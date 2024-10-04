說到上週日我們前往東勢參加2024東勢多奇妙小旅行導覽活動，待中午結束行程之後，就順道前往位於東勢郵局對面的【舒食提案-澆蓋飯】享用午餐。

這是一間由東勢在地人獨創品牌，至於何謂澆蓋飯，簡單講就是「以肉＋醬，澆到飯/麵上的定食」。就如同店名【舒食提案-澆蓋飯】所意，讓客人們完食之後，感覺是舒服的，不過飽、不過油、不過鹹，但依然有精緻的美妙滋味。

我們從活動終點東勢客家文化園區往中山路方向前行，僅步行約兩分鐘即抵達【舒食提案-澆蓋飯】，這一間標榜提供低GI少鹽少油清爽無負擔便當店，店面位於中山路上相當顯眼，最讓人喜愛的是【舒食提案-澆蓋飯】餐點搭配相當豐富，數十種搭配餐盒任君選擇，所以非常受到當地上班族、居民、往來遊客們喜愛，不論是內用、外帶、外送也都相當方便喔！

｜台中東勢區。舒食提案-澆蓋飯｜

地址: 台中市東勢區中山路48號

電話: 04-2577-1756

營業時間: 平日 11:00~13:30 17:00~19:30 假日 11:00~14:00 (公休每月另外公布)，詳見粉專或google商家資訊

舒食提案-澆蓋飯: 臉書粉專 ｜ Instagram

歡迎內用、外帶、外送，聯繫請洽LINE: @854peufz

｜舒食提案-澆蓋飯。整體外觀｜

台中東勢區的舒食提案-澆蓋飯位於東勢郵局對面，就在當地最熱鬧的中山路上，店面外觀設計相當吸睛，紅底白字明亮的招牌簡潔有力。窗戶及入口處採透明設計，方便讓路過的顧客看到裡面用餐的熱鬧氛圍。

至於店鋪門面有些許日式風格的既視感，木質元素更加營造出濃厚的文青氣息氛圍，店面外觀設計相當容易吸引顧客進入用餐，享受道地美味健康營養的澆蓋飯餐盒。

▼舒食提案-澆蓋飯。整體外觀

▼舒食提案-澆蓋飯。開放式點餐、取餐、結帳櫃台。

▼舒食提案-澆蓋飯。整體外觀

▼舒食提案-澆蓋飯也可以使用LINE PAY付款，無須現金支付，帶手機出門就可以輕鬆購買餐盒超方便！

▼舒食提案-澆蓋飯。整體外觀，阿里山高山冷泡茶30元/1瓶

｜舒食提案-澆蓋飯。室內空間｜

舒食提案-澆蓋飯的內部空間設計既舒適又有氛圍，讓人用餐同時感受到輕鬆愉悅。店內採用簡約設計桌椅，搭配暖色調的燈光，營造出一種溫馨的用餐環境。座位配置相當簡單，分成雙人、四人桌椅、吧檯長桌式的單人座位區，適合不同的用餐需求。

開放式廚房設計讓顧客可以看到店家專注製作澆蓋飯的過程，增強了用餐的互動感相當有趣。舒食提案-澆蓋飯整體內部空間設計，讓顧客享受美食的同時，也能感受到一種輕鬆愉快的用餐氛圍。

▼舒食提案-澆蓋飯。室內空間

▼舒食提案-澆蓋飯。室內空間

▼舒食提案-澆蓋飯。室內空間，也有準備嬰兒座椅供來此用餐的客人使用。

▼舒食提案-澆蓋飯。店內也可以掃描QR Code線上點餐，點餐完成在前往櫃台結帳即可。

▼舒食提案-澆蓋飯。室內空間餐具回收區

｜舒食提案-澆蓋飯。2024最新菜單｜

舒食提案-澆蓋飯2024最新菜單，店家標榜低GI少鹽少油清爽無負擔便當餐盒，主菜則有五花牛、豚燒肉、嫩燉雞。每一種類主菜分別可以選擇澆蓋飯或烏龍冷麵，配料有王道、薑汁、蒜香、油蔥、泡菜、起司，蔬菜可選綜合生菜、炒溫時蔬，當然也可以單點長香米、烏龍冷麵、溫泉蛋、韓式泡菜及阿里山冷泡茶，數十種搭配任君選擇。

(圖片取材至舒食提案-澆蓋飯)

▼剛開始西莉亞不太了解如何點餐，經過服務人員說明之後，才得知澆蓋飯先選飯/烏龍麵，再選牛/豬/雞，後選生菜/炒菜，可另加油蔥/泡菜/起司。相當有趣的點餐方式，但也因此可以訂製專屬於自己的澆蓋飯餐盒喔！(笑)

(圖片取材至舒食提案-澆蓋飯)

｜舒食提案-澆蓋飯。製作過程｜

我們點好餐點之後，接著就是澆蓋飯製作過程，首先選擇新鮮的配料，如白飯、烏龍冷麵、肉類、蔬菜，最後淋上醬料。這一過程如同調色板。整個製作過程不僅僅是烹飪，還是享受創造的樂趣，每一步驟都能帶來期待與驚喜。

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程，新鮮時蔬營養滿分。

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程

▼當然也可以選擇特製韓式辣炒年糕雞片澆蓋飯，滿口長香米搭配微辣韓式辣炒年糕雞片超滿足，對於喜愛這味的朋友們，簡直是一番好滋味啊..

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程，澆蓋飯的蔬菜搭配則以「基底」+「配菜」為主，基底蔬菜有兩款，可供客人選擇。

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程，五彩繽紛鮮蔬讓人品嚐起來清爽無負擔。

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程，滿滿五花牛鋪滿在烏龍冷麵上，老闆可真是不計成本啊..

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程，既然名為澆蓋飯，肯定要舀上一大匙香氣四溢的醬汁，為澆蓋飯增添靈魂，光視覺享受就令人期待這般美味。

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程，接著在五花牛上面蓋上一大匙油蔥，油蔥香氣更增添餐盒美妙好滋味。

▼舒食提案-澆蓋飯。製作過程，最後再為綜合生菜添加千島醬，啾C口味超滿足！

▼舒食提案-澆蓋飯提供蔬菜清雞湯，湯底清淡而不油膩，入口時清爽舒適，不會有厚重的油脂感。6種蔬菜的自然甜味與雞骨的鮮味相融合，蔬菜清雞湯甘甜清爽，給人一種溫潤的口感，內用可續碗。

｜舒食提案-澆蓋飯。餐盒介紹｜

這次我們在舒食提案-澆蓋飯總共點了五花牛油蔥烏龍冷麵*1組、韓式辣炒年糕雞片+起司*1組、阿里山高山冷泡茶*2瓶，接著就讓西莉亞分享這般美妙滋味給您們唷。

▼舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵、韓式辣炒年糕雞片+起司、阿里山高山冷泡茶

｜舒食提案-澆蓋飯。韓式辣炒年糕雞片+起司｜

舒食提案-澆蓋飯韓式辣炒年糕雞片+起司，是對韓國美食的一種獨特詮釋，這一道融匯了韓式風味的澆蓋飯，不僅美味還能吸引不同族群的饕客。年糕和雞肉在韓式辣醬的包裹下，散發出濃郁的香氣令人垂涎。

Q彈的年糕搭配嫩滑的雞片，咬下去時口感層次分明，融化的起司混合熱騰騰的長香米，看著起司拉絲視覺好享受，也為這一道料理增添濃郁的奶香與絲滑感，提升了整體味道的豐富度。

鮮紅的辣醬、金黃的雞肉和白色起司形成了美麗的視覺對比，這一道料理的熱辣感與豐富的風味，使其成為一道溫暖的料理，韓式辣炒年糕雞片再加上起司點綴，真是一道集色、香、味於一身的美食，也帶來了無比的享受和滿足感。

▼舒食提案-澆蓋飯。韓式辣炒年糕雞片+起司

▼舒食提案-澆蓋飯。韓式辣炒年糕雞片+起司，齁甲欸糖心蛋。

｜舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵｜

舒食提案-澆蓋飯其中最熱賣的五花牛油蔥烏龍冷麵，結合五花牛的鮮嫩與烏龍冷麵的清爽，非常適合在炎熱的天氣中享用。滑順的烏龍麵搭配鮮嫩的五花牛，形成了獨特的口感對比，牛油的香氣讓每一口都更加豐富。

五花牛的豐富油脂與蔥香交融，帶來誘人的香氣，醬汁的搭配則增添了一絲微酸的清爽感，進而平衡了油膩感。鮮亮的烏龍冷麵搭配金黃的五花牛和翠綠的油蔥，視覺上令人食欲大開。烏龍冷麵的清爽口感在炎熱的天氣中尤其受歡迎，讓人倍感舒暢清爽解膩。

▼舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵

▼舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵

▼舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵

▼舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵

▼舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵

▼舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵

▼舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵

｜舒食提案-澆蓋飯。阿里山高山冷泡茶｜

舒食提案-澆蓋飯的阿里山高山冷泡茶，這款茶品西莉亞相當推薦，它將阿里山特有的高山茶葉利用冷水浸泡而成的茶飲，具有清新的口感和怡人的香氣，淺嚐了一口，茶香在唇齒間流轉，帶著一絲純香甘甜溫潤著喉嚨，確實相當適合冷泡飲用。

這一款阿里山高山冷泡茶可以讓茶葉的香氣充分釋放，同時保持清爽的口感，與熱泡茶相比，冷泡茶的口感更為柔和，茶味不易過於苦澀，品嚐起來尾韻帶著一股香濃獨有的甘甜香氣。冷泡茶的飲用方式保留了茶葉的營養，無需添加糖或其他甜味劑，健康又美味。

▼舒食提案-澆蓋飯。五花牛油蔥烏龍冷麵、韓式辣炒年糕雞片+起司、阿里山高山冷泡茶

｜舒食提案-澆蓋飯。用餐心得｜

台中東勢區的舒食提案-澆蓋飯，可提供給您們作為一種快速的用餐選擇，無論是忙碌工作日還是輕鬆周末出遊，都是一種方便又滿足的選擇。舒食提案-澆蓋飯不僅是一頓美味餐點，更是一種是視覺享受和味覺滿足，讓人回味無窮。

大家要是有機會來到台中東勢遊玩，或是騎乘單車漫遊東豐自行車道，行程結束之後，西莉亞相當推薦舒食提案-澆蓋飯，低GI少鹽少油清爽無負擔便當餐盒，營養健康又美味喔！

(圖片取材至舒食提案-澆蓋飯)

｜台中東勢區。舒食提案-澆蓋飯｜

地址: 台中市東勢區中山路48號

電話: 04-2577-1756

營業時間: 平日 11:00~13:30 17:00~19:30 假日 11:00~14:00 (公休每月另外公布)，詳見粉專或google商家資訊

舒食提案-澆蓋飯: 臉書粉專 ｜ Instagram

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