彰化芬園吉利小屋甜點工作室｜彰化139縣道旁隱密的咖啡館，下午茶茶品.手作甜點好吃！

彰化芬園吉利小屋甜點工作室是來到芬園必訪的咖啡館，隱藏在彰化139縣道挑水古道旁的咖啡館，神秘氛圍讓人想穿越進來瞧瞧呀！芬園美食吉利小屋甜點工作室的板娘將這裡變成小孩嬉戲的場所，可以在這裡喝咖啡吃甜點，手作甜點、手作餅乾都很不錯吃呢！再來壺紅茶～這愜意時光真棒，跟我一樣喜愛喝咖啡、喝茶、吃甜點的朋友～絕對要來啦！附近景點：彰化芬園福榕宮

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彰化芬園吉利小屋甜點工作室在哪？

芬園美食推薦吉利小屋甜點工作室位在福榕宮旁的鳳梨田間，最好的方式直接打google map就能找到目的地，住址是彰化縣芬園鄉大彰路一段672巷，附近有廟宇可以暫停車。

在彰化芬園能有一處小秘境真的很不可思議，這裡的環境給人感覺很神秘，透過地中海氛圍的藍白階梯往前走，要先穿越一間密室，馬賽克拼貼真的挺美的才能抵達目的地呀！

柳暗花明又一村，眼前的景象好療癒，天啊！這是我喜歡的綠油油的草坪，光看就覺得超討喜～空間很棒。

舊舊的三合院透過板娘的巧手才有這番的景緻，很美拍的地方～老宅院散發出不同魅力，一磚一瓦、每個小角落看著三合院或是其他地方都別有番趣味在。

店裡的手作甜點都很搶手，很建議來訪時可以點來吃吃呦！

馬賽克磁磚的吧台太亮眼了，一入內就被冷氣吹得很愉快，不過我還是喜歡外面的露天座位～

這裡的小巧思與設計感是分讓你榮入情境中了呢？

這裡完全就是孩子們的天堂，可以在這奔跑玩耍，玩玩溜滑梯，小孩的歡笑聲不斷，看來是個很迷人的地方～忍不住就想要推薦一下了呢！

一心二葉琥珀色，台茶18號紅茶是我自己喜愛的，這日喝太多咖啡可以換點不同的飲品，可回沖的整壺熱飲～搭配手工餅乾，坐在這都覺得好幸福。

玫瑰巴斯克乳酪蛋糕，不甜不膩口，還有著淡淡的花香，口口都讓我挺驚奇的，難怪網路很多人說來這裡必點甜點啦！

Kiwi在這裡大概一小時多才離席，想要找個隱密空間喝茶休憩，這裡會是很棒的選擇。

可愛的溜滑梯，讓孩子在這裡可以玩耍、奔跑，完全就是消耗電力的好去處。

彰化芬園吉利小屋甜點工作室甜點真的很優，再加上茶品，樣樣都百元，真的好平價呦！隱藏在139縣道挑水古道旁的咖啡館，神秘到想直接穿越進來瞧瞧呀！彰化美食芬園下午茶推薦吉利小屋甜點工作室，板娘將這裡變成小孩嬉戲的場所，可以在這裡喝咖啡吃甜點，手作甜點、手作餅乾都很不錯吃呢！再來壺紅茶～這愜意時光真棒，想要來點隱密感十足的咖啡館，這兒絕對是你的首選啦！附近景點：彰化芬園福榕宮

吉利小屋甜點工作室

住址：彰化縣芬園鄉大彰路一段672巷80號

電話： 0901 197 635

營業時間：10:00–17:00六日營業

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