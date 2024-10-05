▲炎炎夏日的台北，這天我們二個女人 在京站時尚廣場之『合點壽司 がってん寿司 京站店』有個聚餐的美好時光。



▲千百次的經過，還第一次進入京站百貨逛逛。

▲這一天與 Kathy 好友聚餐，我們先在京站三樓的商城逛逛，這棟大樓的生活機能真好。

▲沒想到平常日的午後，京站裡逛街的人潮滿滿的，每家餐廳都要預定，否則要在現場等候。

▲《合點壽司 がってん寿司 京站店》在台北車站旁的京站時尚廣場三樓，現場訂位，還在門口等了五組客人。

▲原木和風雅緻裝潢，整個用餐環境讓人很舒心。

▲吧台的座位，也有桌位；就是一個人來用餐，獨享美食，也是很不錯的。

▲《合點壽司 がってん寿司》是來自日本北海道迴轉壽司，現點現做新鮮上桌，可以使用平板點餐，或者直接拿取迴轉台上的現做壽司料理。

▲我們是使用平板點餐。平板上的種類分類蠻清楚的，裡面有三貫五貫等的壽司組合，依自己的意願點菜，比較划算。

▲《合點壽司 がってん寿司》的專業壽司師傅站在吧台內，食材可現點現做，送到客人的手中品嚐。

▲除了桌位上面有精緻擺盤的旋轉壽司，每桌有自助水、抹茶、薑片，讓客人自行取用，悠閒的用餐。 ​

▲入座後，先來杯熱茶吧。

▲精緻抹茶粉加入熱水裡，整個用餐的儀式感上身。

▲「優惠推薦五貫壽司」$338

▲「優惠推薦五貫壽司」有赤海佬、鰈魚緣側、鮭魚、黑鮪魚大腹、️大關竹莢魚等五個精緻的壽司，整個擺盤美麗，新鮮看得到，更不用說海風的新鮮美味了；一口一個，一次五種海鮮口味的滿足。在這艷夏裡，特別的爽口開胃。

▲ Kathy 很欣賞這裡的用餐環境，以及日式壽司料理。

▲「茶碗蒸」$58

▲店家的「茶碗蒸」滑嫩香郁，非常可口。

▲「鰻魚茶碗蒸」$98

▲喜歡鰻魚的我，對於「鰻魚茶碗蒸」當然滿意得很。

▲「酪梨鮭魚壽司」$128

▲「酪梨鮭魚壽司」夏天柔美的酪梨，加點哇沙米，辛香點亮鮭魚豐富油脂，增添壽司的層次口感，美。

▲加點：二貫的「鮪魚壽司」$70

▲一直很喜歡鮪魚的細緻肉質，加上Q彈的壽司飯，美味無法擋，減肥一向是明天的事。

▲加點：「帆立貝味噌湯」$168

▲吃壽司一定要點味噌湯才合拍，蘿蔔爽口，加上海鮮風味，料多味美，整碗就讓人暖心暖胃。

▲《合點壽司 がってん寿司》來自日RDC的品牌，旗下有迴轉壽司、水產、拉麵店等，在日本地區是家連鎖店，位於台北車站旁的京站店，是《合點壽司 がってん寿司》在台灣的第二家海外分店，打破傳統職人精神，奢華的美味；精緻日式料理，道道精緻壽司，讓人驚豔，特地寫來分享一下。

『合點壽司 がってん寿司 京站店』

地 址：台北市大同區承德路一段1號京站時尚廣場3樓

電 話：02 2555 6638

營業時間：11:00～21:30

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