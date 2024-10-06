位在宜蘭頭城的「滿山望海」咖啡廳可是當地超人氣的打卡景點，這裡最大的賣點就是無敵的海景，靠著太平洋，面對著龜山島，隨手一拍都是大片風景！店內採用峇里島風格設計，讓人瞬間有種置身南洋的感覺。雖然這裡是餐廳，但來的人很多其實是為了拍照打卡，二樓的觀景平台直接面對大海，沒有任何遮蔽，天氣好的時候怎麼拍都漂亮，超適合放空打卡的一個地方！

餐廳資訊

滿山望海 名稱 : 滿山望海

電話 : (03)977-6788

地址 : 宜蘭縣頭城鎮大坑路211號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-18:00

公休時間 : 依官方公告為主

訂位連結 : 滿山望海| 享什麼訂位.候位

粉絲專頁 : 滿山望海

Instagram : 滿山望海(@ms.wh.tc)

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◆ 訂位方式

1. 一週前網路預訂

2. 預計用餐日期前一天打電話確認是否還能訂位

3. 直接現場後位

搭乘台鐵到頭城站再步行過來，時間約18分鐘左右，再炎炎夏日下真的會走到全身汗，店面的位置就在堤防步道旁邊的白色建築物

餐廳環境

餐廳一走進去，就會看到設計感十足的櫃台和廚房，頭頂上的吊燈讓整個空間氛圍非常好。

店內座位不少，每個區域之間的空間也保留得很充足，不用擔心上菜時會被打擾。

右邊座位區還有樓中樓設計，落地窗外就是一片海景，非常適合和朋友一起坐在這裡聊天、用餐。

二樓的座位區是這裡的重頭戲，整片海景座位分為前後兩排，不管你坐哪裡都能看到美麗的大海。

雖然夏天人很多，但每個座位都有電風扇，配上海風吹來的涼爽感，還是挺舒適的！

有個平台區還特別提供給大家拍照，龜山島的景色更是這裡的一大亮點。

菜單

餐點介紹

這次我們點了兩杯飲料、一個披薩和後來追加的炸物拼盤。

飲料部分，點了「四季春青茶」和「柚子百香氣泡飲」，四季春泡得剛剛好，喝起來沒有澀味，非常順口；氣泡飲則是先有百香果的酸甜，後來才慢慢浮現柚子的香氣，兩款都很適合炎熱的天氣。

披薩我們選的是「六吋茄汁牛肉丸PIZZA」，牛肉丸經過壓扁後再進窯烤，烤得熟透又多汁

披薩上滿滿的起司拿起來還會牽絲，吃起來香濃又酥脆，真的是越吃越上癮。

旁邊的小沙拉也讓整個餐點更均衡，沙拉清爽又開胃。

追加的炸物拼盤選了「塔塔雞米花+黃金脆薯」，這份量真的很大！

雞米花外酥內嫩，搭配塔塔醬的酸甜鹹味，讓人忍不住一口接一口

薯條也炸得剛剛好，金黃酥脆，完全沒有油膩感。

甜點則選了「伯爵奶茶生起司」，這款甜點光一上桌就能聞到淡淡的伯爵茶香。

切開來，蛋糕的綿密質地配上濃郁的起司和伯爵茶的茶香，簡直是完美的收尾，讓人回味無窮！

結語

來到「滿山望海」用餐，絕對不只是吃一頓飯，更多的是享受這片無敵海景，邊吃邊看著龜山島，完全放鬆心情。這裡的餐點會隨著季節變換，讓每次來都有不同的美食體驗。雖然低消規定是必須的，但配上這樣的美景真的超值，想找個地方逃離都市放鬆一下，這裡絕對是好選擇！建議大家記得提前訂位，因為這裡常常秒殺哦！