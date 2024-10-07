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台北市大安區台北商業午餐精選特輯│燒烤、火鍋、牛排、港點樣樣吃的到，上班族的小確幸～約會慶生都適用，持續更新中！

2024-10-07 18:10:05 奶昔樂園 人氣：33
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窩客好文

奶昔樂園

發表篇數：144篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

Maple Tree House 楓樹韓國烤肉
phone02-8780-9222
place台北市大安區光復南路585號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北市大安區台北商業午餐精選特輯│燒烤、火鍋、牛排、港點樣樣吃的到，上班族的小確幸～約會慶生都適用，持續更新中！

今天吃什麼？這句話已經成為現代人每天必說的一句話了！但常常聽到大家的回答不是不知道，就是隨便台北市大安區台北商業午餐精選特輯│燒烤、火鍋、牛排、港點樣樣吃的到，上班族的小確幸～約會慶生都適用，持續更新中！今天就帶大家看看奶昔精選的七家台北商業午餐必吃名單吧！

—燒烤類—

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如果中午想幫同事慶生非常推薦楓樹烤肉，東西好吃不用說整體環境也很棒，肉的品質真的不錯！壽星還有招待韓式蒸蛋一份喔！

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在內湖賣場附近的赤虎燒肉，不論是午餐還是晚餐其實cp值都不錯，想看晚餐點我肉味增配飯就可以吃掉一碗飯了﹙白飯可續﹚。

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—火鍋—

台北市大安區台北商業午餐精選特輯│燒烤、火鍋、牛排、港點樣樣吃的到，上班族的小確幸～約會慶生都適用，持續更新中！[台北中山區]22:02火鍋。樂活 商業午餐一樣精彩吃飽飽

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22︰02的火鍋食材用料都非常講究，豆製品真的吃過會忘不了，招牌的蔬菜醬更是一絕，以商業午餐的價格來看真的是非常值得來吃。

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—排餐—

台北市大安區台北商業午餐精選特輯│燒烤、火鍋、牛排、港點樣樣吃的到，上班族的小確幸～約會慶生都適用，持續更新中！[台北松山區]台北松山意舍酒店17樓Que原木燒烤餐廳～來個商業午餐的約會，主菜到甜點樣樣都美味

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Que原木燒烤餐廳這家也是慶生約會首選，從沙拉到甜點表現都很不錯，加上17樓的高樓欣賞一下風景非常愜意。

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雅室牛排真的是經典老店了，旗艦店選在美麗華大直商圈這邊真的是好眼光，品質穩定環境氣氛都不錯就不用多說了吧！有壽星蛋糕一份。

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德州鮮切牛排相信大家也不陌生，最具代表特色的是那熱騰騰鬆軟有彈性的麵包，和每桌都有的蒜味花生，三五好友一起來聚一聚非常適合。

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紅爐牛排館真的是老字號的西餐牛排館了，從民國77年開業至今， 對於這種充滿復古氛圍的老式西餐廳，我真的情有獨鍾，彷彿就是要來一場浪漫復古的約會，穿上你最帥/漂亮的衣服，手上拿著鮮花，跟我一起手牽手走進時光隧道吧！

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CP值高的商業午餐不稀奇,重點是這家還有商業晚餐呢!自從內湖花市二樓餐廳改成隨意鳥地方後，就一直想來嘗鮮看看，內湖花市店算是旗下較為平價的一間，非常適合入手，讓我們來享受一下高貴不貴的午餐體驗吧。

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—港式飲茶—

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最後這家唐點小聚算是比較新的店，是欣葉旗下的品牌，想吃點港粵料理非常推薦，料理都有一定的水準，以套餐的形式讓大家都吃的到，環境也非常舒適。

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台北市大安區台北商業午餐精選特輯│燒烤、火鍋、牛排、港點樣樣吃的到，上班族的小確幸～約會慶生都適用，持續更新中！以上這些商業午餐可以算是新手入門，當然還有更多好吃的商業午餐，等待奶昔慢慢探店囉～歡迎留言給我，什麼是你覺得必吃的商業午餐？我們下次見！

台北市大安區台北商業午餐精選特輯│燒烤、火鍋、牛排、港點樣樣吃的到，上班族的小確幸～約會慶生都適用，持續更新中！希望大家喜歡今天的分享喔 台北市大安區台北商業午餐精選特輯│燒烤、火鍋、牛排、港點樣樣吃的到，上班族的小確幸～約會慶生都適用，持續更新中！

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