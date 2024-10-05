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《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北海道迴轉壽司 in『合點壽司 がってん寿司 京站店』 Ivenの窩食在分享

2024-10-05 00:50:00 Ivenの窩 人氣：6,074
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：519篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

合點壽司 京站
place台北市大同區承德路一段1號3樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

▲炎炎夏日的台北，這天我們二個女人 在京站時尚廣場『合點壽司 がってん寿司 京站店』有個聚餐的美好時光。《京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北海道

《京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北海道
▲千百次的經過，還第一次進入京站百貨逛逛。

《京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北海道

《京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北海道

▲這一天與 Kathy 好友聚餐，我們先在京站三樓的商城逛逛，這棟大樓的生活機能真好。《京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北海道

《京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北海道

▲沒想到平常日的午後，京站裡逛街的人潮滿滿的，每家餐廳都要預定，否則要在現場等候。

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

《合點壽司 がってん寿司 京站店》台北車站旁的京站時尚廣場三樓，現場訂位，還在門口等了五組客人。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

▲原木和風雅緻裝潢，整個用餐環境讓人很舒心。《京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北海道

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

▲吧台的座位，也有桌位；就是一個人來用餐，獨享美食，也是很不錯的。《京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北海道

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

《合點壽司 がってん寿司》是來自日本北海道迴轉壽司，現點現做新鮮上桌，可以使用平板點餐，或者直接拿取迴轉台上的現做壽司料理

《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

▲我們是使用平板點餐。平板上的種類分類蠻清楚的，裡面有三貫五貫等的壽司組合，依自己的意願點菜，比較划算。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

《合點壽司 がってん寿司》的專業壽司師傅站在吧台內，食材可現點現做，送到客人的手中品嚐。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

▲除了桌位上面有精緻擺盤的旋轉壽司，每桌有自助水、抹茶、薑片，讓客人自行取用，悠閒的用餐。 《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北 《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

▲入座後，先來杯熱茶吧。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

▲精緻抹茶粉加入熱水裡，整個用餐的儀式感上身。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

「優惠推薦五貫壽司」$338

「優惠推薦五貫壽司」赤海佬鰈魚緣側鮭魚黑鮪魚大腹、️大關竹莢魚等五個精緻的壽司，整個擺盤美麗，新鮮看得到，更不用說海風的新鮮美味了；一口一個，一次五種海鮮口味的滿足。在這艷夏裡，特別的爽口開胃。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

Kathy 很欣賞這裡的用餐環境，以及日式壽司料理。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

「茶碗蒸」$58

▲店家的「茶碗蒸」滑嫩香郁，非常可口。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

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「鰻魚茶碗蒸」$98

▲喜歡鰻魚的我，對於「鰻魚茶碗蒸」當然滿意得很。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

「酪梨鮭魚壽司」$128

《京站美食》來自日本北海道迴轉壽司，現殺鮭魚秀，現點現做新鮮

「酪梨鮭魚壽司」夏天柔美的酪梨，加點哇沙米，辛香點亮鮭魚豐富油脂，增添壽司的層次口感，美。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

合點壽司_7.jpg

▲加點：二貫的「鮪魚壽司」$70

《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

▲一直很喜歡鮪魚的細緻肉質，加上Q彈的壽司飯，美味無法擋，減肥一向是明天的事。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

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▲加點：「帆立貝味噌湯」$168

▲吃壽司一定要點味噌湯才合拍蘿蔔爽口，加上海鮮風味，料多味美，整碗就讓人暖心暖胃。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

 《合點壽司 がってん寿司》來自日RDC的品牌，旗下有迴轉壽司、水產、拉麵店等，在日本地區是家連鎖店，位於台北車站旁的京站店，是《合點壽司 がってん寿司》在台灣的第二家海外分店，打破傳統職人精神，奢華的美味；精緻日式料理，道道精緻壽司，讓人驚豔，特地寫來分享一下。《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北

 

 

『合點壽司 がってん寿司 京站店』
地       址：台北市大同區承德路一段1號京站時尚廣場3樓
電       話：02 2555 6638
營業時間：11:00～21:30
粉絲團：《北車京站美食》現點現做精緻新鮮壽司/奢華的美味/來自日本北 https://www.facebook.com/gattensushi.tw

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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京站美食 北車美食 京站時尚廣場 京站日式料理 京站 Ivenの窩食在分享 北車京站美食
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