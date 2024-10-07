是許多在地人推薦的蛋黃酥爆米香專賣店和伴手禮。蛋黃酥薄皮酥脆不甜膩，自製出來的紅土鹹鴨蛋和客製化的紅豆餡鹹甜適中，別有一番風味。
招牌LOGO相當可愛，米香伯一手拿一盤蛋黃酥，一手拿爆米香工具。
最近朋友朋友去藤山步道散步順便買了這家的蛋黃酥來給我們吃，做蛋黃酥的有很多家，但他們家的鹹蛋黃味道跟別家不太一樣，所以吃了之後會有印象。口感上除了有蛋黃的鬆軟之外，還有微微的Q彈，吃起來有鹹蛋的香味，但味道是甘甜的，不會是那種很鹹膩的感覺。
跟朋友約在139縣道喝咖啡，順道繞過來店裡看看，店裡的擺設跟一般傳統的糕餅店差不多，目前以蛋黃酥為主打商品，詢問後才知道蛋黃吃起來不同，是因為用生鴨蛋自己加上紅土與獨家的辛香料醃製，每批最少需要18-25天左右，要看天氣的變化來做調整，不用現成的主要就是想跟別家的口味做個區別......( 繼續閱讀食記介紹 )
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