今天吃什麼？這句話已經成為現代人每天必說的一句話了！但常常聽到大家的回答不是不知道，就是隨便今天就帶大家看看奶昔精選的七家台北商業午餐必吃名單吧！
—燒烤類—
[台北信義區]Maple Tree House 楓樹韓國烤肉～CNN評比最好吃的韓式燒肉
如果中午想幫同事慶生非常推薦楓樹烤肉，東西好吃不用說整體環境也很棒，肉的品質真的不錯！壽星還有招待韓式蒸蛋一份喔！
[台北內湖區]誰說280元吃不到日式燒肉～赤虎商業午餐包你滿意！牛舌也太好吃了吧！
在內湖賣場附近的赤虎燒肉，不論是午餐還是晚餐其實cp值都不錯，想看晚餐點我，肉味增配飯就可以吃掉一碗飯了﹙白飯可續﹚。
—火鍋—
22︰02的火鍋食材用料都非常講究，豆製品真的吃過會忘不了，招牌的蔬菜醬更是一絕，以商業午餐的價格來看真的是非常值得來吃。
—排餐—
[台北松山區]台北松山意舍酒店17樓Que原木燒烤餐廳～來個商業午餐的約會，主菜到甜點樣樣都美味
Que原木燒烤餐廳這家也是慶生約會首選，從沙拉到甜點表現都很不錯，加上17樓的高樓欣賞一下風景非常愜意。
[台北中山區]經典牛排老店雅室牛排，商業午餐輕鬆入手～牛排外酥內軟戰斧豬排霸氣上桌＠大直旗艦店/大直牛排推薦
雅室牛排真的是經典老店了，旗艦店選在美麗華大直商圈這邊真的是好眼光，品質穩定環境氣氛都不錯就不用多說了吧！有壽星蛋糕一份。
[台北信義區]Texas Roadhouse德州鮮切牛排390元吃商業午餐@微風松高店
德州鮮切牛排相信大家也不陌生，最具代表特色的是那熱騰騰鬆軟有彈性的麵包，和每桌都有的蒜味花生，三五好友一起來聚一聚非常適合。
[台北中正區]老字號復古牛排館，商業午餐不用500元！雞尾酒沙拉棒免費招待-紅爐牛排館
紅爐牛排館真的是老字號的西餐牛排館了，從民國77年開業至今， 對於這種充滿復古氛圍的老式西餐廳，我真的情有獨鍾，彷彿就是要來一場浪漫復古的約會，穿上你最帥/漂亮的衣服，手上拿著鮮花，跟我一起手牽手走進時光隧道吧！
[台北內湖區]高貴不貴DA ANTONIO by 隨意鳥地方，商業午餐晚餐CP值高＠內湖花市概念店
CP值高的商業午餐不稀奇,重點是這家還有商業晚餐呢!自從內湖花市二樓餐廳改成隨意鳥地方後，就一直想來嘗鮮看看，內湖花市店算是旗下較為平價的一間，非常適合入手，讓我們來享受一下高貴不貴的午餐體驗吧。
—港式飲茶—
[台北中山區]創新港點好吃好看又好玩，商業午餐2-4人套餐好入手-唐點小聚＠美麗華店
最後這家唐點小聚算是比較新的店，是欣葉旗下的品牌，想吃點港粵料理非常推薦，料理都有一定的水準，以套餐的形式讓大家都吃的到，環境也非常舒適。
以上這些商業午餐可以算是新手入門，當然還有更多好吃的商業午餐，等待奶昔慢慢探店囉～歡迎留言給我，什麼是你覺得必吃的商業午餐？我們下次見！
希望大家喜歡今天的分享喔