礁溪溫泉，是目前自己會去泡湯的幾個固定溫泉景點其中之一，而不久前去礁溪泡大眾湯，在從礁溪火車站步行到目的地長榮鳳凰酒店途中，看到這次要分享的CACAO D’OR可可德歐工匠巧克力，一開始是被每日限量黑雪公主霜淇淋的宣傳看板所吸引，等到進店後，發現這間宜蘭職人手工巧克力店的商品，有結合宜蘭在地食材，並且部分特色BON BON巧克力有獲得ICA亞太區世界巧克力大賽獎項（Asia-Pacific International Chocolate Awards），除了買回家自己享用外，對要找礁溪伴手禮送禮的人，可可德歐巧克力也是好選擇呢！

這次去泡礁溪長榮鳳凰酒店大眾湯，在步行途中看到的可可德歐工匠巧克力，店面位置是在健康路上，離自己當天目的地相當近，如果是從礁溪轉運站過來，只要穿過礁溪溫泉公園，然後再走一小段路就會到了。

進來可可德歐工匠巧克力店裡，看到整體展售空間並不大，而後方的製作區，如果幸運的話，就可以看到職人實際製作手工巧克力過程。

雖然一開始目標是每日限量黑雪公主霜淇淋，但進來後才知道可可德歐部分BON BON手工巧克力商品有ICA亞太區世界巧克力大賽獎項肯定呢！

在點黑雪公主霜淇淋前，先看一下當天可以買的巧克力商品吧！

以6入、9入、12入BON BON禮盒形式販售的可可德歐手工BON BON巧克力，以當天現場看到的，總共有15種口味可供選擇。

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