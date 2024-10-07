山裡面 巷弄間，新開幕的一泊三食 野奢露營，採用號稱美國勞斯萊斯等級露營車，全台第一座全面採用原裝進口Airstream露營拖車的主題野奢露營。

除了露營車真的很高級又寬敞以外，還有超美的玻璃屋餐廳一泊三食以及西班牙親子電動腳踏車體驗！當然不能錯過風箏DIY，自己做的風箏自己放，加上鯉魚潭旁的湖光山色以及綠意盎然大自然風光，這裡盡量保留原生態，採用環保材質木桁架，讓建築與風景融合一體，暢遊鄉野果園間，你也在風景裡。

小巷清風｜交通位置

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-8號

服務專線：0965-610360

訂房專線：0965-610360

官網：小巷清風 ｜快速訂房

國道一號

南下 →下三義交流道→鯉魚潭水庫苗52鄉道→卓蘭台三線144.5k右彎酸柑湖農路上山→五分鐘抵達。

北上 →台中系統交流道接國道四號(往豐原方向)→石崗東勢→卓蘭台三線144.5k右彎酸柑湖農路上山→五分鐘抵達。

大眾運輸

搭乘台鐵至豐原火車站或泰安火車站，轉搭計程車抵達園區(約30-40分鐘）。

坦白說，去過這麼多豪華露營

這裡還真的是最親近大自然的，非常環保綠建築

大量採用木建材與染布，與農村風景很是融入。

看似簡陋的櫃臺

有著最親切的熱情招呼

這裡的員工是很真誠的招待

看得出來她們是真心喜歡這裡。

強烈提醒大家！需要自備毛巾

不然就需要自費購買喔，因為老闆很堅持要落實環保

所以盥洗用具（含毛巾）請自備，不然就需要花錢買。

還有高爾夫球車幫忙載送行李跟沿途導覽

這裡是戶外休息區

有大片綠草地跟露天桌椅。

這裡應該以後會長出大片藤蔓吧我猜。

旁邊就真的是果園喔，是不是超親近大自然的。

為了搭配玻璃屋餐廳，附近的造景也都跟著浪漫了起來

就位於鯉魚潭湖畔喔，走到底可以看到鯉魚潭湖光山色美景。

小巷清風｜原裝進口Airstream奢華露營車

身為全台唯一全園區使用原裝進口Airstream露營拖車，還是得認真介紹一下這號稱是美國勞斯萊斯等級露營車。

這可是美國百年露營車品牌Airstream

主打一個入門露營者也能在山中享受舒適的現代露營。

比我住過的露營車都還要長且寬敞

還可以遮陽，然後外面擺上沙發桌椅就感覺是個家了。

在這山裡面，露營車的存在一點都不違和。

我們住的是獨立園區

兩台露營車共用一座庭園

被周邊果園跟樹蔭圍繞，很是幸福。

我們剛好選在大樹旁這一台露營車，涼快很多喔。

還有半露天lobby

露營車裡面設施也非常齊全

電視、沙發、冰箱、廚房、雙人床、衛浴等..一應俱全。

重點是空間也沒想像中的小。

光是這床就贏了，可以好好伸展

當然不是什麼大尺寸空間，但至少兩個人睡沒問題。

有兩座沙發呢。

這迷你廚房雖然不能開伙

但放點小家電還有擺飾也超好看。

冰箱超大！有冷藏與冷凍空間。

還有迎賓飲料，氣泡水、舒跑、可樂等…

衛浴是分開的，可淋浴

廁所除了馬桶以外還有小小洗手檯，吹風機是活動的。

有些衛浴使用須知很重要，需要認真看說明。

盥洗用具（含毛巾）需自備，但紙拖鞋這裡有提供

然後茶包、咖啡包以及迎賓小點心是鳳梨酥喔。

小巷清風｜玻璃屋餐廳 Le.Alley

純白建築玻璃物，由環保材質木桁架打造的綠建築。

蓋在大樹下，自然灑落的光影絕美。

手作甜點下午茶

提供的一泊三食，其中一餐就是下午茶。

手作甜點很豐富，飲料也給的很大杯，我個人覺得很喜歡。

晚餐｜主廚精選BBQ＋鍋物套餐

晚餐則是提供燒烤＋鍋物，份量確實很超值。

是說在這山林田野間，能吃到這麼豐盛的燒烤鍋物，真的很滿足了。

晚餐還可以加點啤酒暢飲，畢竟來這裡不喝一下怎麼可以。

這裡的甜點不錯吃喔。

店狗真的好乖，一直默默陪我們吃晚餐。

健康蔬果早午餐

早午餐真的好大份量！完全不輸外面早午餐水準。

入園時就需要選填隔天早午餐的主餐，選擇很多種，誠意很有。

看到份量與精緻程度真的有嚇到！

這水準就算單賣早午餐也沒問題啊。

宵夜｜烤棉花糖

為了讓我們晚上沒事做，

還提供烤爐木材讓我們自己點火烤棉花糖。

晚上的園區真浪漫

點了燈以後又是另外一幅風景了。

風箏DIY

住宿客人每人會送一組風箏DIY

於下午茶甜點過後製作並直接拿到園區裡施放

自己畫的風箏自己放的概念。

我們有自備圖文作家 不死兔

直接把我們都畫在風箏上了，開心。

大人小孩都在草地上奔跑蹦跳放著風箏

西班牙電輔三輪車體驗

住宿客都有的西班牙電輔三輪車體驗，

可騎乘30分鐘，其實園區周邊騎一輪就差不多了。

這裡的自行車都好歐洲喔。

選擇很多，造型超美

親子電動車超可愛

另外巨輪帥氣自行車也好好看

聽說這一台都十萬起跳的，衝著這價格 都必須去體驗看看。

騎著騎著還發現有羊欸

邊騎邊玩，可以更深入認識園區。

總之…又一次野奢露營插旗，這家的露營車真的有讚

不愧是原裝進口 百年品牌 Airstream 的高級露營車，內裝好豪華。

周邊景點推薦

這家最有名的其實是每年4~6月是繡球花季，園內有6萬株的繡球花，提供繡球花藝術造景，大片繡球花園以外，還有夢幻繡球花冰淇淋與繡球花小火車，這麼美又超大的園區，入園只要200元(100元還可折抵園內消費)，六歲以下兒童免費，很可以欸。

不過我們這次是七月底來的，已經過了花季好可惜，但還好仍有火鶴、蘭花、香草和波波草等花卉撐場面，不過光是這片綠意盎然還有各種繁花綻放就很值得一來，明年有機會再衝繡球花季…（繼續閱讀）

小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-8號

服務專線：0965-610360

訂房專線：0965-610360

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