30年前的台灣為家具出口大國，品質與價格在國際市場極具競爭力，享有「家具王國」之封號。走一趟位於台南市白河區的美雅家具觀光工廠，導覽廊道中看見美雅家具的風華歲月，品讀台灣家具產業的興衰史。有趣的 DIY 課程，在動手做的過程，享受木工樂趣，親子友善值得推薦。



跟隨導覽老師的腳步，走入美雅家具觀光工廠的導覽廊道，第一站是企業文化區與品牌故事區，故事牆訴說著美雅家具創辦人施天慶先生白手起家的故事，這也是台灣的家具產業的縮影。世事多變！在美雅家具超過四十年的企業歷史中，唯一不變的是維護家具傳統產業的用心，期望透過觀光工廠的呈現，將師傅製作家具的過程、手藝及專業知識與遊客分享。



美雅家具自 1978年創業以來，致力於家具研發設計與創新，提供人們更豐富的生活美學體驗！工廠名稱「美雅」二自來自經營理念「工藝美學。品味雅緻」。



美雅家具觀光工廠的導覽廊道「木頭的奧秘」，透過視覺、觸覺、嗅覺、聽覺等互動體驗，了解木材的特性與運用，觀察木材自身獨特的紋理和顏色，體驗從樹木到家具的奇幻之旅。



一座緬甸柚木剖面佈滿同心圓，年輪清晰可數，導覽老師表示：日照強烈、雨量豐沛，細胞會較大，年輪顏色會較淺且排列疏鬆，如果日照較少、天氣乾冷少雨，細胞會比較細小，年輪顏色會較深而緻密，數年輪的方法要一淺一深一起數，才是完整的一年。



每一種木材因材質密度的不同，敲擊時會產生高低不同的音階與聲響。一座木製音樂盒有 27片木板，能敲擊出 27種不同的音調，拿起音槌敲敲看，是能否敲出你熟悉的樂曲。



「工欲善其事，必先利其器」在木工職人體驗區可以一覽木工老師傅珍藏的手工具，也能拿起刨刀體驗鉋刀的操作。



每件家具都需經過繁複的工序，才能完美地交到使用者手中，在生產製程區可欣賞早期 1:1 的手繪設計圖，還能完整的了解木工流程，連精細的「車枳」、「雕刻」、「拼花」、「塗裝」等工藝技法也都一一呈現，也可動手體驗「榫卯」的結合。



一處椅子牆，是最受參觀者歡迎的「網美牆」，從美雅家具公司成立第一張椅子，到紐約時尚品牌 Tory Burh 指定打造的設計款式，讓參觀者隨著椅子設計的演變，走一趟時光之旅。



無論家具材質如何演變，木頭總是深受大眾喜愛，木頭與生活區有鄉村、北歐、古典、經典美式與現代日式等五種最夯的家居風格，你喜歡哪一種？



有趣的 DIY 課程，製作一個屬於自己的作品，在動手做的過程，享受木工樂趣。



檜筷樂樂手作趣 DIY，檜木條夾在製具上，推動小刨刀一刀一刀向前刨，將檜木條頭刨成筷子，手作的樂趣不單在於作品的完成，而是製作的過程。



刨好的筷子經過砂紙磨平粗糙的表面，就能請工作人員在筷子上進行雷射雕刻，可以刻中文也能刻英文，想加上圖案也沒問題。刨下的檜木屑分裝到二個網袋中，就成為天然的香包，有著迷人的檜木香氣。



鑰匙圈上色 DIY



商品展售區，滿滿的木製創意商品與有趣的木製玩具，讓人愛不釋手想要通通買回家。



「龜兔賽跑」讓烏龜和兔子形狀的木頭在斜坡道上奔跑，超有趣的。



對居家裝潢有特別的需求 (長/寬/高/顏色) 或沒靈感？沒問題！參觀美雅家具觀光工廠位於二樓的樣品室，多樣的傢俱擺設一定讓你有想法，美雅家具還可提供尺寸調整服務，裁切椅腳、調整座高都可以。



美雅餐廳區，嚴選天然食材、堅持新鮮現做，品項以鍋物與套餐為主，也有鬆餅與各式茶飲、咖啡。



昆布鍋



戶外休憩區寬闊的草皮區有多個可愛的藝術裝置，適合學齡兒童遊戲與親子同樂，也適合拍美照。



美雅家具觀光工廠



地址：台南市白河區馬稠後里甘宅101-1號

電話：06 681 7456

營業時間：09:00 - 17:00 (週一、二公休)

定時導覽：早上10:00 及下午 2:00

門票：全票100元，當日門票可全額折抵館內消費，含DIY體驗、文創商品，新鮮現做的美味餐飲。

FB 專頁。搜尋：美雅家具觀光工廠

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