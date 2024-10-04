這家永康刀削麵就位在永康街的巷弄中，距離捷運東門站步行約八分鐘，以前說到永康街就會想到牛肉麵，這家老字號的永康刀削麵除了必點的牛肉麵外還有蕃茄牛肉麵、水餃還有超大碗的炸醬麵，店裡還提供各式小菜，想吃吃看牛肋條和手工刀削麵的牛肉麵的話可以來這家永康刀削麵嚐嚐

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1.永康刀削麵︱交通、營業資訊

永康刀削麵

住址：台北市大安區永康街10巷5號

電話：02 2322 2640

營業時間：11：00~14：00;17：00~20：30



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2.永康刀削麵︱餐廳環境

餐廳環境蠻普通的就是一般家常麵店，旁邊有小菜、醬料和酸菜可以自取

3.永康刀削麵︱菜單

份量有大小可以選擇還不錯，價格在永康街來說算是正常

4.永康刀削麵︱牛肉麵（大）刀削$280

除了牛肉麵外還有蕃茄牛肉麵，在這兩種麵我猶豫了很久，麵體除了手工Q彈有勁的刀削麵以外還有細麵可以選擇，大碗份量蠻多的，特別的是牛肉是用我喜歡的牛肋條，軟嫩中又帶著牛肉香，湯頭就較為普通，因為我喜歡重口味的牛肉麵，所以覺得沒什麼辣感，吃一半原味再加辣椒吃還不錯

5.永康刀削麵︱炸醬麵（大）細麵$110

老公點的炸醬麵賣110有點貴，但端上來以後份量驚呆我們，這.....應該是兩人份吧，拌勻後麵體沾著炸醬的鹹香鹹度適中，但真的太多了吃一半就宣告放棄，沒事真的不要點大碗

6.永康刀削麵︱水餃（15個）$110

水餃還算可以但是是高麗菜餡的，我個人比較偏好韮菜

7.永康刀削麵︱小菜

8.永康刀削麵︱個人評價

刀削麵條跟牛肋條的牛肉我個人還蠻喜歡的，會考慮下次吃吃看蕃茄牛肉麵，但會先去吃還沒吃過的牛肉麵店為主，不過在永康街吃完還能慢慢悠閒的散步，感受不同於其他市區的氛圍，還不錯