【桃園美食推薦】中壢、內壢必吃牛肉麵｜清牛堂清燉牛肉麵(桃園最好吃的牛肉麵)

提到桃園平價美食、Ubereats外送美食推薦，位於內壢火車站、中原大學、中原文創園區附近的「清牛堂清燉牛肉麵」，招牌清燉牛肉麵、紅燒牛肉麵以新鮮美味和料多實在聞名，是家桃園人氣超高的牛肉麵店之一，可說是桃園中壢、內壢隱藏版美食，深受當地人和遊客的喜愛。

清牛堂清燉牛肉麵│交通

Google地圖請點我 > 內壢火車站到清牛堂清燉牛肉麵-內壢店

目前「清牛堂清燉牛肉麵」有內壢店與中壢店，搭乘大眾交通運輸工具的話，從內壢火車站步行約10~15分鐘，可以抵達「清牛堂清燉牛肉麵-內壢店」。

Google地圖請點我 > 內壢火車站到清牛堂清燉牛肉麵-中壢店

安妮王這次前往的是「清牛堂清燉牛肉麵-中壢店」，從內壢火車站或中壢火車站，搭乘1路公車至「台灣拉鍊站」下車，步行約5~10分鐘就到囉~

快來桃園景點一日遊吧~

「清牛堂清燉牛肉麵-中壢店」附近有中原大學、中原文創園區等桃園景點，真羨慕住在這附近的學生與當地人，可以吃到牛肉超級多的牛肉麵XD

清牛堂清燉牛肉麵-中壢店│環境介紹

安妮王假日中午來到「清牛堂清燉牛肉麵-中壢店」，白底黑字的招牌，還蠻顯眼的。

輕輕推開木質門，明亮的燈光與可愛逗趣的牛牛牆面，給人溫馨的感覺~

用餐環境有單人位、方桌可供選擇，適合單人、情侶、朋友、家庭等小型聚餐。

鍋碗瓢盆、筷子湯匙、椒麻醬、辣油、香濃豆腐乳醬，就連外帶用的塑膠袋，清牛堂全部都準備好了，真是太貼心了~

另外，在清牛堂吃飽喝足後，在自助回收區放好餐具後，還可以洗個手，乾乾淨淨地離開店家，這麼優良的用餐環境，值得回訪!!!

清牛堂清燉牛肉麵│菜單

好玩、好看的清牛堂自助點餐機

看完清牛堂的菜單後，可以到自助點餐機或掃碼點餐，菜單豐富多樣，主打新鮮的清燉牛肉麵與川味紅燒牛肉麵、牛肉湯、招牌油蔥拌麵等，以及自製祖傳家常手藝小菜，像是川泰秘醬鮮魚皮、醋酸海帶根、涼拌海蜇皮、醋溜黑木耳、滷味豬耳絲、涼拌皮蛋豆腐等，還有真空包能買回家喔~

在店員親切的介紹下，安妮王點了招牌「清燉牛肉麵」、「川味紅燒牛肉麵」與「招牌油蔥拌麵」，小菜點了「川泰秘醬鮮魚皮」與「糖粒花生小魚」，非常適合搭配牛肉麵享用。

清牛堂清燉牛肉麵│招牌清燉牛肉麵

有生以來吃過最霸氣的牛肉麵-招牌清燉牛肉麵

價格：190元

清牛堂的招牌清燉牛肉麵一上桌，滿滿的蔥花鋪滿在清澈的湯面上，還有大塊軟嫩的牛肋條，十分誘人!!!

這牛肋彷彿不用錢似的狂撒XD

每一塊都精選精瘦與油花相間的部位，入口即化且不乾柴，軟嫩的口感超好吃。

Q彈嚼勁的麵條

清牛堂的麵條則使用日本小麥製成，呈現出均勻的黃白色澤，吃起來彈牙且富有嚼勁，搭配清甜濃郁的牛骨蔬菜湯底，湯頭味道清爽且不油膩。

清牛堂獨家牛肉麵創新吃法

除此之外，招牌清燉牛肉麵搭配椒麻醬與香濃豆腐乳醬，創造一麵兩吃新享受~

當加入獨門椒麻醬拌麵時，麻香四溢，微辣的口感刺激味蕾，讓麵條更具風味。

而搭配豆腐乳醬品嘗牛肋，豆腐乳的鹹香與牛肉的鮮美完美融合，增添豐富的味覺饗宴。

這兩種獨特的醬料使這碗清燉牛肉麵的風味更加多樣，滿足各種大朋友、小朋友的需求。

清牛堂清燉牛肉麵│川味紅燒牛肉麵

中國老師傅真傳的道地川味-紅燒牛肉麵

價格：190元

清牛堂的另一項招牌-川味紅燒牛肉麵，以深紅色的湯頭呈現出濃郁的川味特色，香氣濃郁。

大塊軟嫩的牛肋條豪邁鋪在麵上，牛肉口感鮮嫩多汁，入口即化，微辣的湯頭與清爽的蔥花，呈現鮮美順口的牛肉麵。

值得一提的是，雖然是川味紅燒牛肉麵，滿滿的紅色感覺應該要超級辣；然而，這碗紅燒牛肉麵的辣度適中，連不常吃辣的安妮王也能樂在其中。

整碗麵的辣度適中，對不常吃辣的人來說也能接受，而喜愛重口味的饕客則可以添加辣椒醬，自由調整辣度，享受香辣爽口、辛香濃郁的牛肉麵風味。

清牛堂清燉牛肉麵│招牌油蔥拌麵

簡單極致的銅板美食-招牌油蔥拌麵

價格：80元

清牛堂的招牌油蔥拌麵，採用日本小麥製作的麵條，Q彈有勁，新鮮酥炸的紅蔥頭搭配秘方蔥油及佐料，讓整碗麵散發出鹹甜交織的迷人香氣。

滑順的麵條與微甜爽口的油蔥，越嚼越香，簡單的台灣味，卻令人難以忘懷，是永遠吃不膩、令人難以忘懷的台灣古早味~

清牛堂清燉牛肉麵│川泰密醬鮮魚皮

低卡招牌小菜-川泰密醬鮮魚皮

價格：50元

清牛堂的自製祖傳料理，這斗大、晶瑩剔透的魚皮，融合了四川的辣味與泰國檸檬的酸甜，不僅Q彈滑嫩無腥味，口感酸辣爽口；而且富含膠原蛋白，低卡路里、低熱量，是一道既健康又美味的開胃小菜。

清牛堂清燉牛肉麵│糖粒花生小魚

聚餐必備下酒菜-糖粒花生小魚

價格：50元

金黃酥脆的糖粒花生小魚，裹上晶亮的糖霜，小魚乾細緻脆口，入口瞬間展現出鮮甜與鹹香的完美結合，與微甜的糖粒交織出豐富的層次感。

花生香氣濃郁，咬下去後酥脆滑順，與小魚乾的鹹味形成對比，吃起來香脆可口，為這餐畫上美好的句點。

清牛堂清燉牛肉麵│外帶服務

如果在清牛堂不小心點太多吃不完，不用擔心~

店內提供便利的自助外帶服務，讓你可以將美味的牛肉麵和小菜帶回家慢慢享用。

清牛堂清燉牛肉麵│評價

安妮王這次到「清牛堂清燉牛肉麵」用餐，點了招牌「清燉牛肉麵」，一端上桌，滿滿的蔥花和大塊牛肋條就讓人眼前一亮，牛肉軟嫩得入口即化，麵條彈牙有嚼勁，搭配牛骨蔬菜熬製的湯頭，真是清爽不油膩。而且，清牛堂還有獨家的椒麻醬和豆腐乳醬，拌麵、沾牛肉都超級提味，讓整碗麵風味更加多元。

另外，還有「川味紅燒牛肉麵」，雖然是紅燒湯頭，但辣度溫和，讓不吃辣的我也能享受這一碗濃郁的川味牛肉麵。

再加上好吃的小菜「川泰秘醬鮮魚皮」和「糖粒花生小魚」，口感豐富、開胃爽口，真是讓人一口接一口，停不下來。

最後一定要推薦清牛堂的「喜牛牛霸王牛肉麵」!!!

只要550元，就能享有超大分量的三人份，牛肋條多到嚇人，還可以任選清燉或紅燒2種口味，整個超划算，絕對適合一家人或朋友聚餐時來享受這一碗霸氣十足的牛肉麵~

清牛堂清燉牛肉麵│聯絡資訊

店名：清牛堂清燉牛肉麵

中壢店：320桃園市中壢區福州二街492號

內壢店：320桃園市中壢區環中東路57號55號1樓

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:30

臉書：清牛堂清燉牛肉麵

IG：qnt_tw

Ubereat菜單：

近期活動：10/10-10/13店休四天，參加台北國際清燉牛肉麵比賽，現場還有調理包的展售，有機會可以來看看我們~

活動因颱風影響臨時通知，若有預約體驗的朋友再請協助調整體驗時間，感謝您的支持。

✨詳細活動資訊 > https://www.travel.taipei/zh-tw/event-calendar/details/56228

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