帆布鞋的 SKATER JOHN 真的可愛爆表，一出現就吸引了無數目光，現場大家都被牠萌到不行🐶💙！

這次快閃活動是在新竹 ROYALART_TW 藝展中心舉行，這個地方專注於把 IP（智慧財產）和當代藝術結合，並且提供創作者和 IP 持有者交流的場域，讓更多人能體驗到藝術和流行文化的完美融合。場地位於新竹東門圓環附近，位置非常方便，來這裡不僅可以看看藝術品，還能享受文青打卡的愜意氛圍。

這次的 odd CIRKUS X JOHN – CLOUDY DAYS 特別企劃

這次快閃活動還推出了一系列必收藏的聯名商品，像是 T 恤、水壺、滑板狗狗手辦，甚至還有限量外套提前曝光，款款都是讓人心動的必收單品！

一走進快閃店，迎面而來就是 SKATER JOHN 和 odd CIRKUS 聯名的形象牆，簡直是網美拍照打卡的好地方📸！

當天只要有購買商品的發票，就能兌換 SKATER JOHN 冰淇淋喔！消暑又甜蜜，絕對是粉絲們不想錯過的福利🍦

這次活動的重點當然不只限於潮流單品。像運動外套的設計就把舒適和時尚感結合得恰到好處，胸前的 SKATER JOHN 刺繡既低調又有型，無論是運動時穿還是日常出門，都可以輕鬆駕馭街頭潮流風格！8 月 31 日在 ROYALART_TW 限量發售，潮流控們千萬不要錯過！

現場還有可愛的水壺，設計貼心又實用，瓶身上印著 SKATER JOHN 的可愛圖案，隨身攜帶補水超方便，還能展現你的個性。

還有滑板鞋的推出，簡約風格的設計非常百搭，讓你無論是滑板時還是日常生活穿搭，都能走在潮流尖端。

另外，如果你是小物控，這次的快閃店也準備了不少小配件，比如五分割帽、鑰匙圈和寵物碗，這些都印有 SKATER JOHN 的可愛形象，隨身攜帶也很有趣味。

@royalart_tw

📅 快閃店期間：2024/8/31 ~ 9/6

📍 地點：新竹市東區中正路49號（新竹皇家時尚館4F）

快閃店首日，前 30 名排隊的朋友還能拿到限量贈品，包括 PVC 零錢包、金屬胸針和壓克力鑰匙圈，絕對是先搶先贏！如果你是超級粉絲，千萬別錯過這次快閃購物和抽獎活動！

另外，現在到 @royalart_tw 粉專參加抽獎，還有機會把 #新竹獨家JOHN地毯 帶回家！

這次的快閃不只是來看看熱鬧，更是一次難得的收藏機會，趕快來 ROYALART_TW 和 SKATER JOHN 一起潮流狂歡吧！🎨🛹

街頭極限運動巡迴賽

8/31(六) 13:00-15:30 有 S.K.A.T.E 八強賽

8/31(六) 16:00-18:00 BREAKING BATTLE街舞活動