天天生蠔之夜！台北美食推薦這家She’ll Oyster bar 敘，對於生蠔愛好者來說，來生蠔吧大嗑生蠔喝上一杯白酒，可以說是人生的至高享受，但台灣其實專業的生蠔吧其實並不多，而且也生蠔多半也是來自日本生蠔，對於生蠔狂熱份子，能吃到法國活體生蠔那才是人生一大享受啊，She’ll Oyster bar 敘是近期新開幕的以生蠔為主題的餐廳，不僅有來自法國的活生蠔外，愛吃生蠔的朋友也可以挑戰超浮誇的生蠔塔，吃到你叫不敢啦！

She’ll Oyster bar 敘｜交通方式、停車資訊

She’ll Oyster bar 敘就位在台北東區大安路一段接近市民大道這邊的小巷子裡，距離捷運忠孝復興站也很近，開車的朋友可以直接停到市民大道停車場，純白色系店面外觀設計非常低調，如果不是看到外面的招牌跟菜單，很難看出是什麼樣的店

She’ll Oyster bar 敘｜用餐環境

She’ll Oyster bar 敘用餐環境也是走白色系的高雅風格，空間雖小但別具質感，大面積的玻璃窗還有半透明的雨遮天花板，引進溫和的自然光線，桌椅擺飾也都很有質感，加上輕音樂，用餐氣氛十分悠閒

除了一般的用餐桌位外，這裡還有吧台坐位區，算是搖滾區第一排吧，法國活體生蠔都是現點現開，坐吧台可以就看師傅開生蠔唷

She’ll Oyster bar 敘｜菜單

She’ll Oyster bar 敘店名中的She’ll是『殼』的意思，所以菜單上的菜色幾乎都是以有殼貝類為主，主打的當然是新鮮空運法國活體生蠔，可是可遇不可求的珍品啊，再來如果是人多我建議點CP值超高的日本生蠔塔＆派對組合，點越多省越多，點最多36顆日本大生蠔，換算一下一顆才90元左右！

She’ll Oyster bar 敘｜推薦必點

雖然She’ll Oyster bar 敘是以一些小食小份量的貝殼類料理為主，但實際上的份量其實也不算小，越多人來可以品嘗到更多樣性的貝類料理唷

新鮮空運法國活體生蠔，因為要看當天空運到貨的生蠔種類有什麼，不見得每天都有相同的法國生蠔，今天有吉拉朵、芬蒂克雷生蠔，都是點了現開，新鮮度絕對是一流的

活體現開的生蠔口感就是不一樣！海味十足且毫無腥味，肉質也會帶點脆度，然後每種生蠔的味道保線都很鮮明，吉拉朵生蠔肉質肥美結實，口感彈韌，風味細膩層次豐富，帶有鮮明的海洋鮮味和生蠔的香甜，還混合了一絲乳香與微妙的榛果尾韻，芬蒂克雷生蠔則是以其多層次的風味著稱，鮮甜中帶有清新的果香，伴隨著微妙的海洋鹹味，還透出一絲奶油般的細滑口感，尾韻悠長，帶有淡淡的礦物質風味，基本上吃過一次現開的法國生蠔就回不去啦

生蠔塔（36顆），法國生蠔口感風味都非常出色，不過相對的他的價位也比較高，如果你是講求想大口暢快的吃生蠔，值究點生蠔塔吧！雖然日本生蠔的風味不似法國生蠔那樣令人印象深刻，但鮮度跟豐滿飽嘴度可是無所匹敵，絕對可以讓你吃好吃滿

而且日本生蠔都有挑過且指定尺寸，每一顆都是又大又肥美，入口鮮甜且蠔無腥味，擠點檸檬超級好吃！

焗烤300g特大生蠔，如果不敢吃生的，也有像這樣的焗烤日本大生蠔，而且是超巨無霸尺寸，生蠔熟度拿捏得恰到好處，生而不腥，熟而甘美，一口吞下肥美的生蠔，外層薄薄帶有鹹度的起司更加撐托出生蠔的甘甜肥美

She’ll招牌貝類沙拉，很少看到貝類跟生菜沙拉的搭配，由於She’ll Oyster bar 敘對於貝類的深度了解，將適合的貝類口感與沙拉做結合，Ｑ彈鮮甜的鮑魚、干貝等貝類與爽脆生菜結合，非常對味！而且份量很多，人多可以點來分食

比利時淡菜鍋，是使用馬祖淡菜！淡菜口感嫩滑多汁，入口時鮮美的海洋風味立即散發出來，肉質緊實但不失柔軟，搭配的湯汁濃郁而香醇，融合了蒜香、白酒的酸甜與香草的清新，使每一口都充滿層次感與豐富的味覺體驗，湯汁可以沾裹麵包一起吃唷

干貝蛤蠣雞白湯拉麵，吃過的人都說是被生蠔耽誤的拉麵店，雞白湯湯頭真的有夠強，雞濃厚湯底喝起來蠻濃稠的，而且雞湯的香氣非常濃郁，也很容易吸附湯汁，麵體非常有彈性，ＱＱ的，且多干貝與蛤蠣的魚介風味，根本可以獨立出道開拉麵店了

小漢堡組合，算是She’ll Oyster bar 敘的創意料理，將廣島生蠔、九孔鮑、淡菜、扇貝裹上特製麵衣油炸，再搭配各種不同風味的美乃滋及生菜，麵包也是專屬特製的，入口有著美式漢堡豪邁的口感，細細品味看以感受到和風料理般的精緻風味

烤特大海蛤，這海蛤可是市面上少見的超大尺寸，是特別從雲林採購而來，不過度調味，光是大蛤蠣本身的鮮度就超好吃了！

煎干貝魚子醬，使用生食級的北海道大干貝兩面煎香，再加上海味十足鹹香的世界三大珍饈美饌之一的魚子醬，不同層次的海味鮮甜在口中交織，非常厲害！

剝皮辣椒蛤蠣湯，剝皮辣椒蛤蠣湯頭鮮美，帶有剝皮辣椒的微辣與獨特的辛香，讓味覺瞬間被喚醒，蛤蠣的肉質鮮嫩多汁，鮮甜的海味與辣椒的香氣完美融合，每一口湯都充滿了溫潤的口感

對於生蠔愛好者來說，She’ll Oyster Bar 敘幾乎是完美之選。不僅提供來自法國的頂級新鮮生蠔，還能挑戰極具視覺衝擊的超巨生蠔塔，此外，這裡的創意貝類料理風味獨特，讓貝類愛好者絕對不容錯過

She’ll Oyster Bar 敘

地址：台北市大安區大安路一段19巷20號

營業時間：15:30-23:30（週一二公休）

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