台中市東勢區是中部地區知名的美麗山城，除了自然景觀之外，這裡還擁有許多歷史悠久的建築和街道，西莉亞有幸參與【2024東勢多奇妙小旅行】導覽活動，這次活動我們先從東勢客家文化園區揭開序幕。這一座由東勢舊火車站改建而成的東勢客家文化園區，館內詳細介紹關於產業、客家語言、以及人文特色，其文化底蘊相當深厚，非常值得推薦與深度旅遊。

接著我們騎乘單車來上一場東勢商圈巡禮，不論是傳統手工豆腐店、裕豐製麵廠、東勢青草店，或是修鞋店，通通都是見證著東勢商圈曾經的風華絕代，更是每一代東勢人心裡最深刻的印記。

當然不容錯過的還有在地文化廟宇：巧聖仙師開基祖廟與鯉魚伯公廟，更是當地居民宗教信仰精神所託，最後再將腳步停留在樟腦故事館，除了體驗手作活動之外，還可以順道瞭解原來我們生活的這片土地，曾經是全球最大的樟腦生產地，我們沿途聽著導覽盧清泉老師的分享，過程精彩絕倫值得推薦！

｜2024東勢多奇妙小旅行。導覽行程｜

東勢客家文化園區⮕水果公仔吉祥物⮕洋基自行車行⮕東勢商圈巡禮-傳統手工豆腐店⮕裕豐製麵廠⮕東勢青草店⮕修鞋店⮕文化街巡禮-巧聖仙師開基祖廟⮕鯉魚伯公廟⮕參觀、DIY手作-樟腦故事體驗館

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｜台中市東勢區。東勢客家文化園區｜

地址：臺中市東勢區中山路1號

電話：04-25888505

開放時間：星期二~星期日早上9:00到下午17:00 (公休日: 星期一)

門票：免費參觀

臉書粉專： 東勢客家文化園區

東勢客家文化園區是由東勢舊火車站改建，展現了客家文化的特色，並與東豐自行車道相連結，搖身一變成為綠色走廊下特色景點之一。由舊車站的候車室閒置空間整修成的東勢客家文化園區，外觀有著客家文化的建築風格，館內陳設客家文物及不定期舉辦展覽，園區還規劃客家相關的食、衣、住、行、育、樂的文物主題展，詳細介紹產業、客家語言、以及人文特色。

這一棟客家建築結合一座舊車站，我們走過特意保留的閘鐵門，就進入車站月台的界線，靜靜地感受彷彿回到當時熙來人往的想像。東勢客家文化園區的戶外場域，則是結合東豐綠色走廊自行車道路線，綠意景緻廣佈綠廊，有時間的話不妨租借單車，盡情享受著綠意盎然的山城美麗景致。

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-外觀

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-外觀

▼當天活動相當感謝在地資深導覽盧清泉老師，因為有他的導覽解說，除了讓整個活動增色不少之外，也讓我們了解台中東勢區的歷史脈絡與風土民情。

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-館內空間

▼盧老師說到東勢客家文化園區前身是東勢火車站，設計者則是知名女建築師修澤蘭。當初火車站利用幾何造型，以圓柱及門口倒V型設計，門口倒V型設計極像學士帽，在當初是非常前衛的設計風格。

東勢火車站於民國48年正式通車，承載著大雪山林木業興盛時期出口運輸、德基水庫興建水泥用料進站、以及東勢高工學生通勤的交通功能及任務。隨著東勢支線運輸量逐漸減少，於民國80年廢線。

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-館內空間

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-館內空間

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-館內空間

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-館內空間

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-館內空間

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區－館內空間

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區－館內空間

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區－館內空間

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區－館內空間

▼盧老師跟我們分享東勢地區知名節慶新丁粄節，至於新丁粄的由來則是，早期台灣農業社會家中「添丁」是家族大事，要跟祖先及上蒼報告並乞求小孩平安，因此會在元宵節（農曆一月十五）或農曆十月中旬製作像紅龜粿的新丁粄一個個堆疊起來敬拜天地，感謝老天並乞求小孩能健康長大。在塔頂的新丁粄染成紅色且不壓花紋，敬神後新丁粄會分送給親朋好友分享添丁的喜悅。

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼我們來到東勢客家文化園區，強烈建議一定要前往園區後方戶外場域，除了被綠意包圍著的舒心氛圍之外，遠方還能遇見山嵐飄渺，當然還有東勢舊火車站保留下來的遺跡值得欣賞，散落在園區周圍的超級卡哇伊水果公仔，拍張照片打個卡，讓這一趟旅程增添更多樂趣也是很可以！

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中東勢區因為氣候、地形關係，相當適合種植水果，也有臺中水果之鄉美稱。這三座水果公仔吉祥物，代表著東勢特產的水果，分別是柑桔，甜柿跟高接梨，如果有機會來到這裡，一定要跟這麼卡哇伊的公仔拍張照片喔！

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區，東勢舊火車站的部分鐵軌予以保留，也讓後代能夠有機會見證這一段歷史沿革。

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-大家也可以前往客家文化園區對面租借單車，盡情享受東豐自行車道的悠閒氛圍。

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區-東豐自行車道

▼台中市東勢區。東勢客家文化園區

｜東勢商圈巡禮-傳統手工豆腐店⮕裕豐製麵廠⮕東勢青草店⮕修鞋店｜

結束東勢客家文化園區導覽之後，我們一行人前往園區對面的洋基租車，準備租借單車，利用騎乘單車方式穿梭於東勢巷弄之間，除了東勢商圈巡禮之外，還會安排廟宇文化巡禮。西莉亞可是相當期待呢..

▼台中市東勢區。東勢商圈巡禮-洋基租借單車

▼台中市東勢區。東勢商圈巡禮-洋基租借單車

▼台中市東勢區。東勢商圈巡禮-洋基租借單車

▼台中市東勢區。東勢商圈巡禮-洋基租借單車

｜台中市東勢區。傳統手工豆腐店｜

首先第一站我們先來到位於東勢區中和巷的傳統手工豆腐店，說到東勢區的飲食文化，主要以客家料理為主，其中麵食類更是不可或缺的一環，既然談到麵食，其中豆干更是小菜料理最重要的存在之一，這一間傳統手工豆腐店，主要製作各種豆製品，更是東勢地區知名豆腐老店舖。

這讓超喜愛吃豆製品的西莉亞，原本興沖沖想買些豆干回家料理，經詢問店家才得知，這間老店沒有零售只有批發，重點還需要提前幾天預訂，也就是我們眼前這些豆干們，早就被預訂下來了。不過西莉亞有偷問價格，老店販售的臭豆腐100塊/250元，平常我在水湳市場買12塊臭豆腐/90元，相比較之下真的是有夠便宜耶！

▼東勢商圈巡禮。傳統手工豆腐店

▼東勢商圈巡禮。傳統手工豆腐店

▼東勢商圈巡禮。傳統手工豆腐店

▼東勢商圈巡禮。傳統手工豆腐店

▼東勢商圈巡禮。傳統手工豆腐店

▼東勢商圈巡禮。傳統手工豆腐店

｜台中市東勢區。裕豐製麵廠｜

地址：台中市東勢區中和巷5號

訂購專線：04-25872492、04-25887373

除了傳統手工豆腐店之外，客家美食最不可或缺的就是各種麵條類製品，依舊位於中和巷的裕豐製麵廠，也是現場純手工製作，整個製作流程公開透明，我們在導覽過程中，看見許多當地居民前往裕豐購買麵條，就可以得知裕豐製麵廠深得當地消費者喜愛。

裕豐製麵廠位於台中東勢區中和巷，是一間具有悠久歷史的傳統製麵工廠，裕豐製麵廠一直致力於製作高品質的手工麵，這使得它成為東勢區乃至台灣中部地區的知名製麵品牌。

裕豐製麵廠的產品種類豐富，除了傳統的日曬麵外，還有各種不同類型的麵條，如刀削麵、油麵、米苔目..等。這些麵條廣泛應用於各種台式料理，深受當地人和遊客的喜愛。

▼東勢商圈巡禮。裕豐製麵廠

▼東勢商圈巡禮。裕豐製麵廠

｜台中市東勢區。東勢青草店｜

東勢青草店是台中東勢區一種獨具地方特色的傳統商店，專門販賣各類草藥、藥草和植物，這些草藥在台灣的民間醫療和保健扮演著重要角色。青草店不僅販售藥草，還提供有關草藥使用的建議，為當地居民提供天然療法和健康保健的選擇。

其實在台灣，青草療法是一種流傳已久的傳統保健方式，青草店作為草藥的供應來源，曾是許多家庭日常生活中不可或缺的一部分。這些店家根據中醫理論，提供針對不同保健問題的藥草配方，如清熱解毒、消腫止痛、養生保健..等。東勢區的青草店至今仍保留著這一傳統，店內展示各種經典藥草，如蒲公英、魚腥草、艾草、甘草..等，這些草藥都以天然的保健功效著稱。

▼東勢商圈巡禮。東勢青草店

▼東勢商圈巡禮。東勢青草店

▼東勢商圈巡禮。東勢青草店

▼東勢商圈巡禮。東勢青草店

▼東勢商圈巡禮。東勢青草店

｜台中市東勢區。修鞋店｜

當天聽著導覽老師仔細說明修鞋店存在的意義，對於老師所說的惜物及環保的概念相當認同，大部分的朋友鞋子壞了就是丟掉，但秉持著惜物愛物的理念，要是將鞋子拿去修好，又是一雙嶄新樣貌的鞋，這種惜物又環保的想法才是彌足珍貴。這也正是這一間修鞋店能夠一直存在的意義。

▼東勢商圈巡禮。修鞋店

▼東勢商圈巡禮。修鞋店

▼東勢商圈巡禮。修鞋店

▼東勢商圈巡禮。修鞋店

｜文化街巡禮-巧聖仙師開基祖廟⮕鯉魚伯公廟｜

結束完東勢商圈巡禮之後，我們一行人騎乘單車穿梭於東勢巷弄，準備來上一場文化街巡禮，主要是要造訪知名的巧聖仙師開基祖廟，以及鯉魚伯公廟。

｜台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟｜

地址：臺中市東勢區本街匠寮巷52號

臉書粉專： 台中東勢巧聖仙師開台祖廟

台中東勢區的巧聖仙師開基祖廟主祀巧聖仙師、荷葉仙師、爐公仙師，配祀玉皇大帝、關聖帝君、天上聖母、斗姆星君、褒忠義民爺，說到東勢區相當知名的巧聖仙師開基祖廟，除了是當地居民宗教信仰之一，更是相當值得保留的文化遺產。

東勢巧聖仙師開基祖廟供奉之主神為巧聖仙師-魯班公，是木匠及建築業的祖師爺，每年農曆五月初七台灣各地的分會皆會回來謁祖進香，巧聖仙師開基祖廟的雕刻、榫接、斗拱、彩繪皆以古廟的特色精神表現別堵石雕鑲嵌於四周牆壁上，將東勢地區開發過程、伐木製樟表現得栩栩如生，還有一座紀念巧聖先師的規矩方圓門，勉勵後人端正規矩做人，外圓內方處事，也是廟宇的一大特色。

巧聖仙師開基祖廟廟內保存則有義民祭的義民爺神牌、清朝皇帝御賜的『巧奪天工』牌匾、墨斗、魯班尺（文公尺）、伐木工具等，皆是具有歷史價值的古物。

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

▼台中市東勢區。巧聖仙師開基祖廟

｜台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮｜

地址：台中東勢區文化街123號

電話：04-25870427

說到台中東勢區當地居民的宗教信仰，不得不提到鯉魚伯公廟又稱永安官。這也是那天前往東勢商圈漫遊時，西莉亞超喜愛的景點之一。

首先來聊聊鯉魚伯公廟的主體建築，當年主要作用是一座堤防，恰巧堤防外觀頗似一條俯仰攀洄的鯉魚；而櫛比排列的卵石意象則是鯉魚鱗片，堤防主要以蜂巢式堆疊法砌築而成，並砌成一條堅固的長堤。喔，對了！鯉魚伯公廟入口的鯉躍龍門石雕作品，可是從大陸泉州購買來的喔！

「那為何當初需要建立這個堤防呢？」

因為當時舊址東勢角因毗鄰大甲溪，溪水經常氾濫成災，於是當地居民在街道下方斜坡處用石頭砌建石崁，隨地形起伏的石崁形狀看似一條鯉魚，尤其一個個堆砌的石頭，恰好像似魚鱗。

結果當地居民覺得這一種景觀相當奇特，就在魚頭的部位，安置土地福德神位，供奉伯公，東勢客家人居多，他們習慣將土地公尊稱為伯公。伯公座龍身長約三十公尺，仔細看伯公神像的右腳還踩著一條鯉魚，也因為鯉魚伯公防洪有功，土地公廟不稱祠而稱宮，堪稱是全省罕見的一座土地公廟。

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮，旅伴要我仔細看伯公的右腳腳踩一條鯉魚，真的是相當有趣。

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮，堤防建造採蜂巢式石頭堆疊法，仔細看正中間一塊石頭，旁邊推疊六塊石頭，呈現蜂巢式樣貌，這種建築工法讓堤防相當堅固屹立不搖。

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮

▼台中市東勢區。鯉魚伯公廟-永安宮，西莉亞真的相當喜愛參與這類型的深度小旅行，只要利用半天或一天時間，好好認識我們生活的這一片土地，就能感受一種幸福美好的氛圍，甚好...

｜台中市東勢區。樟腦故事體驗館｜

地址：台中市東勢區中山路一號（一號舊倉庫）

電話：04-2588-8106

營業時間：09:00~17:00

官方網站： 寶島燻樟-樟腦故事體驗館

臉書粉專： 寶島燻樟實業社 - 天然樟腦砂 寶島燻油 手工燻油皂

寶島燻樟樟腦故事體驗館就位於台中東勢區，是一個以樟樹文化和樟腦產業為主題的體驗館，主要是向大家展示台灣樟腦產業的歷史與工藝，並讓來此參觀的朋友們了解樟樹與樟腦製作的相關知識，是一處相當寓教於樂的體驗館。

其實台灣曾是全球最大的樟腦生產地，樟腦是從樟樹中提煉出來的天然成分，廣泛應用於製藥、香料及工業製品。寶島燻樟樟腦故事體驗館透過多媒體展覽和文物展示，詳細介紹了台灣樟腦產業的發展史，讓我們了解這項產業在過去對台灣經濟的重要貢獻。

體驗館內設有樟腦的提煉工藝展示，從樟木的蒸餾到樟腦的提煉，過程相當生動有趣。除了可以看到古老的樟腦提煉設備之外，並學習如何將樟腦從樟樹中萃取出來。

館內還會展示許多與樟腦相關的產品，如樟腦丸、精油、手工皂..等，讓我們親眼見證樟腦在生活中的多元用途。另外體驗館提供了豐富的手作DIY活動，適合各個年齡層的遊客。無論是親子家庭、學校團體還是文化愛好者，都能在這裡找到符合自己興趣的項目。這一次我們就透過趣味性的互動手作DIY，讓參與者可以從中學習台灣的工藝傳統和自然資源。

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館-這就是樟樹提煉出來的未經過濾的樟腦原油。

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館

｜台中市東勢區。樟腦故事體驗館-DIY手作｜

接著我們即將在樟腦故事體驗館，進行一場既有趣又實用的DIY手作活動，此時還看不出一個所以然，先讓西莉亞賣個關子，待會兒再告訴大家要手作甚麼東西喔！

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館-DIY手作活動工具

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館-DIY手作活動(可愛娃娃原木夾)

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館-DIY手作活動，大家聽從老師的指示，相當認真製作專屬於自己獨一無二的可愛娃娃原木夾。

▼當然也包括西莉亞本人呢，瞧瞧這麼認真的表情！對於身為DIY手作小白的我來說，其實手作過程很簡單，但難就難在創意啊，偏偏我很容易沒有創意，哈哈哈！

▼樟腦故事體驗館的DIY手作活動，簡單講就是做一組可愛娃娃原木夾，現場每一位成員利用自己的創意，以及現場的材料，先製作一組娃娃頭，像西莉亞就利用材料將娃娃的眼鼻口及頭髮一一黏貼好，雖然創意還好，但畢竟孩子是自己生的，怎麼看都好可愛喔！

▼登肋！這就是西莉亞親自手作的可愛娃娃頭原木夾，雖然過程中被老師指導原木夾的白膠黏錯邊，但個人還是相當滿意這個成品，老實說這個手作DIY活動超級有趣啊！西莉亞很推薦大家有機會來到樟腦故事體驗館，一定要來體驗看看喔！

▼台中市東勢區。樟腦故事體驗館-DIY手作活動，最後將大家的作品排排站拍張照，是不是都很有創意啊，DIY手作體驗真的超有趣！

▼這一天活動也即將來到尾聲，西莉亞抓了個空檔，與當天的導覽盧清泉老師留下難得影像，也因為有他的詳細導覽，才讓我們有機會深度瞭解這一座充滿人情味的美麗山城，謝謝盧老師..

好囉，今天的東勢多奇妙小旅行也即將來到尾聲，大家是否藉此更加深刻瞭解台中市東勢區深厚的底蘊啊？對於相當喜愛參與深度旅遊的西莉亞來說，經過【東勢多奇妙小旅行】活動導覽，讓西莉亞對於台中東勢區有了更加深刻瞭解，當然也要藉此機會推薦給大家，找個時間安排一趟深度旅遊，利用步行或是單車都行，好好去感受這裡的悠閒氛圍，品嚐當地客家美味佳餚，保證絕對收穫滿滿喔！