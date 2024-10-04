台中法式丼飯推薦！台中約會、台中聚餐、大墩五街文心路超人氣熱門美食推薦、中秋、雙十聚餐首選

台中市南屯區必吃美食「法丼」

主打將法式料理與台式丼飯完美融合 重新詮釋了丼飯的概念

激推熟成櫻桃鴨胸與剝皮辣椒蔥油松阪豬

經過嚴謹的低溫烹調與爐烤 再搭配法式元素的醬汁與烤蔬菜

帶來耳目一新的味覺體驗 還能免費加飯、加湯及當日小菜一次 讓你吃飽飽

原文: 法丼｜全台唯一法式丼飯！低溫烹調爐火直烤 創新美味 超值享受 最親民的法式料理在法丼。菜單價位(台中南屯丼飯/蓋飯/烏龍麵)

法丼在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:法丼-大墩店



法丼電話:04-24730-506（歡迎來電訂餐外帶）LINE:@525vupic

法丼營業時間:11:30 - 14:30 /17:30 - 20:30



法丼FB: 點我

法丼IG: 點我

法丼地址:台中市南屯區大墩五街328號（近文心路南屯捷運站）

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以法丼為主

文章內有法丼地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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法丼大墩店位於台中市南屯區大墩五街328號 坐落在大墩五街和大英西一街的十字路口

鄰近文心森林公園 交通便利 周邊有多個停車場 停車相當方便

全透明的落地玻璃窗設計 讓人一眼就能看到店內的質感氛圍

走進法丼 有種置身於浪漫的法式小餐館 寬敞明亮的環境 簡約且時尚的裝潢

營造出一種輕鬆愉悅的氛圍 兩人座的配置可隨需求合併成四人或多人座位

無論是情侶約會、家庭聚會 還是與朋友聚餐閒聊 都能找到一個舒適的位置

如果是獨自前來 吧檯座位是個理想選擇 能近距離觀賞烹飪過程

料理皆是現點現做 使用新鮮食材製作 原肉經過精細熟成、低溫烹調 再淋上法式醬汁及加上烤蔬菜

法式料理與台式丼飯完美融合 半透明開放式廚房 可以一邊欣賞主廚的烹飪過程

飲用水、調味料自助 還有置物籃可放包包及物品

法丼菜單價位



主餐有丼飯和蓋飯、烏龍麵三種 套餐也有四種ABCD可以搭配

品項相當豐富 價位185元起 部分餐點還可以加價主食肉品加量的

法丼｜香草牛肝菌菇牛肉清湯

服務人員會用熱湯沖泡 過程讓人倍感療癒 當熱騰騰的清湯倒入碗中

牛肉從粉嫩轉為誘人的淺褐色 香氣瞬間爆發 碗中還加入了洋蔥及日本山藥

當牛肉與牛肝菌的香氣相互融合 令人垂涎欲滴 喝起來清爽不油膩

法丼｜燉煮濃厚豬肉湯

若不吃牛也有提供燉煮濃厚豬肉湯

乳白色的湯頭 喝起來醇厚香甜 散發出濃郁的肉香

讓人忍不住一口接一口 根本停不下來

法丼｜日本山藥

爐烤山藥烤得香氣四溢 入口即化 山藥綿密的口感中帶有淡淡的鹹味和胡椒的香氣 非常迷人

法丼｜蔥油剝皮辣椒松阪豬丼飯

配菜包括半熟溫泉蛋、櫛瓜、南瓜片和杏鮑菇 全部都烤得恰到好處 鎖住了蔬菜的水分

配上醃製洋蔥 帶有簡單的醋酸味道 越吃越開胃 松阪豬切成方便入口的小塊 口感Q彈 香氣迷人

搭配蔥油剝皮辣椒醬汁 鹹中帶辣 一片松阪豬配上白飯 香氣四溢 令人難以抗拒

法丼｜熟成爐烤櫻桃鴨胸丼飯

白飯上鋪滿了油亮的焦糖色鴨胸 每片鴨胸都煎得微焦酥脆 光看就讓人垂涎欲滴

旁邊點綴著櫛瓜和烤南瓜 最後再放上一顆半熟溫泉蛋 視覺和味覺的雙重享受

法丼的特色在於將肉品先舒肥 再利用高溫烙烤 瞬間鎖住肉質的甜美與鮮嫩

並搭配主廚自製的柑橘香柚醬 增添酸爽果香 夾起一片鴨胸

外皮酥脆 咬下去肉汁四溢 鴨肉鮮嫩多汁 毫無乾柴感 令人難以抗拒

櫻桃鴨胸拌入蛋汁滋味更誘人

法丼｜招牌鹹酥脆薯

YUNO身為薯條控 即使來到丼飯專賣店也忍不住要點上一份

脆薯粗細適中 金黃的色澤和誘人的香氣讓人垂涎 拌入蒜碎、蔥花 並搭配主廚特調的香料粉

再配上黑松露蛋黃醬、青檸明太子醬和糖醋醬 每種醬料都帶來別具一格的風味 讓人欲罷不能

法丼｜自熬冬瓜檸檬&冷萃咖啡

冬瓜檸檬味道 酸甜爽口 經典的自然風味 就是愛古早味

冷萃咖啡選用肯亞日曬中焙咖啡豆 喝起來相當濃郁 帶點微酸 尾韻會回甘 當作飯後飲料真的好清爽解膩

法丼-大墩店

📍台中市南屯區大墩五街328號

🕑11:30–14:30, 17:30–20:30

📞04 2473 0506

經過附近時不妨也來嘗嘗看吧!!